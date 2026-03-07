Thomas Edison, inventor: “El genio es 1% inspiración y 99% transpiración”

A lo largo de la historia, Thomas Edison fue uno de los inventores más reconocidos de Estados Unidos. En su vida, el norteamericano se dedicó a desarrollar objetos en distintas áreas del conocimiento. Como parte de su legado, dejó una frase que destaca la importancia de la constancia dentro de la genialidad.

Quién fue Thomas Edison, uno de los inventores más famosos de EE.UU.

De acuerdo con la biografía de Britannica, Edison nació el 11 de febrero de 1847 en Milan, un pequeño pueblo de Ohio. En sus primeros años de vida, asistió a la escuela del puesto militar de Fort Gratiot.

Thomas Edison fue uno de los inventores más relevantes de Estados Unidos y el mundo GETTY IMAGES

Sin embargo, por un severo problema de audición que ya tenía desde pequeño, no logró adaptarse y tras unos años abandonó la educación formal. Cuando tenía solo 12 años, comenzó a trabajar como mozo de tren en el ferrocarril entre Detroit y Port Huron.

Gracias a la actividad ferroviaria y telegráfica en Michigan Central, en ese trabajo pudo desarrollar su conocimiento sobre telegrafía. Sin embargo, el avance de estos aparatos llevó a que la audición fuera importante para su uso y comenzó a dejar a Edison imposibilitado.

Después de avanzar en la creación de un telégrafo en el que no se requiriera la audición, el estadounidense tomó la decisión de mudarse a la ciudad de Nueva York.

Llegó a la Gran Manzana en 1870, cuando se asoció con el experto en electricidad Frank L. Pope para producir la Edison Universal Stock Printer y otros telégrafos de impresión. El inventor trabajaba en paralelo para Western Union y como independiente para quien quisiera contratar sus servicios.

George Eastman junto a Thomas Edison prueban una cámara en 1928 Eastman Museum

Aunque en un inicio el éxito comercial de sus inventos fue limitado, gracias a la industria telegráfica desarrolló sus conocimientos en química, lo que fue clave para muchas de sus ideas posteriores.

A lo largo de las décadas siguientes, llegó a tener el récord mundial de 1093 patentes y sus inventos se difundieron en todo el mundo.

La frase de Edison sobre la importancia de la constancia

“El genio es 1% inspiración y 99% transpiración” es una frase que se le suele atribuir a Edison. De acuerdo con Quote Investigator, no es exactamente precisa, pero sí refleja el concepto de lo que el inventor quiso manifestar.

La primera mención fue en el diario The Ladies’ Home Journal, cuando se mencionó la cita de Edison pero con una ligera variación en los porcentajes: “El dos por ciento es genio y el noventa y ocho por ciento es trabajo duro. El genio no es inspiración. La inspiración es transpiración”, fueron las palabras reproducidas.

La versión actual del dicho apareció por primera vez en 1901, cuando un periódico de Idaho citó la reconocida frase del “1% de inspiración y 99% de transpiración”. De cualquier manera y más allá de la diferencia puntual, el espíritu de la declaración remarca que Edison valoraba la constancia como herramienta fundamental.

Los inventos más relevantes de Thomas Edison

Dentro de su amplia gama de objetos, el Global Leaders Institute for Arts Innovation destaca los siguientes: