Vuelve a bajar la temperatura en Florida: a cuánto llegará la ola de frío en Miami

Florida volverá a quedar bajo la influencia de un nuevo frente frío que provocará un descenso marcado de las temperaturas, especialmente durante la noche del jueves y la madrugada del viernes. Aunque no se tratará de un evento tan intenso como el último episodio invernal, el cambio será suficiente para modificar de manera notoria las condiciones en Miami y gran parte del sur del estado, con sensaciones térmicas bajas, vientos persistentes y un breve regreso del clima más propio del invierno.

El frente frío que volverá a cambiar el panorama en el sur de Florida

Durante las primeras horas del jueves, un patrón atmosférico dominado por una vaguada robusta sobre la costa este de Estados Unidos comenzó a desplazar el sistema de alta presión que hasta ahora se mantenía sobre el Atlántico occidental .

. Ese movimiento abrió paso a un nuevo frente frío que avanzará sobre el sur de Florida durante la tarde del jueves, lo que generará un quiebre en las condiciones actuales.

Un nuevo frente frío avanzará sobre Florida y hará descender las temperaturas hasta en Miami NWS

De acuerdo con el análisis de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Miami, este frente no será tan potente como el anterior, pero sí lo suficientemente activo como para provocar una baja pronunciada de las temperaturas nocturnas y un aumento de la inestabilidad durante su pasaje.

El ingreso de aire más frío se sentirá con mayor claridad a partir de la noche del jueves, cuando el frente termine de desplazarse hacia el sur de la región.

A ese descenso térmico se le sumará la presencia de vientos moderados a fuertes, lo que hará que la sensación térmica sea varios grados inferior a la temperatura real, sobre todo en zonas del interior y en el suroeste del estado.

Clima en Miami y el área metropolitana: cuánto bajará la temperatura

En Miami, el impacto del frente se notará especialmente entre la noche del jueves y la mañana del viernes. Según el pronóstico oficial, la ciudad alcanzará una mínima cercana a los 44°F (7°C) durante la madrugada, luego de una jornada con máximas alrededor de los 75°F (24°C).

En sectores del área metropolitana, las cifras serán incluso más bajas, con registros que marcarán una diferencia clara entre zonas costeras y barrios más alejados del mar.

En West Kendall la mínima prevista desciende hasta los 38°F (3°C).

la mínima prevista desciende hasta los 38°F (3°C). En Opa-Locka se espera un piso térmico cercano a los 42°F (6°C).

se espera un piso térmico cercano a los 42°F (6°C). En Fort Lauderdale y el norte del condado de Broward también sentirán el enfriamiento, con valores mínimos entre los 43°F (6°C) y 44°F (7°C).

también sentirán el enfriamiento, con valores mínimos entre los 43°F (6°C) y 44°F (7°C). En Homestead, al sur del condado de Miami-Dade, el termómetro podría ubicarse en torno a los 42°F (6°C).

Para la madrugada del viernes se esperan bajas temperaturas y sensaciones térmicas en el sur de Florida NWS

Estos números reflejan que, si bien las zonas costeras y los principales centros urbanos evitarán caer por debajo de los 40°F (4°C), el ambiente será frío para los estándares habituales del sur de Florida.

Sensación térmica y advertencia por frío en zonas interiores de Florida

Uno de los aspectos más relevantes de este evento será la sensación térmica, especialmente en áreas del interior del estado. Con el aire frío instalado detrás del frente y vientos todavía activos, las temperaturas aparentes podrían descender hasta valores propios de pleno invierno en regiones poco acostumbradas a ese escenario.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un “Aviso por clima frío” para todas las zonas interiores del sur de Florida , vigente entre las 3 hs y las 9 hs local del viernes.

, vigente entre las 3 hs y las 9 hs local del viernes. Esta advertencia se basa en la probabilidad de que las sensaciones térmicas caigan a 35°F (2°C) o menos durante varias horas consecutivas.

durante varias horas consecutivas. En condados como Glades y Hendry, los registros podrían ser aún más extremos, con temperaturas ambiente que, en el escenario más frío, se aproximen o incluso bajen del punto de congelación.

Los fuertes vientos crearán una situación peligrosa en la costa y mar adentro, desde el jueves a la tarde NWS

Lluvias aisladas y viento en Miami: qué esperar del nuevo frente frío

Además del descenso térmico, el frente frío llevará consigo un incremento en la probabilidad de lluvias durante su avance por la región. El mecanismo frontal favorecerá el ascenso del aire húmedo y la formación de chaparrones, algunos de los cuales podrían ser localmente intensos.

Sin embargo, el NWS de Miami aclaró que no se esperan impactos significativos, ya que los acumulados previstos para 24 horas se ubican entre una y dos pulgadas (2,5 y cinco centímetros).

No hay indicios de tormentas eléctricas. En cambio, el viento sí jugará un papel importante, tanto en tierra como en las aguas costeras. Las condiciones marítimas se tornarán peligrosas a partir de la tarde del jueves, con ráfagas que podrían acercarse a fuerza de galerna y un oleaje que alcanzará entre siete y diez pies (2,1 a tres metros) durante la noche, antes de comenzar a disminuir el viernes.