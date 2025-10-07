“Florida está subrepresentada”: el pedido de DeSantis a un senador aliado por la redistribución del mapa congresional

Ron DeSantis exigió al Senado federal una revisión inmediata de los datos del Censo 2020 y una corrección en la representación congresional de Florida. Según el gobernador republicano, el Estado Soleado se encuentra “subrepresentado” en la Cámara de Representantes a causa de un supuesto error en el conteo poblacional, lo que afectó directamente la redistribución de los distritos electorales.

El pedido de DeSantis al Senado y la polémica por el conteo poblacional del Censo de 2020

A través de su cuenta oficial en la red social X, DeSantis instó a sus aliados en el Senado a avanzar con rapidez: “Por favor, actúen pronto para que Florida pueda incluir los escaños adicionales que nos corresponderían en nuestra redefinición del mapa del Congreso a mediados de la década. Florida está subrepresentada debido a las artimañas de la administración Biden”, escribió.

DeSantis consideró que Florida quedó "subrepresentada" luego del Censo 2020 x.com/RonDeSantis

El reclamo surgió en medio de un nuevo debate sobre los efectos del método de “privacidad diferencial” que la Oficina del Censo implementó durante el recuento de 2020. Esa técnica, destinada originalmente a proteger la información personal de los ciudadanos, introduce alteraciones aleatorias en los datos para impedir la identificación individual de los encuestados.

Sin embargo, tanto DeSantis como el senador republicano de Indiana Jim Banks sostuvieron que el sistema distorsionó el número real de habitantes en varios estados, lo que modificó la distribución de representantes en el Congreso y los votos en el Colegio Electoral.

El gobernador busca ahora que Florida recupere los escaños que, según sus cálculos, le corresponden en la redistribución de mitad de década. Su intención es que el nuevo mapa refleje ese aumento poblacional.

La ofensiva del senador Banks contra el Censo 2020: respaldado por DeSantis

El senador por Indiana Jim Banks envió una carta al secretario de Comercio, Howard Lutnick, en la que solicitó una investigación formal sobre los errores del Censo 2020. En el documento, divulgado por su oficina el 6 de octubre de 2025, advirtió que “la administración Biden utilizó una fórmula opaca de privacidad que manipuló los datos y contó erróneamente a 14 estados”.

El senador Banks consideró que el Ceso 2020 fue "un fraude" x.com/SenatorBanks

De acuerdo con el texto oficial, el senador argumentó que la metodología empleada “entregó injustamente poder político y votos del Colegio Electoral a los demócratas y a los inmigrantes ilegales”. Además, sostuvo que la “differential privacy” alteró las poblaciones de los distritos electorales, lo que podría invalidar los mapas vigentes elaborados a partir de esos datos.

Banks fue más allá al afirmar que “un archivo con la información sin alterar existe, pero solo unos pocos burócratas tienen acceso a él”. En su mensaje, pidió que la Oficina del Censo publique nuevamente los resultados de 2020, pero con los datos originales, sin el ruido estadístico que se agregó, para que los estados puedan comprender el verdadero alcance de los errores.

También reclamó que el próximo censo, previsto para 2030, adopte un método “transparente, preciso y sin sesgo partidario”.

En una publicación en redes sociales, Banks calificó el conteo de 2020 como “un fraude” y acusó al gobierno de Joe Biden de incluir a personas sin estatus legal en el país norteamericano.

Banks y DeSantis consideraron que el gobierno de Biden manipuló los resultados del Censo 2020 Stephanie Scarbrough - AP

La carta del senador republicano señaló que los errores del Censo afectaron tanto el número de congresistas por estado como la asignación de fondos federales, que se calculan en función de la población registrada.

En tanto, citó estudios internos que indican que el recuento sobrestimó la población en ocho estados y la subestimó en seis. Según esa información, el mayor error positivo ocurrió en Hawái, con un 6,79% de exceso, mientras que el más grave déficit se detectó en Arkansas, con una subestimación del 5,04%.

El impacto político de esas variaciones fue significativo, según sus cálculos. “Como resultado de estos errores, los demócratas ganaron al menos seis escaños y votos del Colegio Electoral”, advirtió Banks. Esa afirmación respaldó el argumento de DeSantis sobre una Florida perjudicada por el proceso.