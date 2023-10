escuchar

Un hombre de Newton, Carolina del Norte, decidió comprar un boleto de Lucky for Life de tan solo US$2 a través de su aplicación y nunca imaginó que esa inversión se multiplicaría cientos de veces, ya que obtuvo un gran pozo al hacer coincidir las cinco bolas blancas, según dio a conocer la lotería estatal.

“Estuve a punto de sufrir un infarto”, dijo Matthew Shipley, el afortunado hombre, quien jugó en el sorteo del pasado 28 de septiembre. “Luego desperté a mi esposa para decirle que habíamos ganado”, informó NC Education Lottery en un comunicado. Después de haber sido notificado de su premio, el ganador fue a la sede de la lotería, donde le dieron dos opciones: recibir US$25.000 al año por el resto de su vida o una suma global de US$390 mil. Mientras meditaba sus opciones, Shipley se sintió más atraído por la cantidad total, que después de los impuestos se redujo a US$277.896.

Sobre qué uso le dará a su gran premio, también reveló que ama ir de campamento con su esposa, así que pensaba en terminar de pagar su casa móvil para escribir más aventuras juntos. “Hemos estado acampando por todas partes”, señaló Shipley a los funcionarios de la lotería. “Compramos una caravana y ahora podemos liquidarla”. Los viajes no son lo único en lo que piensa, sino que el dinero extra también significó un alivio para terminar con los pagos pendientes de su hipoteca y además sumará una parte a su jubilación.

¿Qué es Lucky for Life?

Lucky for Life es uno de los seis juegos de lotería que existen en Carolina del Norte, en el que los jugadores tienen la opción de comprar los boletos a través de una tienda minorista o en línea. “Este es el juego que te brinda la oportunidad diaria de obtener un suministro de efectivo de por vida. Por solo US$2, tienes la oportunidad de ganar US$1000 por día por el resto de tu vida”, explica el sitio oficial del juego. “Con sorteos todos los días, tienes múltiples oportunidades cada semana de cambiar tu suerte”. Las posibilidades de ganar el premio vitalicio de US$25.000 al año son de 1 entre 1,8 millones.

Según NC Education Lottery, la venta de boletos de los sorteos de lotería hace posible que se recaude un promedio de US$2,8 millones por día, son destinados para la educación.

Ganó la lotería, pero le confiscaron el premio

No todos los ganadores de la lotería corren con la suerte de poder hacer realidad sus planes. Una mujer de Florida resultó favorecida con un pozo de US$3000. Sin embargo, cuando fue a la oficina a cobrar su premio, le anunciaron que el estado no le pagaría porque había recibido más beneficios de los que le correspondían durante la pandemia. “Cuando gané me dije que podría ponerme al día con mi auto, mi seguro, pagar algunas cuentas, ayudar a mi familia un poco, mis hijas, mis nietos, darles un poco de algo”, señaló la ganadora a Fox 35. Su emoción se esfumó, pero, aun así, prometió no rendirse en la lucha por cobrar sus ganancias.

