Sucedió en Miami: el caso de la Dra. nicaragüense hallada muerta en un congelador de un Dollar Tree

Un empleado de una tienda de Dollar Tree en Miami encontró al abrir la sucursal el domingo 14 de diciembre por la mañana a una mujer muerta en el congelador. Los informes policiales indican que estuvo allí toda la noche. La víctima fue identificada como Helen Massiell Garay Sánchez, una doctora de Nicaragua que se encontraba en Florida para visitar a familiares.

Empleados de Dollar Tree encontraron muerta a una mujer en el congelador

La Policía de Miami respondió al llamado alrededor de las 8 hs del domingo, según consignó CBS News.

Tras el reporte de un trabajador de la tienda, los agentes se hicieron presentes en el local ubicado en 968 SW 8th St., en la Pequeña Habana.

El Dollar Tree de Miami donde encontraron el cuerpo de la nicaragüense Google Maps

El empleado que reportó la situación informó que encontró a la mujer desnuda cuando se dirigió a ese sector de la sucursal.

De acuerdo a los reportes policiales, Helen Massiell Garay Sánchez, de 32 años, entró a la tienda de Dollar Tree el sábado por la noche, pero no compró nada. Una vez dentro, caminó hasta el congelador y entró allí en circunstancias que aún se investigan.

Ninguno de los empleados notó la situación, por lo que el local cerró y el hallazgo recién se produjo la mañana siguiente. Las autoridades calificaron el caso como una muerte por motivos no determinados, a la espera del avance de las pericias.

Quién era Helen Garay, la doctora nicaragüense que murió en un Dollar Tree de Miami

Desde Nicaragua, familiares de la médica lanzaron una recaudación de fondos en GoFundMe. El objetivo es cubrir los gastos para trasladar el cuerpo de Garay a su país natal y que sus seres queridos puedan realizar el funeral.

Helen Garay era médica en Nicaragua y murió dentro de un Dollar Tree en Miami GoFundMe

Según la publicación que acompaña el pedido, donde sus seres queridos recordaron algunos de los méritos de la homenajeada, Garay era anestesióloga especialista en cardiopatías congénitas en Nicaragua.

De acuerdo con Miami Herald, trabajaba en el hospital de niños Manuel de Jesús Rivera, en Managua, la capital del país caribeño. Antes había prestado sus servicios al centro de salud Dr. Mauricio Abdalah, en la ciudad Chinandega.

“Falleció tras un trágico accidente mientras estaba en el extranjero. La familia está recaudando fondos para cubrir los costos de repatriación, transporte y servicios funerarios en Nicaragua“, se lee en la campaña de donación.

El objetivo de la recolección de dinero es darle a Garay “un funeral y descanso final apropiados, rodeada de sus seres queridos“. Hasta el momento, se alcanzó el 60% del objetivo: 11.946 de 20.000 dólares.

Helen Garay era médica en Nicaragua y murió dentro de un Dollar Tree en Miami GoFundMe

La médica de Nicaragua hallada muerta estaba en Miami para visitar a su familia

De acuerdo a la publicación en GoFundMe, la nicaragüense tenía dos hijos que se quedaron en su país mientras su madre viajaba a Estados Unidos. Las publicaciones en las redes sociales de la mujer de 32 años permiten determinar que estaba en Miami, al menos desde el 5 de diciembre.

Todavía se desconocen las condiciones en las que Helen Garay entró al congelador de la tienda de Dollar Tree, mientras se espera por el avance en la investigación de las autoridades.