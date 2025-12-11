Todos los partidos que se jugarán en Atlanta para el Mundial 2026

El próximo Mundial 2026 contará con 48 selecciones participantes, 104 partidos y 16 sedes de tres países correspondientes a Canadá, México y Estados Unidos. El moderno Estadio de la ciudad de Atlanta albergará ocho partidos, entre los que se incluye una semifinal.

Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Atlanta

En total, Atlanta será la sede de ocho partidos del Mundial 2026, según FIFA:

Cinco partidos de la fase de grupos

Una eliminatoria de dieciseisavos de final

U n partido de octavos de final

Un partido de semifinales

El estadio tendrá partidos correspondientes a los grupos A, C, H y K (Instagram/@grndsmn)

El calendario de la Copa Mundial 2026 queda de la siguiente manera:

Zona de grupos

Lunes, 15 de junio de 2026 : Partido 14 – España vs. Cabo Verde - Grupo H - Estadio de la ciudad de Atlanta, a las 12.00 hs (tiempo del Este).

: Partido 14 – España vs. Cabo Verde - Grupo H - Estadio de la ciudad de Atlanta, a las 12.00 hs (tiempo del Este). Jueves, 18 de junio de 2026 Partido 25 – República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Iranda vs. Sudáfrica - Grupo A- Estadio de la ciudad de Atlanta, a las 12.00 hs (tiempo del Este).

Partido 25 – República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Iranda vs. Sudáfrica - Grupo A- Estadio de la ciudad de Atlanta, a las 12.00 hs (tiempo del Este). Domingo, 21 de junio de 2026 Partido 38 – España vs. Arabia Saudí - Grupo H - Estadio de la ciudad de Atlanta, a las 12.00 hs (tiempo del Este).

Partido 38 – España vs. Arabia Saudí - Grupo H - Estadio de la ciudad de Atlanta, a las 12.00 hs (tiempo del Este). Miércoles, 24 de junio de 2026 Partido 50 – Marruecos vs. Haití - Grupo C - Estadio de la ciudad de Atlanta, a las 18.00 hs (tiempo del Este).

Partido 50 – Marruecos vs. Haití - Grupo C - Estadio de la ciudad de Atlanta, a las 18.00 hs (tiempo del Este). Sábado, 27 de junio de 2026 Partido 72 – Congo/Jamaica/Nueva Caledonia vs. Uzbekistán – Grupo K - Estadio de la ciudad de Atlanta, a las 19.30 hs (tiempo del Este).

Dieciseisavos de final

Miércoles, 1 de julio de 2026 Partido 80 – 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K - Estadio de la ciudad de Atlanta

Octavos de final

Martes, 7 de julio de 2026 Partido 95 – Ganador del partido 86 vs. Ganador del partido 88 - Estadio de la ciudad de Atlanta

Semifinales

Miércoles, 15 de julio de 2026 Partido 102 – Ganador del partido 99 vs. Ganador del partido 100 - Estadio de la ciudad de Atlanta

El Estadio Atlanta posee un techo retráctil y una pantalla de video de 360 grados (Instagram/@superstadiums)

Cómo es el estadio de Atlanta, sede del Mundial 2026

El Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, tiene una capacidad para 75 mil espectadores y se inauguró en 2017.

El Estadio de la ciudad de Atlanta no solo está hecho para los aficionados, sino que establece estándares globales: con 295 pies de altura (90 metros), un techo retráctil y una pantalla de video de 360 grados.

La casa de los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United de la MLS, es un recinto multifuncional que alberga grandes citas deportivas estadounidenses. Entre ellas, se incluyen la Super Bowl LIII, el College Football Playoff National Championship y el MLS All-Star Game. Además, es una parada habitual para conciertos internacionales y amistosos de fútbol.

La sede cuenta con tecnología de punta que hará vivir un experiencia mundialista innovadora (FIFA)

Todos los estadios donde se jugará el Mundial en EE.UU.

El Mundial 2026 tendrá un total de 16 estadios, 11 de ellos ubicados en Estados Unidos. Además del Estadio de Atlanta, se encuentran el Estadio de Boston (capacidad de 65 mil hinchas), el Estadio de Dallas (capacidad para 94 mil espectadores), el Estadio de Houston (capacidad de 72.220 personas) y el Estadio de Kansas City (capacidad de 73 mil personas).

En lista siguen el Estadio de Los Ángeles (para 70 mil espectadores), el Estadio de Miami (con capacidad de 65 mil personas). El Estadio de Nueva York y Nueva Jersey (82.500 personas), el Estadio de Filadelfia (69 mil fanáticos), el Estadio del Área de la Bahía de San Francisco (71 mil personas), y el Estadio de Seattle (para 69 mil almas).

Cuándo comienza y termina el Mundial 2026

El Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá retoma su calendario de verano, iniciando el 11 de junio y concluyendo el 19 de julio (39 días en total). Esta será la edición más extensa con 104 partidos.

El evento comenzará en el icónico Estadio Azteca y culminará con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.