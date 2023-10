escuchar

La alegría que sintió una mujer de Kissimmee, Florida, al enterarse de que había ganado un premio de la lotería, se volvió rápidamente una absoluta confusión. Al comprobar los resultados y ver que se había llevado casi 3000 dólares, enseguida comenzó a pensar en todo lo que podría pagar con ese dinero. Sin embargo, cuando fue a la oficina a cobrar su pozo, se llevó una gran decepción. Ahí le anunciaron que el estado no le pagaría porque recibió más beneficios de los que le correspondían durante la pandemia.

La mujer, identificada como Elizabeth Thornton, compartió su historia para Fox 35. En 2020 fue despedida de su trabajo en Disney, conocido como el lugar “más mágico del mundo”. En plena pandemia, mientras lidiaba con sus cuentas y la necesidad de encontrar un nuevo trabajo, los estímulos financieros de desempleo aplicados en ese tiempo se convirtieron en su salvación.

Tras esa difícil época, supuso que su suerte había cambiado después de que compró un boleto para el juego Pick Four y ganó un total de US$2900. Si bien no era un pozo millonario, sí representaba un gran apoyo dentro de su situación financiera, por lo que de inmediato se puso a pensar en qué podría invertir. “Cuando gané me dije que podría ponerme al día con mi auto, mi seguro, pagar algunas cuentas, ayudar a mi familia un poco, mis hijas, mis nietos, darles un poco de algo”, señaló Thornton para el medio citado.

Una mujer de Kissimmee, Florida, ganó casi US$3000 en la lotería, pero no pudo cobrarlos porque el estado los retuvo Captura de pantalla del video Fox35

Casi como una interrupción abrupta para todos sus deseos, toda esa felicidad que la abrumó mientras se dirigía a cobrar a la sede de la lotería en Florida se volvió una decepción. Cuando llegó y se presentó como la ganadora, le dijeron que el Estado le había pagado US$8000 de más en concepto del subsidio de desempleo, por lo que retuvieron su premio.

La mujer compartió con el medio citado que ese pago en exceso había sido una confusión y que el Estado renunció a él, por lo que ella no tenía motivos para devolverlo. Sin embargo, para Art Schofield, un abogado laboral, la situación es compleja, incluso la describió como “tan única como ganar la lotería”. Asimismo, advirtió que no es algo que le pueda pasar a mucha gente.

Desde su perspectiva, aunque el Estado renunció a la mayoría de los pagos en exceso, porque el error fue suyo y no de los beneficiarios, eso no significa que no intente buscar maneras de recuperar sus pérdidas de cierta forma. El legista reconoció que, pese a que esta situación es inusual, puede volver a ocurrir, como si alguien gana la lotería y es deudor de pensión alimenticia.

La mujer compró un boleto de la lotería de Florida (AP Foto/Wilfredo Lee, File) Wilfredo Lee - AP

No descansará en la lucha

Sobre este caso, la agencia estatal señaló al medio citado que han tratado de llegar a la mujer. Asimismo, los representantes explicaron que retienen los pagos de la lotería cuando alguien recibió dinero en exceso. No obstante, Thornton no está conforme seguirá luchando para conseguir su cheque: “Tienen que enviarme el dinero (...) Me dijeron que no debía nada, renunciaron a él”.