Pagó US$19.99 por un bolso Louis Vuitton original y cuando descubrió su precio de reventa en Amazon quedó impactado

Las tiendas de segunda mano son populares entre quienes buscan piezas vintage o de lujo a un precio accesible. Esta vez, un hombre en el estado de Georgia tuvo la suerte de encontrar un bolso Louis Vuitton por menos de US$20. A pesar de su valor económico y coleccionable, él le dará el preciado accesorio a otra persona.

Un hombre pagó US$19,99 por un bolso que vale miles

El 10 de agosto de 2025, el usuario p--py compartió en Reddit la sorpresa que se acababa de llevar después de visitar una tienda de segunda mano. El hombre fue a una sucursal de Goodwill en Georgia, EE.UU. para revisar la sección de bolsos.

El accesorio de Louis Vuitton fue descubierto en una tienda de segunda mano (Reddit/@p--py)

En una entrevista con Newsweek contó que muchas de las bolsas de diseñador que encuentran usadas suelen ser falsas, pero de todos modos siempre prefiere revisarlas por si se encuentra un tesoro perdido.

Para su sorpresa, se encontró frente a frente con una bolsa Piano Monogram Louis Vuitton, uno de los diseños clásicos de la marca.

En una primera inspección, el hombre sospechó que sí se trataba de una pieza genuina, por lo que decidió comprarla. Además, no quiso desaprovechar la oportunidad después de ver el precio: US$19,99.

Un bolso Piano Monogram nuevo se vende en US$2640, como señala el sitio web de Louis Vuitton. En Amazon, este modelo de bolso tiene un costo entre US$975 y US$1695 si está usado.

El hombre contó en Reddit que se trató de la segunda pieza de esta marca que se encontraba en una tienda de segunda mano. “Es probable que nunca vuelva a suceder porque el gerente me vio salir con él y definitivamente se esforzará más para asegurarse de que eso no vuelva a pasar”, escribió el usuario en su publicación.

Dudas en las redes: la autenticidad del bolso fue puesta en duda

En Reddit, la publicación de p--py fue recibida con felicitaciones, pero también con mucho escepticismo. Algunas personas criticaron al hombre porque, al parecer, solo una persona en el foro de Louis Vuitton había confirmado la autenticidad de la pieza.

"¿Por qué dices que es auténtico cuando no lo es?", acusaron algunos usuarios en el foro (Reddit)

“Sabes que muchos de nosotros también somos buenos para detectar falsificaciones, ¿verdad? Es una parte importante de nuestro negocio. Entonces, si decimos que no es real, no significa nada, pero cualquier otra persona en internet te dice que sí lo es y lo llevas al banco”, comentó un usuario en el foro.

El hombre de Georgia respondió con el argumento de que ya se había comunicado con el servicio al cliente de Louis Vuitton. Esto porque la marca ofrece un servicio de reparación de sus artículos siempre y cuando sean originales.

Él explicó que le envió las fotografías del bolso al equipo de Louis Vuitton para preguntarles si podrían repararlo y recibió una respuesta positiva, lo cual le confirmó que sí se trata de un accesorio original.

“No permitas que nadie te diga que ‘comprar de segunda mano ya no es bueno’, porque no es así. Puede que no sea tan consistente como antes, ¡pero sí hay ofertas!“, concluyó el usuario.

El bolso no será vendido y se convertirá en un regalo

Por lo general, las personas que encuentran prendas de marcas de lujo son coleccionistas que las conservan o son individuos que se dedican a la reventa de estos artículos. En el caso del usuario p--py, el bolso Louis Vuitton no tendrá ninguno de esos destinos.

Aunque en Amazon podría venderse en más de mil dólares, el bolso se quedará con su nueva dueña (Amazon)

El hombre le contó a Newsweek que lo más importante para él fue saber cuánto le gustó el bolso a su esposa. “Mi esposa está emocionada porque esta bolsa es más pequeña que su modelo Speedy 35”, escribió el usuario en Reddit.

El hombre explicó que se puso feliz cuando descubrió el accesorio en la tienda porque su pareja estaba en búsqueda de un bolso más pequeño, porque ella no suele cargar demasiados objetos cuando sale. Y resultó que este hallazgo tenía el tamaño perfecto que ella deseaba, por lo que se la regaló.