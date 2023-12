escuchar

El próximo domingo 7 de enero de 2024, los reflectores se centrarán en el Hotel Beverly Hilton, un ícono de Beverly Hills, para la esperada gala de los Golden Globes 2024, que han ocupado esa sede desde 1961. El horario de transmisión será a partir de las 20 hs del este/ 17 hs del Pacífico. La ceremonia será transmitida en directo por la cadena de televisión CBS y estará disponible en streaming a través de Paramount+.

Este lunes, se anunciaron los nominados a los Globos de Oro 2024 en una transmisión liderada por el comediante Cedric Antonio Kyles, mejor conocido como Cedric the Entertainer, y el actor Wilmer Valderrama. Si bien diferentes títulos emergieron esta mañana, la lista de candidatos la lidera Barbie, de Greta Gerwig, que alcanzó nueve nominaciones, y Oppenheimer, del director Christopher Nolan, obtuvo ocho. Otras producciones entre las favoritas fueron: Succession, Killers of the Flower Moon y hasta el documental The Eras Tour, de Taylor Swift, estuvieron presentes como fuertes candidatos.

La 80. gala de entrega de los premios Golden Globes en el Beverly Hilton Hotel el 10 de enero de 2023, en Beverly Hills, California Captura de pantalla

En la terna de los mejores actores de reparto figuran Robert Downey Jr. (Oppenheimer), Mark Ruffalo (Poor Things), Ryan Gosling (Barbie), Robert De Niro (Killers of the Flower Moon), Charles Melton (May December) y Willem Dafoe (Poor Things). En cuanto a las actrices, compiten Danielle Brooks (The Color Purple), Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers), Julianne Moore (May December), Emily Blunt (Oppenheimer), Jodie Foster (Nyad) y Rosamund Pike (Saltburn).

Los candidatos a los Golden Globes en televisión

Las compañías productoras HBO y Max encabezaron la lista de nominaciones de televisión con 17 menciones; le siguió Netflix con 15 candidaturas. Sin embargo, Netflix, lideró las postulaciones de películas con 13 producciones, y Warner Bros. obtuvo 12. La 81.ª edición de los Golden Globes se transmitirá en vivo por CBS y Paramount+, el 7 de enero de 2024.

Los candidatos en las categorías principales a los Golden Globes 2024 son:

Mejor Película - Musical o Comedia

Barbie

Poor Things

American Fiction

The Holdovers

May December

Air

Mejor Película - Drama

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Maestro

Past Lives

The Zone of Interest

Anatomy of a Fall

Mejor Película - Idioma Extranjero

Anatomy of a Fall

Io Capitano

Past Lives

Society of the Snow

The Zone of Interest

Mejor guion - Película

Barbie

Poor Things

“Oppenheimer”

Killers of the Flower Moon

Past Lives

Anatomy of a Fall

Mejor canción original - Película

Peaches - The Super Mario Bros.

Road to Freedom - Rustin

What Was I Made For? - Barbie

Addicted to Romance - She came to Me

Dance the Night - Barbie

I’m Just Ken - Barbie

Mejor Película - Animada

The Boy and the Heron

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Suzume

The Super Mario Bros. Movie

Wish

Éxito taquillero

Taylor Swift: The Eras Tour

Barbie

Guardians of the Galaxy Vol. 3

John Wick: Chapter 4

Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Super Mario Bros. Movie

Mejor actriz en una película de drama

Annette Bening, Nyad

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller, Anatomy of a Fall

Carey Mulligan, Maestro

Greta Lee, Past Lives

Cailee Spaeny, Priscilla

Mejor actor en una película de drama

Bradley Cooper, Maestro

Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon

Colman Domingo, Rustin

Barry Keoghan, Saltburn

Cillian Murphy, Oppenheimer

Andrew Scott, All of Us Strangers

