Trabajo fijo en Florida: las 8 vacantes disponibles en el Aeropuerto de Miami hasta el 17 de febrero

En Florida se abrieron nuevas oportunidades de trabajo en el Aeropuerto de Miami. Según lo que publicó la terminal aérea en sus redes sociales, actualmente busca empleados para cubrir vacantes en distintos puestos. Las posiciones presentan tareas variadas, cada una con sus propias condiciones. Quienes deseen aplicar deben hacerlo en el corto plazo, ya que tienen fechas límite entre el 12 y el 17 de febrero.

El Aeropuerto de Miami busca empleados: los puestos vacantes

La terminal aérea comunicó la búsqueda laboral a través de una publicación en la cuenta oficial de X. Allí, especificó el listado de cuáles son las posiciones disponibles.

Las vacantes laborales en el Aeropuerto de Miami X @iflymia

Aunque no se comunicaron los sueldos ni una remuneración estimada, sí se indicaron las fechas límites para aplicar a cada una de las vacantes:

Agente de Operaciones Aeroportuarias Senior : 12 de febrero.

: 12 de febrero. Técnico de Iluminación de Aeropuerto : 12 de febrero.

: 12 de febrero. Empleado administrativo: 12 de febrero.

12 de febrero. Agente de Operaciones Aeroportuarias : 13 de febrero.

: 13 de febrero. Gerente de Propiedades de Aviación Senior : 13 de febrero.

: 13 de febrero. Supervisor de Operaciones Aeroportuarias : 16 de febrero.

: 16 de febrero. Mensajero conductor de aeropuertos: 17 de febrero.

17 de febrero. Mecánico de hidráulica de aeropuerto: 17 de febrero.

"¡Nuestro equipo está creciendo! Descubre más sobre las vacantes actuales con excelentes beneficios para la vida laboral y personal“, dice el mensaje que compartió el Aeropuerto de Miami junto con el listado y los detalles.

Cuáles son los beneficios de los puestos laborales en el Aeropuerto de Miami

Junto con el dato de las vacantes laborales que se encuentran en la imagen compartida en redes sociales, quienes estén interesados en el puesto también cuentan con información sobre los beneficios.

El mensaje y los beneficios de las vacantes laborales que anunció el Aeropuerto de Miami Captura

Más allá de que no se comentó sobre la remuneración, que será informada individualmente a cada candidato de Florida que avance en el proceso, estos son los incentivos para empleados:

Vacaciones y bajas por enfermedad.

Días festivos del condado.

Licencia parental remunerada.

Seguro médico.

Plan de Ahorro para el retiro.

Cómo postularse a un empleo del Aeropuerto de Miami, paso a paso

Los interesados en aplicar a las vacantes laborales en el Aeropuerto de Miami pueden hacerlo a través del portal de trabajos del condado. Aunque todos los puestos se pueden revisar libremente, para presentar una candidatura es necesario crear un perfil en la plataforma.

Según indica el sitio, la cuenta debe incluir ciertos datos como nombre completo, dirección e información de contacto. Además, los solicitantes también deben presentar su fecha de nacimiento y los últimos cinco dígitos del Número de Seguro Social.

Las vacantes laborales en el Aeropuerto de Miami cubren distintas posiciones Aeropuerto Internacional de Miami

Una vez que se complete esta información y se reciba la aprobación, el interesado podrá presentarse a cualquier vacante laboral que sea albergada oficialmente en el sitio del condado de Miami-Dade.

Por otro lado, los usuarios deben tener en cuenta que el perfil tiene un tiempo de vigencia determinado si no hay actividad. En caso de que no haya un inicio de sesión en un período de dos años, será eliminado automáticamente para priorizar a cuentas activas.

Además, una vez que la persona aplique a un primer trabajo, su experiencia quedará en la base de datos y podrá ser considerado en otras búsquedas laborales.