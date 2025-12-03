Dollar Tree tiene los inflables y figuras iluminadas para la decoración exterior navideña por menos de US$10

La temporada navideña ya arrancó y con ello, miles de familias se preparan para decorar sus hogares. Desde el interior, con el árbol de Navidad, hasta el exterior, donde destacan las luces de colores, las figuras iluminadas y los inflables de todo tipo, desde personajes clásicos hasta de películas infantiles.

Inflables y figuras iluminadas por menos de US$10 en Dollar Tree

Decorar el hogar en Navidad no tiene por qué ser demasiado costoso, ya que hay tiendas que ofrecen diversas ofertas y descuentos en productos de decoración exterior por menos de US$10, como es el caso de Dollar Tree.

De acuerdo con algunos usuarios en redes sociales y empleados de la cadena, la cadena tiene figuras inflables por unos siete dólares, como un muñeco de nieve de cuatro pies de alto (1,2 metros de altura), que se puede utilizar tanto para el interior como para el exterior del hogar.

Dollar Tree vende inflables navideños por menos de 10 dólares

Un inflable del muñeco de cascanueces de 1,2 metros de altura, un muñeco de Santa Claus del mismo tamaño y hasta un árbol de Navidad que parece ya estar adornado, con luces y hasta una estrella. Todas las figuras cuentan con una cuerda y dos tiras de plástico para poder fijarlas en el exterior.

Ninguno de estos inflables necesita baterías o electricidad para poder mantenerse inflados.

Otras tiendas con inflables y decoración por menos de 10 dólares

Además de Dollar Tree, en Estados Unidos, Home Depot también cuenta con ofertas y descuentos en cientos de productos para la decoración navideña, incluidos los inflables y figuras iluminadas para el exterior de las casas.

Home Depot tiene inflables por menos de 20 dólares (homedepot.com)

Además de las figuras tradicionales de la temporada navideña, como Santa Claus, los renos del carruaje, pingüinos y muñecos de nieve, la cadena tiene personajes de licencia como Bluey, Snoopy, The Grinch, Minions, Mickey Mouse, y otros personajes de Disney.

Algunas de estas figuras inflables cuestan menos de 20 dólares, como es el caso de un Grinch en pijama, o el perro Dr. Seuss, y otras por menos de 50 dólares, como The Child, con un bastón de caramelo, de la serie de Star Wars, The Mandalorian.

También hay figuras iluminadas de pequeño tamaño y para iluminar las entradas y caminos de los hogares, por menos de 20 dólares, como luces rojas y verdes que se clavan en el césped. Hasta otros más elaborados, como bastones medianos de caramelo, muñecos de nieve, o diminutos árboles de Navidad para atraer la vista de los transeúntes.

La flor popular para adornar los hogares en Navidad de origen latino

La poinsettia, mejor conocida como Nochebuena, es una flor de origen latino que se ha vuelto muy popular para adornar las casas en Estados Unidos en los últimos años, cuyo origen se remonta a más de cinco siglos y recibe su nombre por un dato histórico curioso.

La también llamada flor de Nochebuena es una especie representativa de la temporada de Navidad en EE.UU. (Unsplash/Charlotte Cowell)

Esta flor tiene su origen en México, donde fue vista por el botánico estadounidense Joel Roberts Poinsett en el año 1828, de acuerdo con Los Angeles Times.

En ese momento, el norteamericano ejercía como primer ministro de la Unión Americana, y fue él quien introdujo esta planta a su país natal y en algunas partes de Europa, aunque su origen se remonta a más de cinco siglos.

La Nochebuena es una flor que aún puede encontrarse de forma silvestre en algunos estados de México, como el estado de Guerrero, y a lo largo de la costa mexicana del Pacífico, así como en algunas regiones de Centroamérica.