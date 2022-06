Gianluca Vacchi abrió un restaurante en Ibiza y planea expandirse a Estados Unidos

Si se habla de éxito en la administración y rentabilidad de las redes sociales, no se puede omitir el nombre de Gianluca Vacchi, quien cuenta con más de 40 millones de seguidores en Instagram y TikTok, una comunidad que creció a partir de un video viral en 2016. El hombre no se hizo famoso por alguna polémica sino por bailar la canción más sonada de momento, “La mordidita”, de Ricky Martin, junto a su pareja. Sus pasos llamaron la atención no solo porque se nota la preparación para el baile, sino también por la edad que demuestra con su pelo cubierto de canas.

Gianluca supo capitalizar la atracción que generó en las personas por su aspecto físico: musculoso, bronceado y con atuendos impecables, se convirtió en la sensación y eso lo impulsó a iniciar una carrera como DJ en Estados Unidos. Pero su fortuna no surgió de la noche a la mañana: el italiano de 54 años es heredero de una familia con una empresa de tradición que se encarga de la producción de maquinaria de envasado para distintos sectores. Ahí fue donde comenzó a forjarla y le sirvió de impulso para iniciar sus propios emprendimientos y comprar acciones en otras empresas, con tal seguridad económica se retiró del trabajo habitual después de 20 años y a sus 40 comenzó a vivir de las ganancias.

El influencer y empresario millonario Gianluca Vacchi abrió un restaurante de kebabs, al estilo italiano, en Ibiza

El instagrammer es noticia esta vez por seguir expandiendo sus dominios, ahora fuera de Italia. Vacchi abrió un nuevo restaurante de la cadena Kebhouze, dedicada principalmente a la venta de kebabs con sazón italiano. Eligió Ibiza, en España, después de abrir sucursales en ciudades importantes como Milán, Roma, Torino, Venecia, Génova y varias más. Se prevé que este sea el primer punto de la expansión de su cadena a nivel internacional.

Parece simple, pero Gianluca Vacchi dice que tienen un alto control de calidad de los ingredientes: “Hay un problema de desconfianza hacia los kebabs, yo también lo tenía. No hay plato más sencillo: pan plano, carne y algunos condimentos. Evidentemente pedí que cada ingrediente y materia prima fuera de la más alta calidad”. En su menú, Kebhouze ofrece kebabs de pollo y carne black angus, combinados con queso, verduras y salsas italianas, y hasta vegetarianos, todos pueden ser acompañados por ensaladas o papas fritas.

Además, vende hamburguesas, aros de cebolla y nuggets, los infaltables de la comida rápida americana. Los precios de los kebabs sencillos y sin acompañantes van de los 7 a los 10 dólares.

Kebhouze, el restaurante del instagrammer Gianluca Vacchi ofrece kebabs de pollo, carne y vegetarianos, acompañados por los infaltables de la comida rápida americana @kebhouze - @kebhouze

El empresario ha hecho una campaña intensa para promocionar su restaurante no solo en Italia, también Estados Unidos, a donde seguramente buscará llegar en los próximos meses. En los promocionales, Gianluca ha estado acompañado por una botarga a quien llaman Keb y pasea por lugares icónicos de las diferentes ciudades con una corona. La expansión ha sido veloz desde el último trimestre de 2021, cuando comenzó a mostrarlo en sus redes sociales junto a su pareja la modelo Sharon Fonseca, a quien conoció durante la grabación de uno de sus videos en 2018.