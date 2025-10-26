Las fechas de vigencia de las licencias de conducir en Florida para los venezolanos con TPS

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) informó a las oficinas locales acerca de las fechas de vigencia, y para obtención de licencias de conducir de la entidad, para los venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

TPS para Venezuela: actualizaciones para octubre de 2025

La oficina de Dariel Fernandez, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade , informó acerca de la orden del Flhsmv .

, informó acerca de la orden del . En un comunicado, explicó que la medida responde a la determinación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de cancelar con de la designación de TPS de Venezuela del año 2021.

“Tras una decisión de la Corte Suprema el 3 de octubre de 2025, la terminación tiene efecto inmediato”, señalan.

Florida: vigencia de las licencias de conducir para venezolanos con TPS

En respuesta a la cancelación del beneficio, explican que los venezolanos que presenten un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) o el Formulario I-821 aprobado con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026, tienen derecho a recibir una licencia válida hasta esa misma fecha.

Además, los beneficiarios cuyos documentos relacionados con el TPS muestren fechas de vencimiento del 9 de septiembre de 2022; 10 de marzo de 2024; 2 de abril de 2025; o 10 de septiembre de 2025, tienen derecho a una credencial válida hasta el 2 de abril de 2026.

“Aquellos que no cumplan con los requisitos indicados en el aviso técnico no califican para la emisión de una credencial ni para un permiso temporal de 60 días”, advierte la oficina local que se encarga de emitir los carnets de conductor.

Fernandez dijo que su departamento cumplirá con todas las directrices estatales y exhortó a los residentes a verificar sus documentos antes de acudir a cualquier oficina del Recaudador de Impuestos para realizar trámites de licencia de conducir o vehículos motorizados.

“Entendemos que cambios como este pueden generar confusión entre las familias. Nuestro objetivo es ayudar a los residentes a comprender claramente los nuevos requisitos y asegurarnos de que todos tengan la información correcta que necesitan”, añadió.

Cómo obtener una licencia de conducir en Florida con TPS

El Flhsmv precisa que las personas no inmigrantes que renueven, reemplacen o soliciten una licencia de conducir o tarjeta de identificación deben presentar documentos antes de que se les pueda emitir el permiso.

Los beneficiarios del TPS, deben llevar una identificación primaria, en original, que muestre el nombre completo del solicitante, como una tarjeta de autorización de empleo válida. Un comprobante de Seguridad Social y prueba de domicilio residencial en la entidad.

El Departamento recomienda a los solicitantes que si no están seguro de la documentación requerida, lleven toda la emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Los documentos deben ser válidos por más de 30 días a partir de la fecha de emisión.

Además, las personas con TPS que requieran de una licencia de conducir en Florida deberán aprobar exámenes de: audición y visión; de conocimientos y de manejo.