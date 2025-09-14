Gobernador de Utah: Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk tenía ideología de izquierda

WASHINGTON (AP) — El gobernador de Utah, Spencer Cox, afirmó el domingo que los investigadores aún no están listos para discutir el móvil del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Sin embargo, expresó que el sospechoso tenía creencias políticas inclinadas a la izquierda, no le agradaba el influyente conservador y no está cooperando bajo custodia.

“Claramente una ideología de izquierda”, dijo Cox en el programa “Meet the Press” de NBC. En “State of the Union” de CNN, manifestó: “Esa información proviene de las personas a su alrededor, sus familiares y amigos”.

Cox comentó que Tyler Robinson, de 22 años, “no está cooperando” y que sus amigos describen a alguien radicalizado en los rincones oscuros de internet. “Claramente había mucho juego en línea”, dijo Cox en NBC. “Los amigos han confirmado que había una especie de esa cultura profunda y oscura de internet, la cultura de Reddit, y estos otros lugares oscuros de internet donde esta persona se adentraba profundamente”.

Cox, un republicano que ha pedido a todos los partidarios que moderen su retórica tras el ataque, añadió: “Realmente no tengo un interés personal en esta pelea. Si se tratara de una persona radicalizada de MAGA, también lo diría”, en referencia al lema de Trump “Devolver la Grandeza a Estados Unidos”.

El gobernador enfatizó en varios programas de noticias del domingo por la mañana, sin embargo, que los investigadores aún están tratando de determinar un motivo para el ataque. Kirk, quien tenía dos hijos y era confidente de Trump, fue asesinado el miércoles mientras realizaba una de sus giras de conferencias universitarias en la Universidad del Valle de Utah. El gobernador dijo que podría salir más información una vez que el sospechoso comparezca ante el tribunal el martes.

El gobernador mencionó que la pareja del sospechoso era transgénero, lo que algunos políticos han señalado como un indicio de que Robinson estaba atacando a Kirk por sus opiniones anti-trans. Pero las autoridades no han dicho si esto es relevante mientras investigan el móvil.

“El compañero de cuarto era una pareja romántica, un hombre en transición a mujer”, dijo Cox. “Puedo decir que ha sido increíblemente cooperativo, este compañero ha sido muy cooperativo, no tenía idea de que esto estaba sucediendo”.

Los investigadores han hablado con los familiares de Robinson y han ejecutado una orden de registro en la casa de su familia en Washington, a unos 390 kilómetros (240 millas) al suroeste de la Universidad del Valle de Utah, donde tuvo lugar el tiroteo.

Los registros estatales muestran que Robinson está registrado para votar pero no está afiliado a un partido político y figura como inactivo, lo que significa que no votó en las dos elecciones generales más recientes.

Sus padres están registrados como republicanos.

La munición encontrada con el arma utilizada para matar a Kirk estaba grabada con mensajes burlones, antifascistas y de la cultura de los memes. Los registros judiciales muestran que una de las vainas de bala tenía el mensaje: “¡Hey, fascista! ¡Atrapa!”.

Robinson creció alrededor de St. George, en la esquina suroeste de Utah entre Las Vegas y puntos de referencia naturales como los Parques Nacionales Bryce Canyon y Zion.

Robinson se convirtió en miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida ampliamente como la iglesia mormona, a una edad temprana, según el portavoz de la iglesia Doug Andersen.

Tiene dos hermanos menores, y sus padres llevan unos 25 años casados, según publicaciones en redes sociales. La actividad en línea de la madre de Robinson refleja una familia activa que tomaba vacaciones a Disneyland, Hawái, el Caribe y Alaska.

Como muchos en esa parte de Utah, frecuentemente pasaban tiempo al aire libre: navegando, pescando, montando vehículos todo terreno, haciendo tirolesa y practicando tiro al blanco. Una publicación de 2017 muestra a la familia visitando una instalación militar y posando con rifles de asalto. Se ve a un joven Robinson sonriendo mientras sostiene las manijas de una ametralladora pesada calibre .50.

Un estudiante de honor en la escuela secundaria que obtuvo el percentil 99 a nivel nacional en pruebas estandarizadas, fue admitido en la Universidad Estatal de Utah en 2021 con una prestigiosa beca académica, según un video de él leyendo su carta de aceptación que fue publicado en la cuenta de redes sociales de un miembro de la familia.

Pero asistió solo un semestre, según la universidad. Actualmente está inscrito como estudiante de tercer año en el programa de aprendizaje de electricidad en el Dixie Technical College en St. George.

Riccardi informó desde Denver.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.