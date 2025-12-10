Zona por zona: una ráfaga de aire frío llega a Florida y provocaría un cambio en la temperatura

Una nueva irrupción de aire frío comenzará a recorrer Florida desde el jueves y modificará de manera marcada los valores térmicos en gran parte del estado. Las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticiparon que la masa de aire seco avanzará desde el norte y llevará amaneceres más fríos, vientos moderados y una disminución notable en las temperaturas nocturnas.

Cuándo bajará la temperatura en Miami por el aire frío

El pronóstico del NWS Miami evidenció que el refuerzo de aire seco empujará definitivamente al frente estacionario hacia el sur durante la noche del miércoles, lo que abrirá el paso a una masa más fría desde el jueves.

La agencia remarcó que el viento del norte transportará aire mucho más seco, lo que permitirá un enfriamiento eficiente tras el atardecer.

El NWS Miami anticipa que el enfriamiento será significativo en el sur de Florida a partir de la noche del jueves NWS

Para el jueves , las temperaturas máximas quedarán en rangos moderados, con ascensos hacia valores entre mediados de los 70°F (24°C) y bajos 80°F (27°C) según el sector costero o interior.

La estabilidad dominará el viernes y el fin de semana, con máximas que retornarán de manera progresiva a valores más suaves, hasta llegar nuevamente a los 80°F (27°C) hacia el domingo.

Cuándo llegará el frío intenso a Tampa Bay

El NWS Tampa Bay advirtió que, aunque el jueves no será extremadamente frío, el verdadero descenso llegará durante la madrugada del viernes.

El arribo de un frente seco acompañará un enfriamiento rápido, sobre todo en el norte de la región.

La madrugada del viernes será el tramo más frío en la región de Tampa Bay NWS

El jueves será una jornada más fresca, con máximas entre los 60°F (16°C) y 70°F (21°C) .

El viernes durante el día se producirá un rebote térmico, con máximas que volverán a los 60°F (16°C) y cerca de 70°F (21°C) en el centro del estado.

Hacia el fin de semana, la oficina anticipó un repunte térmico más marcado, con valores superiores a lo habitual para diciembre, antes de que un nuevo frente débil roce la zona el domingo por la noche.

El momento en el que bajará el termómetro en Jacksonville, Florida

Según el NWS Jacksonville, el aire frío volverá a instalarse en el norte del estado a partir del jueves. Las heladas, que ya se habían registrado más al norte, regresarán a los condados del interior, especialmente en Georgia y el corredor del I-10.

El aire frío se instalará nuevamente en el norte de Florida a partir del jueves NWS

El jueves será una jornada fría en el norte: en el noreste de Florida, las temperaturas más elevadas se ubicarán entre los 60°F (16°C) y 65°F (18°C) .

El viernes, con viento del suroeste, se producirá un aumento pasajero de los registros, que volverán a los 60°F (16°C) y, en el extremo sur de la región, incluso a los 70°F (21°C).

Las noches del domingo y lunes llevarán un giro nuevamente frío, aunque el viento evitará que se formen heladas de manera significativa.

Cómo impactará el aire frío en Tallahassee

La oficina de Tallahassee señaló que el jueves se notará la llegada del frente seco, pero el enfriamiento no será tan agudo. De todos modos, la mañana del viernes presentará condiciones frías en amplios sectores

La oficina de Tallahassee señaló que la llegada del frente seco se notará el jueves NWS

El jueves , tras el avance del frente, las máximas quedarán entre los 55°F (13°C) y 65°F (18°C) , según la distancia a la costa.

Con un patrón estable y sin eventos significativos previstos, Tallahassee anticipó una semana dominada por el aire seco y los cambios moderados entre mañanas frías y tardes más templadas.