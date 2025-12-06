Horarios de los partidos de México en el Mundial 2026 vs. Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje UEFA D

El Grupo A, que encabeza la Selección de México en la Copa del Mundo 2026, fue definido en el sorteo de la FIFA, organización que también detalló las fechas y horarios de los partidos que jugará el equipo tricolor durante la fase de grupos. Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje UEFA D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda) completan la zona.

A qué hora debuta México en el Mundial 2026

La selección mexicana debutará el próximo 11 de junio en el partido inaugural de la justa mundialista frente a Sudáfrica , a las 15.00 hs (ET) según la FIFA. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Azteca , también llamado Estadio Ciudad de México , casa del equipo tricolor.

El segundo juego para los mexicanos será el 18 de junio ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara desde las 21 hs (ET).

El partido con el que la selección azteca cerrará la fase de grupos será el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde se medirá ante el ganador del Repechaje UEFA D a las 21 hs (ET).

LA NACION publica un simulador del Mundial 2026, para analizar los caminos posibles de cada selección (versión en inglés: World Cup 2026 Draw Simulator).

El calendario de México en el Grupo A del Mundial ROBERTO SCHMIDT� - AFP

México es una de las tres sedes de esta gran Copa del Mundo 2026, que será la primera en albergar a 48 selecciones que van en busca del trofeo internacional más importante en la historia del futbol.

Grupo A México Sudáfrica Corea del Sur Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda

Canadá y Estados Unidos son coanfitriones de la justa mundialista y también fueron nombrados como líderes de grupo.

El fixture de México en el Mundial 2026

Jueves 11 de junio de 2026, México vs. Sudáfrica, Estadio Ciudad de México.

Jueves 18 de junio de 2026, México vs. Corea del Sur, Estadio Guadalajara, Jalisco.

Miércoles 24 de junio de 2026, México vs. ganador del Repechaje UEFA D, Estadio Ciudad de México.

Todas las sedes del Mundial 2026

La FIFA eligió como anfitriones mundialistas a México, Estados Unidos, y Canadá, con 16 los estadios que serán testigos de los 104 partidos de la Copa del Mundo 2026, incluida la gran final.

En México, los recintos que formarán parte de esta fiesta deportiva son el Estadio Azteca, en la Ciudad de México; Estadio Guadalajara, en Zapopan, Jalisco; y el Estadio Monterrey, en Nuevo León.

Estas son todas las sedes de EE.UU. para el Mundial 2026 (FIFA)

En Estados Unidos son 11 las sedes que albergarán a las selecciones mundialistas, mientras que en Canadá habrá dos:

Atlanta — Mercedes-Benz Stadium

— Mercedes-Benz Stadium Boston/Foxborough — Gillette Stadium

— Gillette Stadium Dallas/Arlington — AT&T Stadium

— AT&T Stadium Houston — NRG Stadium

— NRG Stadium Kansas City — GEHA Field at Arrowhead Stadium

— GEHA Field at Arrowhead Stadium Los Ángeles/Inglewood — SoFi Stadium

— SoFi Stadium Miami Gardens — Hard Rock Stadium

— Hard Rock Stadium Nueva York/Nueva Jersey (East Rutherford) — MetLife Stadium

— MetLife Stadium Philadelphia — Lincoln Financial Field

— Lincoln Financial Field Área de San Francisco/Santa Clara — Levi’s Stadium

— Levi’s Stadium Seattle — Lumen Field

Canadá

Toronto — BMO Field (Ontario)

— BMO Field (Ontario) Vancouver — BC Place (Columbia Británica)

El historial de México en la Copa del Mundo

La Selección Nacional de Futbol de México es uno de los equipos con más participaciones en la historia del Mundial de la FIFA. Su debut tuvo lugar en la Copa del Mundo de Uruguay en 1930 y desde entonces ha disputado 17 torneos.

La selección de México ha participado en las competencias mundiales desde 1930 (FIFA/Rafa Márquez)

El equipo tricolor representa al primer país en ser tres veces anfitrión de un Mundial. Su mejor desempeño ha sido en su propia casa, la primera vez en la Copa del Mundo México 1970 y la segunda en 1986. En ambos casos logró llegar a los cuartos de final, y colocarse en la sexta posición

Una de las peores participaciones del equipo de Javier Aguirre fue durante el Mundial de Argentina 1978, ya que perdió todos sus cotejos ante Alemania Federal, Polonia y Túnez.