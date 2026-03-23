Vive en Miami y viajó a Cuba con insumos médicos para ayudar a su abuela en medio de la crisis: “No había nada”

En medio de la crisis que enfrenta Cuba, un migrante que reside en Miami, Florida, viajó a su país natal para ayudar con el tratamiento médico de su abuela. Al llegar, se encontró con un panorama desolador en el hospital, deteriorado y con pocos insumos. En este escenario, pagó por un servicio de limpieza, repartió comida a los niños internados y finalmente su familiar recibió el alta.

El joven que viajó a Cuba con insumos para ayudar con el tratamiento de su abuela en medio de la crisis

Ante la escasez de petróleo tras el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro y el bloqueo establecido por Estados Unidos al suministro que llegaba desde México, se profundiza la crisis en Cuba. En este contexto, surgen historias como la de Luis Ernesto, quien estudió medicina nuclear en la isla.

El migrante viajó Cuba desde Miami para ayudar a su abuela y se encontró con un panorama complejo en el hospital Agencia AFP

El joven, residente de Miami, no dudó en viajar a su país natal cuando su madre lo llamó para informarle que su abuela estaba internada. A sabiendas de la compleja situación que atraviesan los hospitales, se subió a un avión inmediatamente, con insumos médicos indispensables que sabía que no encontraría en su país.

“Un hospital en Cuba significaba la muerte”, sentenció, en una entrevista con Telemundo.

Al llegar al Hospital Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro, en donde 11 años atrás había hecho sus prácticas, se encontró con un escenario que lo impactó: las instalaciones derruidas y oxidadas, con el recinto sumido en la suciedad.

“No había nada. La orina, porque tenía desagüe, por todos lados, deteriorado, oxidado”, describió. Desde su lugar, decidió tomar las medidas que tenía a su alcance y contrató un servicio de limpieza.

En su recorrido, visitó la sección en la que están internados los niños. Al ver la situación en la que se encontraban, compró yogures y un pastel para repartir entre los más pequeños.

Los apagones en Cuba y la noticia más esperada por el joven que viajó desde Miami para ayudar a su abuela

En las instalaciones del antiguo hospital, los peores momentos, cargados de tensión, llegaban con los apagones, cuando la falta del suministro enérgico se hacía sentir más fuerte. Los cortes de luz amenazan la vida de los pacientes debido a la imposibilidad de mantener las máquinas en funcionamiento.

Los apagones en Cuba amenazan la vida de los pacientes en los hospitales y profundizan la crisis Ramon Espinosa - AP

Según recogió CiberCuba, en este entorno, Luis Ernesto decidió ponerse en acción. Se vistió de enfermero y comenzó a trabajar junto con el personal médico. Con su participación clave, finalmente la operación fue un éxito.

De regreso a Miami, recibió una nueva llamada de su madre, pero esta vez con una buena noticia: su abuela fue dada de alta.

La historia de Luis es una de las tantas situaciones complejas que enfrentan los cubanos exiliados, en medio de la incertidumbre por saber qué pasará con el gobierno actual.

Crisis en Cuba: la apertura del gobierno y la defensa frente a una potencial invasión

Frente a los impedimentos para recibir petróleo y en medio de una crisis económica cada vez más punzante, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunció la semana pasada una serie de medidas con las que apunta a atraer inversión extranjera e impulsar la economía:

Los cubanos en el exterior , incluso si no tienen la categoría de residentes, estarán autorizados a participar o poseer en su totalidad empresas privadas en Cuba.

, incluso si no tienen la categoría de residentes, estarán autorizados a participar o Los exiliados con empresas extranjeras podrán asociarse con compañías privadas en la isla para desarrollar actividades en sectores estratégicos.

en la isla para desarrollar actividades en sectores estratégicos. Los cubanos que sean autorizados por el Banco Central tendrán la posibilidad de participar en el sector financiero y fungir como proveedores de servicios de activos virtuales.

La administración del presidente Miguel Díaz-Canel advirtió que se prepara para una potencial agresión militar de EE.UU. en Cuba

En los últimos días, mientras avanza la ofensiva bélica en Medio Oriente, la administración del presidente Donald Trump indicó que no preveía invadir la isla. No obstante, el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, advirtió el domingo que Cuba se prepara para una agresión militar.

“Nuestras Fuerzas Armadas están siempre preparadas y, de hecho, estos días se están preparando ante la posibilidad de una agresión militar”, declaró en una entrevista en el programa Meet the Press, de NBC News. “Seríamos ingenuos si, viendo lo que está pasando en el mundo, no hiciéramos eso”, sostuvo.

Luego decidió bajar el tono a la conversación y reparó: “Pero de verdad esperamos que eso no pase. No vemos por qué tendría que pasar, y no le encontramos ninguna justificación: ¿por qué iba el gobierno de Estados Unidos a obligar a su país a emprender una acción militar contra un país vecino como Cuba?“.