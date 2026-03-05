Qué país es el favorito para ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026, según la IA
Hay dos países que están entre los favoritos para llevarse el torneo este año, incluido el campeón anterior
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está a punto de comenzar, con el arranque oficial programado para el 4 de marzo, y ya se perfilan los principales candidatos al título entre los 20 equipos participantes. Analistas deportivos, casas de apuestas y distintas herramientas de inteligencia artificial coinciden en señalar a un favorito claro para quedarse con el campeonato.
Cuál es el equipo favorito para ganar el Clásico Mundial 2026, según la IA
De acuerdo con diversas herramientas de inteligencia artificial, el país favorito para ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es el equipo de Estados Unidos, incluso por encima del actual campeón, Japón.
- ChatGPT: Según el análisis de la herramienta, el equipo favorito para ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es Estados Unidos (Team USA), que aparece en la cima de las casas de apuestas, por encima de otros contendientes fuertes, como Japón y República Dominicana, que se ubican en segundo y tercer lugar, respectivamente. Uno de los factores que colocan al equipo de las barras y las estrellas como los favoritos para ganar es su roster con varias estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés).
- Gemini: De acuerdo con la inteligencia artificial, para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, Estados Unidos es el principal candidato para ganar el torneo, ya que busca revancha tras perder la final de 2023 contra Japón, y cuenta con una plantilla llena de estrellas de la MLB, liderada por el capitán Aaron Judge de los Yankees de Nueva York, y figuras en el pitcheo como Paul Skenes y Tarik Skubal. No obstante, el equipo nipón lo sigue muy de cerca en las apuestas, además de contar con figuras como Shohei Ohtani, que podría complicar a los americanos el triunfo.
- Copilot: El análisis de esta IA es que Estados Unidos se posiciona como el favorito para ganar el Clásico Mundial 2026, con un 45% de probabilidades de llevarse el campeonato, frente a un 22% de Japón y un 18% de República Dominicana. Los factores que colocan al equipo norteamericano son su plantilla llena de estrellas de la MLB, junto con una fuerte profundidad de pitcheo y bateo; mientras que los nipones tienen jugadores de élite y experiencia en torneos internacionales, además de ser los campeones defensores.
Cómo quedaron conformados los grupos para el Clásico Mundial 2026
Para este año, en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 participarán 20 países que quedaron distribuidos en cuatro grupos de cinco integrantes cada uno, para iniciar con la primera ronda del torneo, que continúa con los cuartos de final, semifinales y la gran final.
Los pools quedaron de la siguiente manera:
Grupo A
- Puerto Rico
- Cuba
- Canadá
- Panamá
- Colombia
Grupo B
- Estados Unidos
- México
- Italia
- Gran Bretaña
- Brasil
Grupo C
- Japón
- Australia
- Corea del Sur
- República Checa
- China Taipéi
Grupo D
- Venezuela
- República Dominicana
- Países Bajos
- Israel
- Nicaragua
Cuál es el calendario de partidos del Clásico Mundial 2026
El lanzamiento inicial del Clásico Mundial 2026 está previsto el 4 de marzo, en la sede de Tokio, Japón, aunque para sorpresa de muchos, los campeones no iniciarán con las actividades.
El calendario de la fase de grupos es el siguiente:
Miércoles 4 de marzo
- China Taipéi vs. Australia: 22.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos (ET)
Jueves 5 de marzo
- República Checa vs. Corea del Sur: 5.00 hs, ET
- Australia vs. República Checa: 22.00 hs, ET
Viernes 6 de marzo
- Japón vs. China Taipéi: 5.00 hs, ET
- Cuba vs. Panamá: 11.00 hs, ET
- Países Bajos vs. Venezuela: 12.00 hs, ET
- México vs. Gran Bretaña: 13.00 hs, ET
- Puerto Rico vs. Colombia: 18.00 hs, ET
- Nicaragua vs. República Dominicana: 19.00 hs, ET
- Estados Unidos vs. Brasil: 20.00 hs, ET
- China Taipéi vs. República Checa: 22.00 hs, ET
Sábado 7 de marzo
- Corea del Sur vs. Japón: 5.00 hs, ET
- Colombia vs. Canadá: 11.00 hs, ET
- Nicaragua vs. Países Bajos: 12.00 hs, ET
- Brasil vs. Italia: 13.00 hs, ET
- Panamá vs. Puerto Rico: 18.00 hs, ET
- Israel vs. Venezuela: 19.00 hs, ET
- Gran Bretaña vs. Estados Unidos: 20.00 hs, ET
- China Taipéi vs. Corea del Sur: 22.00 hs, ET
Domingo 8 de marzo
- Australia vs. Japón: 6.00 hs, ET
- Colombia vs. Cuba: 12.00 hs, ET
- Países Bajos vs. República Dominicana: 12.00 hs, ET
- Gran Bretaña vs. Italia: 13.00 hs, ET
- Nicaragua vs. Israel: 19.00 hs, ET
- Panamá vs. Canadá: 19.00 hs, ET
- Brasil vs. México: 20.00 hs, ET
Lunes 9 de marzo
- Corea del Sur vs. Australia: 6.00 hs, ET
- República Dominicana vs. Israel: 12.00 hs, ET
- Colombia vs. Panamá: 12.00 hs, ET
- Brasil vs. Gran Bretaña: 13.00 hs, ET
- Cuba vs. Puerto Rico: 19.00 hs, ET
- Venezuela vs. Nicaragua: 19.00 hs, ET
- México vs. Estados Unidos: 20.00 hs, ET
Martes 10 de marzo
- República Checa vs. Japón: 6.00 hs, ET
- Israel vs. Países Bajos: 19.00 hs, ET
- Canadá vs. Puerto Rico: 19.00 hs, ET
- Italia vs. Estados Unidos: 21.00 hs, ET
Miércoles 11 de marzo
- Canadá vs. Cuba: 15.00 hs, ET
- Italia vs. México: 19.00 hs, ET
- República Dominicana vs. Venezuela: 20.00 hs, ET
