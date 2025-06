Hombre de Seattle, acusado de una serie de robos en casas de estrellas deportivas

SEATTLE (AP) — Un hombre de Seattle fue acusado el viernes de una serie de robos en las casas de destacados jugadores actuales y retirados de fútbol americano y béisbol.

Sería el caso más reciente de deportistas conocidos que han sido blanco de robos en sus hogares.

Earl Henderson Riley IV, de 21 años, fue acusado de varios cargos de robo en casas tanto ocupadas como deshabitadas junto con robo en primer grado, según la Oficina del Fiscal del Condado de King.

Los fiscales dicen que Riley fue el cabecilla en una serie de robos que comenzaron en febrero. Entre ellos figura el robo de más de US$6000 en bolsos Louis Vuitton de la casa del lanzador dominicano de los Marineros de Seattle, Luis Castillo, y más de US$194.000 en bolsos y joyas de alta gama de la casa del jardinero central del equipo, Julio Rodríguez, también quisqueyano

Los robos también incluyeron la sustracción de varios relojes valorados en más de US$100.000 de la casa del exesquinero de los Seahawks de Seattle, Richard Sherman, y un hurto en la casa del lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Blake Snell, quien es originario de Washington, aunque en ese caso no se extrajo nada, según documentos judiciales.

Los fiscales dicen que también hubo un intento de robo en la casa del miembro del Salón de la Fama del béisbol, Edgar Martínez.

"Todas las personas merecen sentirse seguras en sus hogares, y nuestra oficina continuará responsabilizando a quienes incurran en un comportamiento delictivo", afirmó la Fiscal del Condado de King, Leesa Manion, en un comunicado.

Ha habido una serie de robos en las casas de conocidos atletas profesionales en todo Estados Unidos en los últimos meses. Los jugadores han sido blanco debido a los productos de alta gama que se cree que tienen en sus viviendas. Y, a veces, los robos ocurren cuando están fuera con sus equipos para disputar partidos de visita.

El FBI ha advertido a las ligas deportivas sobre organizaciones criminales que tienen como objetivo a los deportistas profesionales. La NFL y la NBA también han emitido alertas de seguridad después de robos en las casas de estrellas como Patrick Mahomes y Travis Kelce.

En un memorando obtenido por la AP en noviembre, la NFL indicó que las casas de deportistas profesionales de múltiples deportes se han convertido en un "objetivo creciente de robos por parte de grupos organizados y hábiles".

Riley está detenido en la cárcel del condado de King con una fianza de US$1 millón.

No estaba claro de inmediato si tiene un abogado. El Departamento de Defensa Pública del Condado de King no respondió de inmediato a un correo electrónico de la AP, y un portavoz de la oficina del fiscal no sabía si Riley tenía un abogado. Los cargos fueron el resultado de una investigación de varios meses en la que la oficina del fiscal del condado trabajó con seis jurisdicciones policiales. El Fiscal Adjunto Senior Gary Ernsdorff dijo en un comunicado que su trabajo no ha terminado. "Aún queremos identificar a todos los involucrados y ver si hay personas adicionales a las que podamos acusar con pruebas suficientes", expresó. Se espera que Riley presente su declaración inicial en la corte durante su lectura de cargos el 16 de junio. Tiene otro caso pendiente en el Tribunal Superior del Condado de King en el que está acusado de intentar eludir un vehículo policial en persecución y posesión ilegal de un arma de fuego en primer grado.