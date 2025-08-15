Francés Atmane embosca también a Rune y se mete en semis de Cincinnati

El francés Térence Atmane, número 136 de la ATP, se cobró el jueves su segunda víctima seguida del top-10 en el danés Holger Rune para avanzar a las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati, donde chocará con Jannik Sinner.

Atmane, que proviene de la fase de clasificación, tumbó a Rune, noveno de la ATP, por 6-2 y 6-3 en una asombrosa actuación que cerró el programa del jueves.

Tan solo un día antes, el francés ya había dado la gran sorpresa del torneo al eliminar al estadounidense Taylor Fritz, cuarto del ranking mundial.

"Anoche ni siquiera pude dormir después de ganar a Taylor pero intenté ser yo mismo en la pista y disfrutarlo porque no tengo nada que perder. Esa es mi ventaja", apuntó Atmane, alentado por una parte importante del público incluso ante el local Fritz.

"La atmósfera es genial, la pista me conviene y esto me da mucha confianza para el resto del año y mi carrera", señaló.

Atmane, primer tenista galo en semifinales de Cincinnati desde 2019, es también el octavo jugador con menor ranking en meterse entre los cuatro mejores de un evento Masters 1000.

Hasta su aterrizaje en Cincinnati, este deportista de 23 años apenas había ganado cinco partidos en toda su carrera en el circuito.

"No creo que ninguna palabra pueda describir lo que siento ahora. Es increíble estar en semifinales de Masters 1000", declaró radiante el francés, que ascenderá como mínimo al puesto 69 de la ATP.

"También significa mucho dinero para mí, me ayudará mucho", señaló el tenista, quien llegó al torneo sin patrocinador de ropa ni zapatillas.

A Rune, como antes a Fritz y al joven brasileño João Fonseca, se le atragantó la potencia de golpeo del zurdo francés y su certero primer servicio, que le permitió ceder solo dos oportunidades de quiebre en todo el partido.

El danés, semifinalista el año pasado en este escenario, vio cómo su ansiedad se disparaba después de recibir el primer break y verse 4-1 en el set inicial.

En el arranque del segundo trató de cambiar la dinámica de juego y forzar a Atmane a usar el revés en lugar de su potente derecha.

La estrategia rindió frutos a Rune con un quiebre inicial y una ventaja de 2-0 pero el actual subcampeón de Indian Wells nunca llegó a tener el partido bajo control.

Con una confianza a prueba de bombas, Atmane no dejó de mover de un lado a otro al nórdico hasta sumar 21 golpes ganadores y sellar la séptima victoria de su mágico recorrido por Cincinnati.

El sábado le espera el desafío definitivo en las semifinales ante el italiano Jannik Sinner, número uno mundial y defensor del título.