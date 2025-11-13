Haití vs. Costa Rica, hoy: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo las eliminatorias de Concacaf

Las selecciones de Haití y Costa Rica se enfrentarán este 13 de noviembre en su penúltimo partido dentro de las Clasificatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Al finalizar este torneo, se decidirán los tres países que participarán en la Copa Mundial 2026.

Costa Rica se ubica en el segundo lugar del Grupo C con 6 puntos .

Costa Rica se ubica en segundo lugar del Grupo C de las eliminatorias mundialistas de Concacaf (Concacaf)

En qué canal y cuándo ver el partido de Haití vs. Costa Rica

El encuentro entre Haití y Costa Rica está programado para el jueves 13 de noviembre de 2025, de acuerdo con el calendario oficial de la Concacaf. El partido iniciará a las 19.00 hs tiempo del Este (ET) y se llevará a cabo en el Stadion Ergilio Hato, en la ciudad de Willemstad, Curazao.

La confederación anunció en su sitio oficial que habrá tres plataformas de streaming y canales para ver el juego en vivo desde Estados Unidos. En CBS Paramount el evento se transmitirá con comentarios en inglés, mientras que en Telemundo Deportes y Universo la narración estará en español.

Cómo va la tabla de posiciones del torneo de la Concacaf

Los tres países que terminen en los primeros lugares de sus respectivos grupos obtendrán un pase directo al Mundial de Fútbol 2026.

La confederación también lleva registro de los mejores segundos lugares porque las dos selecciones que se destaquen en esta categoría participarán en el repechaje que sucederá en marzo del próximo año.

Antes de los seis partidos que se jugarán este 13 de noviembre, la tabla de posiciones de la Concacaf se observa de la siguiente manera:

Grupo A

Surinam : 6 puntos

: 6 puntos Panamá : 6 puntos

: 6 puntos Guatemala : 5 puntos

: 5 puntos El Salvador: 3 puntos

Grupo B

Jamaica : 9 puntos

: 9 puntos Curazao : 8 puntos

: 8 puntos Trinidad y Tobago : 5 puntos

: 5 puntos Bermudas: 0 puntos

Grupo C

Honduras : 8 puntos

: 8 puntos Costa Rica : 6 puntos

: 6 puntos Haití : 5 puntos

: 5 puntos Nicaragua: 1 punto

Mejor segundo lugar

Curazao : 8 puntos

: 8 puntos Costa Rica : 6 puntos

: 6 puntos Panamá: 6 puntos

Historial de Haití y Costa Rica en las Clasificatorias de la Concacaf 2026

Costa Rica y Haití se enfrentaron por primera vez en este torneo el 9 de septiembre, cuando empataron 3-3 en el INS Estadio en San José, Costa Rica, según el registro de la Concacaf.

Honduras es el actual líder del Grupo C (Facebook/Concacaf)

La diferencia entre Haití y Costa Rica es de un solo punto, por lo que su desempeño en los dos partidos restantes será decisivo para avanzar en su camino hacia el Mundial de la FIFA.

En caso de que no conquisten el primer lugar del Grupo C, ambas escuadras tienen posibilidades de entrar a los mejores segundos lugares de la Concacaf.

Los dos equipos que dominen esa categoría competirán en el repechaje, también llamado Play-Off Intercontinental de la FIFA.