El Consulado de México en Atlanta ofrece ayuda legal para latinos detenidos en EE.UU.: los detalles

Como respuesta a un operativo organizado por autoridades migratorias, el Consulado General de México en Atlanta ofreció ayuda legal a todos los mexicanos que viven en tres estados de EE.UU. En especial a quienes fueron detenidos por agentes de inmigración o que tienen un familiar arrestado.

Consulado de México ayudará a connacionales detenidos en EE.UU.

El 5 de septiembre de 2025, el Consulado General de México en Atlanta publicó en su cuenta oficial de X un comunicado dirigido a los mexicanos que se encuentran en el estado de Georgia, en especial a quienes habitan en la comunidad de Ellabell.

El consulado puso su número telefónico a disposición de la comunidad mexicana en Ellabell, así como el teléfono del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (X/@ConsulMexAtl)

El consulado informó que brindarán asistencia a las personas mexicanas que fueron detenidas en los últimos días en Georgia. Los interesados recibirán asesoría legal y también podrán ser visitados si se encuentran en un centro de detención.

El Consulado de México en Atlanta agregó que también ayudarán a los mexicanos que han sido arrestados en los estados de Alabama y Tennessee.

Las personas que necesiten apoyo deben comunicarse a cualquiera de los dos teléfonos proporcionados por el consulado:

Línea de protección del Consulado General de México en Atlanta: 404 736 4141

Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM): 520 623 7874

El operativo que alertó al consulado mexicano en Atlanta

El jueves 4 de septiembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó que arrestaron a 475 personas en una fábrica de Hyundai que se encuentra en Ellabell, Georgia, como reportó ABC News.

El Consulado General de México en Atlanta publicó las actualizaciones posteriores a la redada en Ellabell (X/@ConsulMexAtl)

El DHS comunicó que la redada fue parte de una investigación criminal en curso. Según la agencia de gobierno, en el centro de manufactura de automóviles se cometieron múltiples delitos federales graves y prácticas laborales ilegales.

Como consecuencia de la detención masiva, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México publicó en redes sociales que el Consulado General de México en Atlanta permanecería en el Centro de Detención de Folkston para brindar atención personalizada.

El 6 de septiembre, el consulado confirmó que de los 475 detenidos, 23 fueron trabajadores mexicanos. De acuerdo con el reporte compartido en X, la mayoría de los arrestados firmaron su salida voluntaria para ser repatriados a México.

Dos días después, el Consulado General de México en Atlanta comunicó que otras tres mujeres mexicanas fueron detenidas en la redada y llevadas al Centro de Detención de Stewart.

Qué servicios brinda el Consulado de México en Atlanta

De acuerdo con el sitio oficial del Consulado de México en Atlanta, esta oficina se fundó en 1977 con el objetivo de servir y proteger a la comunidad mexicana en Atlanta.

En la oficina del Consulado General de México en Atlanta, los mexicanos en EE.UU. pueden realizar una variedad de trámites oficiales (Facebook/Consulado General de México en Atlanta)

Con el paso de los años, la capacidad del consulado se amplió y actualmente atienden a los connacionales que viven en:

Los 159 condados de Georgia

74 de los 95 condados de Tennessee

Los 67 condados de Alabama

El consulado detalló que la extensión de esos tres estados equivale a un cuarto del territorio de México y ahí viven casi 900 mil mexicanos.

La oficina del Consulado General de México en Atlanta se encuentra en 1700 Chantilly Dr NE, Atlanta, Georgia 30324. En este lugar, los mexicanos que viven en dichos estados pueden tramitar documentos oficiales como:

Pasaporte (para mayores y menores de edad)

Matrícula consular

Credencial para votar en el extranjero

Cartilla militar

Declaratoria de nacionalidad

Así mismo, el consulado cuenta con servicios notariales y del registro civil, por lo que se pueden realizar testamentos y tramitar actas de nacimiento, matrimonio y defunción, por mencionar algunos ejemplos.

Entre los problemas que atiende el Consulado General de México en Atlanta se encuentran: