Gauff proyecta su futuro con audaz cambio de entrenador en la previa del US Open

Coco Gauff asegura que no dudó en reorganizar su equipo a días del inicio del Abierto de Estados Unidos, con la esperanza de que un nuevo entrenador especializado le ayude a dar un salto de calidad en su servicio, un aspecto endeble de su juego.

"Fue una decisión muy repentina" la de contratar al experto en biomecánica Gavin MacMillan, reconoció Gauff este viernes en conferencia de prensa previa al arranque del último Grand Slam del año.

"Gavin estaba disponible. Simplemente sentí que era la mejor decisión para mi juego y tenía que seguir mi instinto", aseveró.

La estadounidense tuvo palabras amables para su antiguo entrenador, Matt Daly, pero dejó claro que cree que MacMillan tiene la experiencia que necesita.

Su nuevo técnico ayudó a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, a solucionar un bajón en su servicio.

"Miro a largo plazo", dijo la número tres del ranking de la WTA, ganadora de su primer título de Grand Slam en Flushing Meadows en 2023 y que sumó un segundo Major en Roland Garros este año. Sin embargo, desde entonces ha sido irregular, en especial con su saque.

Gauff, de 21 años, cometió 42 dobles faltas en solo tres partidos en el Abierto de Canadá en Montreal este mes, incluidas 23 en un solo encuentro.

La vigente campeona del US Open, Sabalenka, cuyos problemas con el servicio amenazaban con torpedear su ascenso en 2022, reconoció que MacMillan la había vuelto a encarrilar hacia el primer lugar de la WTA.

"Sé que Gavin ya ha pasado por esto antes, así que espero poder aprovechar sus conocimientos y ver qué pasa", afirmó Gauff.

El momento, dos días del arranque de un certamen importante, no influyó en la decisión.

"Un torneo es un torneo", dijo Gauff, decidida a hacer un cambio. "Odio perder, independientemente de dónde esté".

Para Gauff, ídolo indiscutible del público en Nueva York y una de las candidatas al título, lo que está en juego es su futuro tenístico.

"Sé dónde quiero ver mi juego en el futuro. No voy a perder el tiempo jugando de una forma que no quiero jugar", resumió.

"Estoy obsesionada con el proceso de mejorar. A veces quizá duele porque me obsesiono demasiado con ello", apuntó Gauff, convencida de que mejorar su saque será clave para dar el salto de calidad definitivo en su ya exitosa carrera.