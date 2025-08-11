El horóscopo semanal del Niño Prodigio: se va Mercurio retrógrado y llegan las “lágrimas de San Lorenzo”

Niño Prodigio anunció que la energía del 11 al 17 de agosto de 2025 estará definida por la combinación de dos fenómenos astrológicos. El experto aseguró que cada signo del zodíaco deberá prestar atención a su color de esta semana para aprovechar el poder de los astros.

Mercurio retrógrado terminará y se presentará una lluvia de estrellas

Niño Prodigio anunció que, a partir del 11 de agosto, todos los signos percibirán una mejoría en su claridad y comunicación con los demás. Esto sucederá porque finalizará Mercurio retrógrado para volver a su fase directa.

Durante esta semana también se presentará una lluvia de estrellas perseidas, también conocidas como “lágrimas de San Lorenzo”. Según Niño Prodigio, este fenómeno será ideal para pedir deseos y liberar cargas.

Signos de fuego

Aries (21 de marzo al 20 de abril): Mercurio ayudará a que avance una conversación pendiente que resolverá varias dudas. El color azul rey será ideal para expresarse sin temor.

Leo (24 de julio al 23 de agosto): los siguientes días estarán marcados por el cierre de ciclos, tanto en el aspecto personal como profesional. Niño Prodigio recomendó terminar esas etapas con gratitud y no con resentimiento. El color naranja ayudará a cortar con el pasado y a atraer nuevas posibilidades.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre): Mercurio directo traerá claridad, en especial para despejar dudas sobre viajes, mudanzas y nuevos proyectos. Las señales serán más evidentes y el color azul celeste será una invitación a mantener la mente abierta.

Signos de tierra

Tauro (21 de abril al 21 de mayo): esta semana es ideal para retomar trámites pendientes porque la energía actual asegurará su éxito. El color verde representará estabilidad, esperanza y buena suerte.

De acuerdo con la astrología, los problemas de comunicación se reducen cuando Mercurio está en su fase directa (Unsplash/Carlos Kenobi)

Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre): las situaciones desorganizadas comenzarán a ordenarse. El color gris será un recordatorio para enfocarse en los detalles y no perder la claridad.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero): es momento de confiar en el proceso y de soltar el control, en especial de las situaciones sobre las que no se tiene influencia. Para ser capaz de echar raíces y florecer, el color café será idóneo.

Signos de aire

Géminis (22 de mayo al 22 de junio): se presentará un cambio inmediato de energía porque Mercurio es el planeta regente de este signo. Los siguientes días serán convenientes para comenzar proyectos, expandir ideas y seguir adelante sin pausas. El color dorado despertará la inspiración interna para que se manifieste hacia el exterior.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre): la lluvia de estrellas despertará el lado más romántico e intuitivo de este signo. Serán días para estar atento a lo que dice el corazón. El color rosado será un aliado para equilibrar las emociones con la intuición.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero): llegará una idea con el potencial de abrir nuevas puertas, pero será importante compartirla solo con las personas correctas. Para maximizar la visión a futuro y la autenticidad, el color violeta será el mejor aliado.

Signos de agua

Cáncer (23 de junio al 23 de julio): existe una herida emocional que no ha dejado de doler y de hacerse presente. Gracias a la energía de Mercurio, es momento de dejarla en el pasado. El color blanco ayudará a atraer paz, purificación e invitará a que el corazón vuelva a abrirse sin temor.

Las perseidas son visibles durante los meses de julio y agosto de cada año (Pexels/Armend Istrefi)