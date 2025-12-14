Hallaca venezolana: la receta tradicional para Navidad y el error con el guiso que debes evitar para que no se dañe

La Navidad se acerca y eso significa nuevas reuniones familiares, regalos de Santa debajo del árbol y la preparación de los platillos tradicionales. En Venezuela, una de las comidas que no puede faltar es la hallaca, un tipo de tamal envuelto en hoja de plátano que requiere de múltiples pasos y cuestiones técnicas, como la preparación del guiso.

La historia de la hallaca venezolana

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Yacambú en Venezuela, los primeros registros de la hallaca se remontan a 1749 por parte del misionero jesuita italiano Felipe Salvador Gilij. A través de su Ensayo de Historia Americana, describe un plato de pan de maíz envuelto en hojas llamado paratí.

Las hallacas están compuestas por masa de harina de maíz y otros condimentos para el relleno X/@Libertad12021

En 1756, una mujer que se dedicaba a vender hallacas dio testimonio de su tradición culinaria durante un proceso judicial y en 1806, Francisco de Miranda, uno de los precursores de la independencia venezolana, se refirió con nostalgia al platillo, que hacía años no probaba.

La hallaca es considerada como un plato imprescindible en la cena navideña de los venezolanos. No obstante, hasta avanzado el siglo XIX, se consumía en cualquier época del año, sobre todo durante los fines de semana.

La receta tradicional de las hallacas

Para preparar este platillo, se debe dividir la elaboración en dos partes, según detalló ABC: el relleno con el guiso y la preparación de la masa.

Primera parte

Elaboración del guiso

Cortar la carne de res y la de cerdo .

. Picar el ají dulce , los pimentones, los ajoporros y las cebollas del guiso en pequeños cubitos.

, del guiso en pequeños cubitos. Poner a sofreír la cebolla, las alcaparras, el ají dulce, el pimentón y el ajoporro en una olla grande. Luego, añadir las carnes del guiso, así como el papelón, el vinagre y el vino.

en una olla grande. Luego, añadir las carnes del guiso, así como el papelón, el vinagre y el vino. Hervir todos los condimentos en agua durante al menos unas dos horas para que los sabores se concentren bien.

para que los sabores se concentren bien. Al finalizar la cocción, se debe mezclar la harina de maíz con agua y agregarla en la preparación para que espese.

Segunda parte

Preparación de la masa

Mezclar el aceite y las semillas de onoto (achiote) en una olla.

Agregar el agua en la olla y añadir la harina de maíz, así como el aceite con el onoto.

Amasar muy bien hasta que la masa quede uniforme, suave y de color amarillo.

La preparación de la hallaca se divide entre la preparación del guiso y la masa de maíz X/@lobosolitario1

Al contar con la masa y el guiso, se deben preparar las hallacas. Para ello, se toma una hoja de plátano grande y se esparce en ella una cucharadita de aceite de onoto.

Luego se extiende una bolita de la masa hasta que quede delgada y se agregan los ingredientes: aceitunas, pasas, cebolla, pimentón y gallina.

Tras agregar todos los productos, se cierra la hallaca al doblar la hoja de plátano por la mitad de forma horizontal y luego, se toman los extremos verticales de la hoja para reforzarla.

Los errores comunes al preparar el guiso

La elaboración del guiso es una de las partes más importantes a tener en cuenta al hacer hallacas. De acuerdo con el chef @Damian_cocinero, hay cuatro errores que se deben evitar durante su preparación: