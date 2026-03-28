Vivienda asequible en Wynwood: el empresario que construye departamentos para sus empleados en Miami

Un proyecto en Wynwood busca sumar viviendas asequibles para trabajadores del sector gastronómico y hotelero. El plan contempla la construcción de diez estudios sobre un restaurante en North Miami Avenue y establece que esas unidades deberán conservar precios accesibles durante 50 años.

Viviendas asequibles en Miami para empleados del sector gastronómico

El proyecto está vinculado al restaurador restaurateur Matt Kuscher, propietario de Kush, quien decidió incorporar diez departamentos tipo estudio en la planta superior de su propio restaurante. La propuesta une actividad comercial y uso residencial dentro de una misma estructura.

Matt Kuscher, propietario de Kush, decidió incorporar departamentos en la planta superior de su restaurante para sus empleados Captura de pantalla Telemundo 51

“Está ubicado en el centro, así que se puede trabajar en Wynwood. Con suerte, todos mis empleados podrán ir caminando al trabajo y vivir una vida increíble”, dijo Kuscher a Telemundo 51.

La iniciativa parte de una situación repetida en distintos puntos del sur de Florida: empleados de restaurantes, bares y hoteles deben recorrer trayectos extensos para llegar a sus puestos de trabajo porque no encuentran alquileres que puedan afrontar en los barrios donde se concentra la actividad económica.

Frente a ese escenario, Kuscher resolvió destinar parte del edificio a unidades reservadas para trabajadores de la industria de la hospitalidad. “Estamos construyendo y construyendo, y los empleados no tienen dónde vivir porque los precios los están expulsando”, señaló.

La clave del proyecto no está solo en la construcción de los departamentos, sino también en las condiciones bajo las cuales funcionarán. El acuerdo firmado establece que esos inmuebles deberán mantenerse como viviendas asequibles durante 50 años, una cláusula que busca evitar que el emprendimiento cambie de perfil con el paso del tiempo y que las unidades pasen al circuito del mercado general con valores más altos.

Matt Kuscher, propietario de Kush, decidió incorporar departamentos en la planta superior de su restaurante para sus empleados Captura de pantalla Telemundo 51

El proyecto de Kush en Wynwood

El edificio donde se desarrolla la obra forma parte de una esquina reconocible dentro del barrio. Allí funcionará nuevamente el restaurante Kush y, sobre esa estructura, quedará montado el conjunto de estudios. De esa manera, el emprendimiento será de uso mixto, al integrar gastronomía en la planta baja y vivienda en el nivel superior.

Kuscher planteó que la intención es que sus empleados puedan vivir cerca del restaurante y de otros lugares de trabajo de la zona. Su objetivo es que el proyecto permita sostener una rutina con menos dependencia del automóvil o de trayectos prolongados.

“Espero iniciar un movimiento y ser el referente de la vivienda asequible y el uso mixto con restaurantes aquí en Miami. Quiero que Kush y la vivienda asequible vayan de la mano", dijo el empresario.

Wynwood queda en Miami, Florida, Estados Unidos, al norte del centro de la ciudad (Downtown) y al oeste de Miami Beach Felix Mizioznikov - Shutterstock

La participación de la agencia de Reurbanización Comunitaria de Omni

Para que el proyecto avanzara fue necesaria la intervención de la agencia de Reurbanización Comunitaria de Omni, identificada como un actor clave en la puesta en marcha del plan. Esa entidad aportó recursos al desarrollo y, a cambio, se establecieron compromisos de permanencia y de mantenimiento del destino habitacional de las unidades.

Dos de esos compromisos consisten en:

Que el restaurante Kush continúe con su funcionamiento en ese lugar.

La obligación de conservar los departamentos dentro del segmento de vivienda asequible durante los próximos 50 años.

“El edificio estaba destinado a ser demolido y la realidad es que soy un romántico de corazón y quería conservar el alma de Wynwood. Ese edificio tiene mucha historia; tiene 100 años", explicó Kuscher y recordó que el lugar “fue un burdel durante 30 años”.