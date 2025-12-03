Hora de Estados Unidos, día y cómo ver en vivo el sorteo del Mundial 2026

El sorteo oficial de la Copa Mundial de 2026 está próximo, y marcará una edición trascendental con la participación de 48 selecciones. El torneo, que se jugará conjuntamente en Estados Unidos, Canadá y México, se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio, por lo que los aficionados ya esperan saber cómo se conformará la fase de grupos.

Cuándo y a qué hora será el sorteo del Mundial 2026 en EE.UU.

La FIFA dio a conocer que la definición de los grupos del Mundial 2026 tendrá lugar el viernes 5 de diciembre de 2025.

dio a conocer que la definición de los grupos del tendrá lugar el El sorteo se celebrará en el Centro Kennedy de Washington D.C., e iniciará a las 12.00 hs, tiempo del este de Estados Unidos.

El sorteo final rumbo al Mundial de 2026 se llevará a cabo en el Centro Kennedy (Facebook/FIFA World Cup)

Este viernes quedarán definidos los 12 grupos del torneo más grande en la historia del fútbol, se podrá ver a través de los siguientes canales:

En inglés: FOX

FOX En español: Telemundo, Universo y Peacock

Telemundo, Universo y Peacock Opciones de streaming: Peacock, FIFA+, FIFA.com, YouTube de la FIFA, Fubo

Así es el nuevo formato del sorteo del Mundial 2026

La FIFA distribuyó de forma previa a las 48 selecciones en cuatro bombos de 12 equipos cada uno.

Los tres países anfitriones están en el Bombo 1, junto con las nueve selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA. Estos incluyen a España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Los últimos boletos pendientes (repechajes intercontinentales y playoffs de la UEFA) se concentrarán en el Bombo 4.

Los bombos quedaron de la siguiente manera:

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

Bombos definidos por la FIFA para el sorteo del Mundial 2026 (FIFA)

Las nuevas restricciones para el sorteo del Mundial 2026

Para garantizar el control logístico y acelerar la creación del calendario, la FIFA implementó cambios en el sorteo del Mundial 2026.

Los anfitriones ya tienen asignadas sus posiciones de inicio y sus sedes. Estratégicamente, las cuatro potencias clave España, Argentina, Francia e Inglaterra, se colocarán en el cuadro para no chocar antes de las semifinales, destacó BBC.

Para la distribución geográfica, se mantendrá la regla de un máximo de un equipo por confederación en cada grupo, a excepción de la UEFA, que es la que más selecciones concentra para esta competencia.

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo en Centro Kennedy de Washington D.C. (Facebook/FIFA World Cup)

Cuándo se conocerá el calendario del Mundial 2026 con sedes y horarios

La FIFA informó cómo y cuándo se determinarán las sedes y los horarios de los 104 partidos del Mundial 2026. El cronograma completo de la fase de grupos se publicará el sábado, apenas un día después del sorteo, destacó la FIFA.

El cronograma final de enfrentamientos para la fase de grupos, se dará a conocer de forma completa al finalizar los juegos de repechaje, cuando se definan las últimas seis selecciones que formarán parte del Mundial.