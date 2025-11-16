Fox anota 28 puntos y lidera a los Spurs sin Wembanyama por 123-110 sobre Kings

SAN ANTONIO (AP) — De’Aaron Fox tuvo su mejor actuación de la temporada con 28 puntos y 11 asistencias, y los Spurs de San Antonio vencieron el domingo 123-110 a los Kings de Sacramento, con Victor Wembanyama perdiéndose su primer partido de la temporada debido a una lesión en la pantorrilla.

Harrison Barnes sumó 20 puntos y Devin Vassell anotó 16 puntos mientras San Antonio rompía una racha de dos derrotas consecutivas.

Wembanyama fue descartado antes del partido debido a una distensión en la pantorrilla izquierda. El entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, comentó que la lesión era progresiva y no se debía a una sola jugada. El estado de Wembanyama se evaluará día a día.

San Antonio también perdió a Stephon Castle tras la primera mitad debido a una lesión en la cadera izquierda. Su estado es desconocido, pero estuvo en el banco durante la segunda mitad.

Los Spurs continuaron su ataque equilibrado sin Wembanyama liderando el camino.

Siete jugadores anotaron en cifras dobles, con Keldon Johnson contribuyendo con 14 puntos y 12 rebotes.

DeMar DeRozan lideró a Sacramento con 27 puntos, que perdió su sexto partido consecutivo. Domantas Sabonis añadió 17 puntos y 13 rebotes.

