Gauff toma su lugar en cuartos de Cincinnati antes del reto de Sinner

Última estadounidense en liza, Coco Gauff avanzó el jueves a los cuartos de final del Abierto de Cincinnati, donde el italiano Jannik Sinner buscaba las semifinales frente a un rival al que nunca ha vencido, el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Gauff regresó con fuerza a la acción este jueves para batir a la italiana Lucia Bronzetti y meterse entre las ocho mejores de este torneo WTA 1000, donde también siguen con vida sus dos grandes rivales, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.

La número dos mundial superó a Bronzetti (61) por 6-2 y 6-4 en 79 minutos de juego bajo el fuerte calor matinal en esta ciudad del estado de Ohio.

La estadounidense, de 21 años, podría verse en cuartos con otra italiana, Jasmine Paolini, quien enfrentaba a continuación a la checa Barbora Krejcíková.

Gauff, única tenista local que sigue con vida, retomó la competición tras varios días de descanso al eludir la tercera ronda por el retiro de su contrincante, la ucraniana Dayana Yastremska.

Frente a Bronzetti, que buscaba sus primeros cuartos de final en un WTA 1000, Gauff arrancó con fuerza y se quedó con el primer set en apenas 33 minutos.

En la segunda manga encontró más resistencia de la italiana, pero se abrió camino gracias a un servicio más afilado de lo que mostró esta temporada y una lluvia de golpes ganadores.

"En la mayoría del partido jugué agresivamente. Quizás tuve algunos juegos más pasivos, pero es difícil. Las pelotas son muy ligeras y difíciles de controlar", explicó la ganadora.

La última vez que Gauff llegó a cuartos de final en Cincinnati, en 2023, se convirtió en la campeona más joven de la historia de este torneo.

El menú del jueves también deparaba los dos últimos cruces de octavos femeninos, en los que la francesa Varvara Gracheva se medía con la alemana Ella Seidel y la rusa Veronika Kudermetova con la polaca Magda Linette.

Atmane amenaza a Rune

En el Masters 1000 masculino, Jannik Sinner continuaba su defensa del título frente a Felix Auger-Aliassime, con quien tiene un historial negativo.

El canadiense derrotó al italiano en sus dos enfrentamientos, ambos celebrados en 2022, cuando era una de las figuras emergentes en el circuito y llegó a ostentar el sexto lugar del ránking mundial.

Caído al puesto 28 en la actualidad, Auger-Aliassime chocará con un Sinner convertido en una fuerza casi imparable en pistas rápidas, en las que acumula 24 partidos ganados en forma consecutiva.

En caso de triunfo el jueves, el italiano será el quinto jugador con 25 victorias seguidas en esta superficie en este siglo, después de los gigantes Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray.

Sinner trata de ser el primer campeón en revalidar corona en Cincinnati desde Djokovic en 2019 y también de ganar rodaje de cara al Abierto de Estados Unidos, que se celebrará del 24 de agosto al 7 de septiembre y en el que también defenderá el título.

De superar a Auger-Aliassime, el número uno mundial disputará las semifinales frente al danés Holger Rune o el francés Térence Atmane, la presencia más inesperada en cuartos.

El tenista galo, 136 de la ATP, fue el verdugo del brasileño Joao Fonseca y el miércoles dio el gran golpe del torneo al apear al local Taylor Fritz, cuarto sembrado.

Por su parte, Rune, de 22 años, quiere ser el jugador más joven en llegar a su segunda semifinal seguida de Cincinnati desde Djokovic y Murray en 2009.

El otro duelo masculino del jueves será un cruce pendiente de octavos de final entre el estadounidense Ben Shelton, reciente campeón del Masters 1000 de Canadá, y el checo Jiri Lehecka.

El español Carlos Alcaraz, favorito al título junto a Sinner, buscará el viernes las semifinales frente al ruso Andrey Rublev.