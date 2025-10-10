Guatemala vs. Surinam: hora de Los Ángeles para ver en vivo las eliminatorias del Mundial 2026

Guatemala se enfrentará a Surinam en un partido clave en la Ronda Final de la Clasificatoria de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) rumbo al Mundial 2026. La Azul y Blanco debe lograr una victoria para sumar puntos y escalar posiciones.

Guatemala deberá empezar a ganar si quiere conseguir un pase a la próxima Copa del Mundo 2026 (X/@fedefut_oficial)

Guatemala vs. Surinam: hora de Los Ángeles para ver en vivo

De acuerdo con el calendario de Concacaf , Guatemala visitará este 10 de octubre el Dr. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, para enfrentarse a Surinam , quien lidera el grupo con cuatro puntos. El partido se podrá ver a las 2.00 hs del Pacífico de Los Ángeles (PST).

Posible alineación de Guatemala vs. Surinam

El cuerpo técnico de la selección guatemalteca, encabezado por Luis Fernando Tena, busca dar con el equipo ideal para los enfrentamientos restantes en busca de sumar puntos para clasificar al Mundial 2026, informó Claro Sport.

De no haber lesionados, los once titulares que arrancarían el partido contra Surinam el próximo viernes serían:

Nicholas Hagen, José Morales, José Pinto, Nicolás Samayoa, Aaron Herrera; Stheven Robles, Jonathan Franco, Rudy Muñoz, Pedro Altán, Óscar Santis y Rubio Rubín.

Estos son los jugadores convocados en la selección guatemalteca (X/@fedefut_oficial)

Por otro lado, Stanley Menzo, director técnico de Surinam, busca convertirse en el técnico que lleve a esta selección a su primer mundial. Hasta ahora, logró obtener cuatro puntos con una base de jugadores que juegan en el extranjero.

Entre los 11 jugadores que podrían disputar el partido del viernes estarían:

Warner Hahn, Liam van Gelderen, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Djevencio van der Kust, Dhoraso Klas, Kenneth Paal, Sheraldo Becker, Denzel Jubitana, Richonell Margaret y Gleofilo Vlijter.

Historial entre Guatemala vs. Surinam

En los dos últimos encuentros, Guatemala se llevó un triunfo y un empate, lo cual le da una ligera ventaja ante su rival. Dichos encuentros correspondieron a la eliminatoria mundialista del 2004, según ESPN.

El partido del viernes 10 de octubre será la primera ocasión donde los equipos se enfrenten en la Ronda Final de las eliminatorias de Concacaf.

Surinam lidera el grupo A con cuatro puntos (Instagram/@officialsvb)

Tabla de posiciones del Grupo A

Surinam ocupa el primer lugar del grupo A, mientras que Guatemala se encuentra en el último puesto y tendrá que sacar un triunfo para no complicar su pase al Mundial 2026.

Surinam: 4 puntos, con una victoria y un empate

El Salvador: 3 puntos, con una victoria y una derrota

Panamá: 2 puntos, con dos empates

Guatemala: 1 punto, con un empate y una derrota

Los primeros de cada sector irán al Mundial, mientras que los dos mejores segundos tendrán una nueva oportunidad en el repechaje intercontinental.

Próximos partidos de Guatemala y Surinam por las eliminatorias de la Concacaf

Luego de Surinam, Guatemala deberá enfrentar a El Salvador, el próximo martes 14 de octubre, a Panamá el 13 de noviembre y nuevamente a Surinam en el partido de vuelta el 18 de noviembre de 2025.

Por otra parte, los próximos partidos de Surinam serán con Panamá, el martes 14 de octubre, con El Salvador, el 13 de noviembre y con Guatemala, el 18 de noviembre, en lo que respecta a la fase de grupos.