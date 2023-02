Gastaron todos sus ahorros para hacer la casa de sus sueños, pero se encontraron con un escenario inesperado

escuchar

En Reino Unido, los programas de televisión de construcción, reparación y remodelación de casas son muy famosos. Emitidos en horario estelar, en cada episodio los más fanáticos esperan ansiosos para ver el popular “antes y después” de las edificaciones. Días atrás, uno de los capítulos fue noticia cuando la vivienda protagonista no solo implicó una inversión de cientos de miles de dólares, sino que guardaba en el terreno vestigios de una civilización que data, al menos, del 4000 a.C.

Kevin y Sam son una pareja que soñaba con tener su vivienda propia, pero la naturaleza del trabajo del hombre no se los permitió hasta su jubilación, tras años de servicio a su país. Él, piloto en la Marina Real Británica, vivió en bases militares junto con su esposa, enfermera, y sus dos hijos. Sus labores lo llevaron incluso a Omán, donde residieron durante una temporada.

Sam y Kevin invirtieron los ahorros de su vida en la construcción de la casa de sus sueños Daily Mail

La familia se animó a contar su experiencia en el programa Build Your Dream Home in the Country, transmitido por el canal privado Channel 5. Todo comenzó con la compra de un terreno en Castle Cary, en Somerset, por poco más de 300 mil dólares. Semejante número implicó que la pareja invirtiera la totalidad de sus ahorros y vendieran dos propiedades que tenían alquiladas.

Sin embargo, no contaban con eventos que le harían gastar mucho más dinero del esperado. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, a través del Brexit, y posteriormente la pandemia por Covid-19, todos los planes de construcción sufrieron severos retrasos.

La vivienda está situada en Castle Cary, Somerset, Reino Unido Daily Mail

Para complicar aún más el escenario, la obra también se retrasó cuando un equipo de arqueólogos encontró en la parcela artefactos que datan del año 4000 a. C. De acuerdo con el testimonio de Kevin, finalmente gastaron más de 700 mil dólares, un número muy por encima de su presupuesto inicial, según consignó Daily Mail.

La pareja invirtió todo el tiempo libre disponible en el diseño de la casa que siempre soñaron, al igual que sus recursos económicos. Para el estilo de la casa, Kevin y Sam planearon construir dos unidades inspiradas en los graneros tradicionales típicos de los paisajes de campo, unidas con una sección curva de un piso en el medio, con techo de paja.

La pareja invirtió más de 700 mil dólares en la compra de la parcela y la construcción de la vivienda Daily Mail

Por si fuera poco, tuvieron que pagar cerca de 250 dólares diarios a un equipo de arqueólogos que se encargó de la excavación, para asegurarse que no hubiera huesos ni rastros de antiguos asentamientos en el suelo.

En noviembre de 2022, cuando la vivienda ya estuvo habitable, la familia se mudó, finalmente. Para entonces, Kevin ya sabía que todavía debía gastar cerca de 96 mil dólares para terminar con la construcción.

Pese a que las fotos del resultado estuvieron a la altura sus expectativas, Kevin reveló que no le recomendaría a nadie que construyera una vivienda desde cero, debido a que muchos factores pueden incidir en los costos y plazos de entrega, además de que la espera podía ser “sumamente frustrante”.

LA NACION