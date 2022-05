Future of the Car: cómo y dónde es el evento del que participó Elon Musk y dura hasta el 12 de mayo

Future of the Car es un evento que dura cuatro días, a partir del 9 y hasta el 12 de mayo, con mucha innovación tecnológica, que tiene entre sus principales ponentes a Elon Musk, CEO de Tesla y también al premiado compositor Hans Zimmer, así como al CEO de Stellantis, Carlos Tavares y a muchos más. Se trata de una cumbre, con dos días (el 10 y 11 de mayo), con sede presencial en The Brewery, Londres, mientras que los demás son virtuales. Sobresale por sus escenarios de tecnología, diálogos circulares, networking, baterías de discusión, así como áreas de exhibición en las que los participantes tienen la oportunidad de conocer a los líderes de la industria de los autos y hacer crecer sus redes.

La audiencia está compuesta de presidentes, directores generales de transporte, investigadores, desarrolladores y aquellos que trabajan en ingeniería, finanzas, operaciones, estrategia, Innovación, sostenibilidad, cumplimiento, conectividad y comercial.

Los oradores principales en Future of the Car 2022 ar.live.ft.com

¿Cómo es el evento Future of the Car?

En el escenario principal, se puede participar en conversaciones en vivo para saber que está haciendo la industria hoy para tener éxito mañana.

Etapa tecnológica

En la etapa tecnológica del evento se tiene un programa de breves charlas para hablar sobre cuáles son las mejores tecnologías emergentes que cambiarán los mercados del transporte en la última década. Los asistentes también pueden promocionar sus investigaciones o negocios entre algunos de los principales actores del sector.

Future of the Car reúne a los más importantes del sector automotriz ar.live.ft.com

Diálogos circulares en Future of the Car

Estas discusiones son una oportunidad para que se reflexione sobre lo que se ha escuchado en el escenario y para compartir experiencias con colegas, oradores y periodistas.

Área de exhibición

Asimismo, a metros del escenario principal, en los días presenciales, se podrán explorar nuevas tecnologías, dispositivos e innovaciones que se exhiben en la cumbre. También se promete a los asistentes la oportunidad de hacer networking con más de 400 actores influyentes en la industria automotriz.

¿Quiénes son los oradores de Future of the Car?

Además de la presentación de Elon Musk que fue este diez de mayo, entre los oradores se encuentran: Ola Källenius, CEO de Mercedes Benz; Tekedra Mawakana, codirector ejecutivo de Waymo; Luca de Meo, CEO de Renault; y Ashwani Gupta, uno de los principales directivos de Nissan.

Entre los temas principales están la descarbonización de la industria, cómo convertir el automóvil en una fuente de ingresos a lo largo de la vida, personalizar la experiencia en el auto, producir más y mejores vehículos eléctricos a precios más bajos, movilidad en el Metaverso, optimizar la vida útil de la batería y, en una industria acosada por la escasez de semiconductores y materias primas, asegurar las cadenas de suministro automotriz.

Este martes, Musk tuvo una conversación principal con JB Straubel, fundador y CEO de Materiales de Secoya. Asimismo, participó en una entrevista moderada por Pedro Campbell, corresponsal mundial de la industria.

¿Cuánto cuesta asistir al evento Future of the Car?

El acceso presencial otorga beneficios como las sesiones presenciales, cenas y bebidas por un precio de 1999 libras esterlinas. Es decir, 2462.30 dólares americanos. El registro puede hacerse en el sitio oficial del evento.