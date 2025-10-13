Francia vs. Islandia: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el partido de Eliminatorias Europeas

Las eliminatorias de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA, por sus siglas en francés), aún no han definido quiénes serán las selecciones que llegarán al Mundial 2026. Francia, una de las favoritas para llegar a la justa, se encuentra en la cima de su grupo, mientras Islandia se aleja del sueño mundialista si no consigue revertir los resultados en sus próximos encuentros.

A qué hora y cómo ver Francia vs. Islandia desde EE.UU.

El partido se disputará el próximo 13 de octubre en estadio Laugardalsvöllur, Reikiavik, y comenzará a las 14.45 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos.

Francia visitará a Islandia el próximo 13 de octubre (X/@equipedefrance) (X/@equipedefrance)

Asimismo, la transmisión en vivo será en el canal de Vix, Fubo o Direc TV, según Sporting News. El partido también se podrá seguir en Latinoamérica por ESPN y el servicio de streaming de Disney Plus.

Francia vs. Islandia: probables alineaciones

Didier Deschamps, técnico de Francia, no contará con algunas de sus figuras en el ataque, ya que Désiré Doué y Ousmane Dembélé serán baja por algunas semanas debido a lesiones que sufrieron con sus equipos.

Ante esto, el técnico galo decidió apostar por Jean-Philippe Mateta, delantero del Crystal Palace, quien a sus 28 años recibió su primera convocatoria a la selección mayor. El resto de la lista la completan jugadores habituales como Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Dayot Upamecano, Mike Maignan, Malo Gusto, William Saliba, entre otros.

Kylian Mbappé marcó un gol en el último partido contra Islandia (X/@equipedefrance) (X/@equipedefrance)

Arnar Gunnlaugsson, entrenador de Islandia, mantuvo la base de los últimos partidos eliminatorios. Entre las figuras de la selección destacan el defensa Sverrir Ingi Ingason, el centrocampista Mikael Neville Anderson y el delantero Andri Gudjohnsen.

Cuál es el historial de enfrentamientos directos entre Francia e Islandia

Las dos selecciones se han enfrentado en 16 ocasiones, con un total dominio de los franceses, quienes han conseguido 12 victorias y cuatro empates, de acuerdo con el sitio de la UEFA.

Francia venció 2-1 a Islandia en partido correspondiente a la eliminatoria (X/@equipedefrance) (X/@equipedefrance)

En los últimos tres partidos, la escuadra francesa ha marcado siete goles, mientras la escuadra islandesa solo anotó un gol.

En el último encuentro entre ambos, Los Vikingos perdieron por una sola anotación y ahora en casa buscarán dar la sorpresa para empatar en puntos a la selección de Francia, si no quieren alejarse de las primeras posiciones de la tabla.