Horarios de los partidos de México en el Mundial 2026 vs. Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje UEFA D
La selección tricolor forma parte del Grupo A y jugará el partido inaugural de la Copa del Mundo, el 11 de junio
El Grupo A, que encabeza la Selección de México en la Copa del Mundo 2026, fue definido en el sorteo de la FIFA, organización que también detalló las fechas y horarios de los partidos que jugará el equipo tricolor durante la fase de grupos. Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje UEFA D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda) completan la zona.
A qué hora debuta México en el Mundial 2026
- La selección mexicana debutará el próximo 11 de junio en el partido inaugural de la justa mundialista frente a Sudáfrica, a las 15.00 hs (ET) según la FIFA. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Azteca, también llamado Estadio Ciudad de México, casa del equipo tricolor.
- El segundo juego para los mexicanos será el 18 de junio ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara desde las 21 hs (ET).
- El partido con el que la selección azteca cerrará la fase de grupos será el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde se medirá ante el ganador del Repechaje UEFA D a las 21 hs (ET).
México es una de las tres sedes de esta gran Copa del Mundo 2026, que será la primera en albergar a 48 selecciones que van en busca del trofeo internacional más importante en la historia del futbol.
|Grupo A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda
Canadá y Estados Unidos son coanfitriones de la justa mundialista y también fueron nombrados como líderes de grupo.
El fixture de México en el Mundial 2026
- Jueves 11 de junio de 2026, México vs. Sudáfrica, Estadio Ciudad de México.
- Jueves 18 de junio de 2026, México vs. Corea del Sur, Estadio Guadalajara, Jalisco.
- Miércoles 24 de junio de 2026, México vs. ganador del Repechaje UEFA D, Estadio Ciudad de México.
Todas las sedes del Mundial 2026
La FIFA eligió como anfitriones mundialistas a México, Estados Unidos, y Canadá, con 16 los estadios que serán testigos de los 104 partidos de la Copa del Mundo 2026, incluida la gran final.
En México, los recintos que formarán parte de esta fiesta deportiva son el Estadio Azteca, en la Ciudad de México; Estadio Guadalajara, en Zapopan, Jalisco; y el Estadio Monterrey, en Nuevo León.
En Estados Unidos son 11 las sedes que albergarán a las selecciones mundialistas, mientras que en Canadá habrá dos:
- Atlanta — Mercedes-Benz Stadium
- Boston/Foxborough — Gillette Stadium
- Dallas/Arlington — AT&T Stadium
- Houston — NRG Stadium
- Kansas City — GEHA Field at Arrowhead Stadium
- Los Ángeles/Inglewood — SoFi Stadium
- Miami Gardens — Hard Rock Stadium
- Nueva York/Nueva Jersey (East Rutherford) — MetLife Stadium
- Philadelphia — Lincoln Financial Field
- Área de San Francisco/Santa Clara — Levi’s Stadium
- Seattle — Lumen Field
Canadá
- Toronto — BMO Field (Ontario)
- Vancouver — BC Place (Columbia Británica)
El historial de México en la Copa del Mundo
La Selección Nacional de Futbol de México es uno de los equipos con más participaciones en la historia del Mundial de la FIFA. Su debut tuvo lugar en la Copa del Mundo de Uruguay en 1930 y desde entonces ha disputado 17 torneos.
El equipo tricolor representa al primer país en ser tres veces anfitrión de un Mundial. Su mejor desempeño ha sido en su propia casa, la primera vez en la Copa del Mundo México 1970 y la segunda en 1986. En ambos casos logró llegar a los cuartos de final, y colocarse en la sexta posición
Una de las peores participaciones del equipo de Javier Aguirre fue durante el Mundial de Argentina 1978, ya que perdió todos sus cotejos ante Alemania Federal, Polonia y Túnez.
