Ganó la lotería, pero cobró el premio un año después por un impensado error

Los juegos de azar no son para cualquiera. Algunas veces son necesarias la paciencia y perseverancia como cualidades clave. Así lo demostró Socorro Hernández, quien se ganó un premio de lotería de 1000 dólares en el famoso juego del “raspa y gana”, pero el dinero tardó más de un año en llegar. La mujer nunca perdió la fe, hizo todos los trámites y esperó atenta. Al ver que la situación no avanzaba, ideó todo un proceso para poder cobrar, ya que se endeudó cuando le avisaron que había ganado la lotería.

Fue en mayo de 2021 cuando Socorro, quien vive en California, compró un boleto del “raspadito, un juego de lotería que funciona de una manera muy sencilla: lo único que se debe hacer es descubrir si el ticket tiene algún premio y luego reclamarlo en la tienda donde se adquirió. Así lo hizo ella, obtuvo su “raspa y gana” con la esperanza de recuperar por lo menos los dólares que invirtió, pero se llevó una grata sorpresa con el boleto.

Socorro Hernández ganó la lotería, pero eso le trajo un año de dudas Telemundo 52

Emocionada y feliz, hizo todos los trámites necesarios para cobrar el premio de 1000 dólares. Incluso acudió a la propia oficina de la lotería para reclamarlo, pero le dijeron que todo era más sencillo de lo que creía y que le enviarían el cheque a su domicilio.

Eso nunca sucedió. Socorro esperó por meses el anunciado cheque, pero se quedó con las manos vacías y más. En cuanto supo que era ganadora, pidió un préstamo por la misma cantidad y usaría aquellos US$1000 del premio para pagar esa deuda, por lo que las ganas de que llegara el dinero aumentaban con el paso de los días.

La ganadora del ticket de la lotería en California que tomó cartas en el asunto

Al ver que la promesa de la oficina de la lotería de California no se cumplía, decidió ponerse en contacto con ellos una vez más. Les pidió que le indicaran cuál era el siguiente proceso que debía cumplir para que le dieran el dinero, pero le respondieron que su cheque estaba perdido y que verían cómo resolverlo: “Les dije, ‘¿qué tengo que hacer?’, y contestaron, ‘nada más vuelva a llamar, espere, que vamos a ver cómo lo solucionamos, porque el cheque está extraviado’”, dijo la mujer a Telemundo 52.

Los boletos con los que ganó Socorro Hernández eran de "raspa y gana" iStock

Después, desde la oficina de loterías le dieron los datos del domicilio al que debía acudir para dar nuevamente sus datos, requisito que ella siguió al pie de la letra. “Me dieron una dirección hasta Chatsworth, así que me fui hasta allá. Me tomaron fotos y me pidieron mi licencia de conducir”, dijo Hernández. No obstante, a pesar de que cumplió todo, nuevamente le pidieron paciencia.

“En esa espera se cumplió un año”, recalcó Socorro. Después de todo ese tiempo, cuando la esperanza ya había disminuido, se contactó con la televisora local de Telemundo para contar su historia y pedir que la ayudaran a recuperar su premio. Luego, desde el canal se comunicaron con los directivos de la lotería en la que había ganado con su raspadito y fue de esta manera en la que, por fin, pudo obtener el dinero.

La mujer agradeció al canal por ayudarla a gestionar el tan ansiado cobro ante la lotería. Al parecer, la compañía no tenía idea de lo que había ocurrido, pero agradecieron al canal que los pusieran al tanto de la situación y de inmediato le dieron su premio.