Gritos, insultos y amenazas en una acalorada discusión entre un hombre y las azafatas de un vuelo a Sídney

escuchar

En redes sociales empezó a circular el video de un hombre que le gritó a las azafatas de un avión por supuestamente haber hecho llorar a su esposa antes de que vuelo partiera.

El sujeto se volvió viral por la manera en que discutió furioso con las asistentes de vuelo y se negó a abandonar la aeronave, no sin antes hablarles con insultos y varios improperios. Todo ocurrió en un vuelo de Qantas que iba de Bali hacia Sídney.

La grabación, difundida por diferentes usuarios, mostró el momento en que el percance llegó a los gritos. Las empleadas de la aerolínea se acercaron al pasajero después del supuesto altercado que hubo entre ellas y su esposa, que la habría dejado entre lágrimas, pero él se negó a hablarles.

En cambio, las acusó de haber tenido un comportamiento “malditamente repugnante” hacia su pareja y cada vez se volvió más agresivo con ellas. “La hicieron llorar y está llorando porque estaban siendo groseras con ella, con un bebé recién nacido”, le dijo a la azafata. Sin embargo, no terminó allí, sino que la discusión se volvió tan problemática que le pidieron que se detuviera.

La discusión en un vuelo de Bali hacia Sídney

El hombre no bajó los decibeles y comenzó a solicitar que “trajeran a seguridad”, a lo que las azafatas respondieron: “Somos nosotras”. No obstante, él hizo caso omiso y se negó a recibir instrucciones de su parte. Además, aseguró que no descendería del avión: “A menos que saques a mis hijos, los obligues a salir, no nos iremos”, pronunció.

Las medidas que tomará la aerolínea por la discusión en Bali

La asistente de vuelo le pidió que se calmara, porque era inaceptable gritarle de esa manera a las empleadas: “Señor, está insultando a mi tripulación. No puede molestar a mi tripulación”, se la escucha decir en el video.

Sin embargo, esas palabras parecieron enfurecerlo todavía más: “No puedes molestar a mi familia e hijos. ¿De qué estás hablando? ¡mi esposa está llorando!”, exclamó.

Cargado de ira y sin “aparentes” filtros, el hombre le gritó a la azafata que saliera de “su maldita vista” en varias ocasiones, haciendo caso omiso a los pedidos de “calma” de las empleadas.

Un portavoz de Qantas detalló que finalmente sacaron a la familia del avión después de “demostrar un comportamiento abusivo con la tripulación en repetidas ocasiones antes de que el vuelo saliera de Bali”, en declaraciones citadas por The Sun.

Los vuelos suelen registrar este tipo de altercados, pero no todos se vuelven virales como el de este hombre Pexels

Ahora, la aerolínea decidirá si las agresiones verbales del pasajero se traducirán en otro tipo de sanción. “La seguridad de nuestros clientes y tripulación es nuestra prioridad número uno y no toleramos ningún tipo de comportamiento abusivo. Pedimos a los clientes que sigan las instrucciones de la tripulación para la seguridad y comodidad de todos a bordo”.

No es la primera vez que algo así sucede a bordo de una aeronave. Hace poco, de hecho, un pasajero golpeó gravemente a una azafata de American Airlines y ahora enfrentará un juicio que podría terminar con una pena de hasta 20 años de prisión.

LA NACION