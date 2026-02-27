Cuba lo identificó como uno de los detenidos del bote atacado, pero jamás salió de Miami: “Yo estoy aquí”

Luego del tiroteo que se produjo en aguas cubanas y el ataque a una lancha que venía de Florida, las autoridades de Cuba dieron a conocer una lista de los diez involucrados. Dentro de los nombres de los heridos y detenidos por el régimen, figuraba el de Roberto Azcorra Consuegra. Sin embargo, el hombre habló desde Miami y dijo que no participó del hecho y que nunca salió de Estados Unidos.

Un cubano que estaba en la lista de heridos tras el ataque a una lancha dijo que nunca salió de Miami

El nombre de Roberto Azcorra Consuegra fue incluido en la primera lista que difundió el régimen cubano tras el ataque a la lancha que venía de Florida. Sin embargo, horas después habló públicamente desde EE.UU. y dejó en claro que no tuvo participación en el hecho.

El tiroteo se produce en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Cuba Agencia AFP

Desde Miami, Azcorra Consuegra dialogó con Telemundo 51 y explicó su situación. “Lo importante ahora es que mi nombre está ahí. Dicen que me tienen detenido y yo estoy aquí en EE.UU.", manifestó.

Según comentó el hombre, no tiene ninguna intención de viajar a Cuba y asegura que las autoridades ya lo tienen identificado. Azcorra Consuegra se definió como “activista político”, contó que llegó a EE.UU. en 2017 con asilo y aseguró que por eso el régimen cubano lo conoce bien.

Al ser consultado sobre por qué creía que las autoridades cubanas incluirían su nombre erróneamente en la lista de detenidos, no supo dar un motivo. “Ellos me conocen. Me conocen bien. Ellos lo saben todo”, dijo.

El cubano aseguró que el régimen lo tiene identificado por su activismo político

La lista de afectados por el ataque de Cuba a una lancha de Florida

El hecho ocurrió el miércoles por la mañana y horas después se dieron a conocer los nombres. Luego de la primera filtración y la posterior aparición pública de Azcorra Consuegra desde Miami, Cuba reemplazó su nombre y modificó el error.

De acuerdo con NBC Miami, se identificaron como fallecidos en el hecho a Pavel Alling Peña, Michel Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa. Por su parte, los heridos que permanecen detenidos son:

Amijail Sánchez González

Leordan Enrique Cruz Gómez

Conrado Galindo Sariol

José Manuel Rodríguez Castelló

Cristian Ernesto Acosta Guevara

Roberto Álvarez Ávila

El último del listado, Álvarez Ávila, fue el que se agregó más recientemente, en corrección al dato de Azcorra Consuegra.

Por otro lado, el régimen cubano informó que Sánchez González y Cruz Gómez eran buscados por las autoridades por su presunta participación en operaciones terroristas.

Los cubanos buscan alternativas de transporte ante la falta de combustible en todo el país

Cómo fue el tiroteo en el que Cuba atacó a una lancha que venía de Florida

La información inicial surgió del Ministerio del Interior de Cuba. De acuerdo con el relato, una lancha registrada en Florida con matrícula FL7726SH “se aproximó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino”.

Las Tropas Guardafronteras que estaban en el lugar le indicaron a la embarcación que se detuviera para llevar a cabo un registro. En respuesta, Cuba reportó que los tripulantes atacaron con disparos.

Según esa versión de los hechos, las autoridades respondieron y allí se dio el enfrentamiento que terminó con muertos y heridos.

Aunque aún no se determinó qué hacía la lancha en aguas cubanas, un informe de The New York Times sostiene que se trata de un barco civil que buscaba sacar de Cuba a familiares de los tripulantes.