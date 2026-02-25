La preocupación detrás de la decisión de Florida con las licencias de conducir y la obligatoriedad del inglés

En Florida, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés) estableció recientemente el requisito de realizar el examen en inglés para obtener la licencia de conducir. Las nuevas reglas evidenciaron una brecha lingüística que divide a los ciudadanos en un estado en el que la mayoría de las personas hablan español en sus hogares. El cambio, criticado por varias organizaciones, representa una controversia más amplia sobre el lugar de los idiomas en asuntos públicos.

Florida exige examen en inglés para licencia de conducir

En un comunicado publicado a finales de enero, el Flhsmv anunció que todos los exámenes de conocimientos y habilidades para la licencia de conducir se administrarán exclusivamente en inglés. De este modo, ya no se permiten los servicios de traducción para las pruebas de conocimientos o habilidades.

Dejarán de aplicar examen de conducir en español en Florida (Freepik)

A su vez, se eliminó el uso de cualquier examen impreso en idiomas distintos del inglés. Si bien el objetivo declarado es lograr que todos los conductores comprendan las señalizaciones y reglas en la lengua oficial de Estados Unidos, la medida representa una discusión más amplia.

Anteriormente, los exámenes de conocimientos para la mayoría de las licencias de conducir no comerciales se ofrecían en varios idiomas. En esa línea, las pruebas de conocimientos para el Permiso de Aprendizaje Comercial (CLP, por sus siglas en inglés) y la Licencia de Conducir Comercial (CDL, por sus siglas en inglés) solo estaban disponibles en inglés y español.

Al mismo tiempo, en el estado comenzó a exhibirse una obra denominada “English Only”, que repasa las guerras lingüísticas en el condado de Miami-Dade en la década de 1980.

La medida, junto con la obra, muestran dos partes de un mismo debate: el establecimiento de una lengua oficial en un estado con gran parte de su población y una tradición de herencia latina, y en el que muchos habitantes hablan español en su casa. Según datos del Censo, citados por Governing, aproximadamente dos tercios de los hogares de Miami-Dade hablan español en casa.

La decisión del estado llegó poco antes de la presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl. Durante el evento, uno de los más vistos a nivel global, el músico cantó completamente en español, en un mensaje directo de rebeldía hacia las políticas federales del presidente Donald Trump.

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, un cubanoamericano, respaldó la decisión. “Todas las señales de tráfico están en inglés. Se trata de seguridad”, sostuvo.

No obstante, no todos los actores políticos están de acuerdo. El comisionado demócrata de Miami-Dade, Oliver Gilbert, aseguró que esta norma llevará a muchas personas a desistir y conducir sin permisos.

“Si bien me encantaría que todos aprendieran inglés, no es necesario saberlo para conducir un vehículo de motor con seguridad. Creo que es una mala idea tener una política pública que, involuntariamente, pueda disuadir a las personas de tomar el examen y, sin darse cuenta, alentarlas a conducir ilegalmente”, comentó.

La regla de la obligatoriedad del inglés en el examen para la licencia de conducir despertó un antiguo debate sobre la brecha lingüística en Florida

A su vez, en diálogo con Governing, el abogado de transporte de Florida, Burnetti, indicó que el “obvio peligro real es que el estado podría terminar con más personas conduciendo sin licencia de conducir”.

En ese sentido, reparó en los casos de personas que ya obtuvieron la permiso sin aprender el inglés. “A medida que se renuevan esas licencias, quienes no aprueben el examen de solo inglés podrían tener trabajos para los que la necesiten. Existe el riesgo de que muchas de esas personas sigan conduciendo sin ella”, explicó.

Además, sin este documento, es probable que muchas personas conduzcan sin seguro. Esto impediría que las víctimas potencialmente lesionadas puedan reclamar daños contra una parte negligente.

“Tensión”: la verdad detrás de la obligatoriedad del inglés en Florida

La política tiene un marcado paralelismo con una ordenanza de “solo inglés” que generó tensiones sociales y políticas significativas en Miami-Dade. Esta fue revocada en 1993 tras una decisión unánime de la comisión del condado.

Por el momento, existe un período de gracia para rendir el examen en español. Dariel Fernández indicó en su página web que se aprobó un plazo de transición limitado de 60 días (finaliza el 31 de marzo) para los conductores que programaron sus citas antes del 6 de febrero de 2026.

Los datos del Censo muestran que en Florida, más allá del inglés, el español es el idioma más común. Alrededor de 22,2% de los hogares en Florida hablan lo hablan de manera principal en su casa. A su vez, en el condado de Miami‑Dade, aproximadamente el 66% de la población habla español en casa, una de las tasas más altas del país.

En Estados Unidos, un país edificado en la inmigración, la diversidad de idiomas impacta incluso en los términos legales. El 1° de marzo, Trump emitió una orden ejecutiva para establecer al inglés como el idioma oficial. No obstante, nunca se convirtió en ley debido a que el Congreso no aprobó la medida.