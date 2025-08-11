El horóscopo semanal del Niño Prodigio: se va Mercurio retrógrado y llegan las “lágrimas de San Lorenzo”
El fin de este evento y el arribo de una lluvia de estrellas tendrán un efecto positivo en todos los signos del zodíaco
- 4 minutos de lectura'
Niño Prodigio anunció que la energía del 11 al 17 de agosto de 2025 estará definida por la combinación de dos fenómenos astrológicos. El experto aseguró que cada signo del zodíaco deberá prestar atención a su color de esta semana para aprovechar el poder de los astros.
Mercurio retrógrado terminará y se presentará una lluvia de estrellas
Niño Prodigio anunció que, a partir del 11 de agosto, todos los signos percibirán una mejoría en su claridad y comunicación con los demás. Esto sucederá porque finalizará Mercurio retrógrado para volver a su fase directa.
Durante esta semana también se presentará una lluvia de estrellas perseidas, también conocidas como “lágrimas de San Lorenzo”. Según Niño Prodigio, este fenómeno será ideal para pedir deseos y liberar cargas.
Signos de fuego
- Aries (21 de marzo al 20 de abril): Mercurio ayudará a que avance una conversación pendiente que resolverá varias dudas. El color azul rey será ideal para expresarse sin temor.
- Leo (24 de julio al 23 de agosto): los siguientes días estarán marcados por el cierre de ciclos, tanto en el aspecto personal como profesional. Niño Prodigio recomendó terminar esas etapas con gratitud y no con resentimiento. El color naranja ayudará a cortar con el pasado y a atraer nuevas posibilidades.
- Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre): Mercurio directo traerá claridad, en especial para despejar dudas sobre viajes, mudanzas y nuevos proyectos. Las señales serán más evidentes y el color azul celeste será una invitación a mantener la mente abierta.
Signos de tierra
- Tauro (21 de abril al 21 de mayo): esta semana es ideal para retomar trámites pendientes porque la energía actual asegurará su éxito. El color verde representará estabilidad, esperanza y buena suerte.
- Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre): las situaciones desorganizadas comenzarán a ordenarse. El color gris será un recordatorio para enfocarse en los detalles y no perder la claridad.
- Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero): es momento de confiar en el proceso y de soltar el control, en especial de las situaciones sobre las que no se tiene influencia. Para ser capaz de echar raíces y florecer, el color café será idóneo.
Signos de aire
- Géminis (22 de mayo al 22 de junio): se presentará un cambio inmediato de energía porque Mercurio es el planeta regente de este signo. Los siguientes días serán convenientes para comenzar proyectos, expandir ideas y seguir adelante sin pausas. El color dorado despertará la inspiración interna para que se manifieste hacia el exterior.
- Libra (24 de septiembre al 23 de octubre): la lluvia de estrellas despertará el lado más romántico e intuitivo de este signo. Serán días para estar atento a lo que dice el corazón. El color rosado será un aliado para equilibrar las emociones con la intuición.
- Acuario (21 de enero al 19 de febrero): llegará una idea con el potencial de abrir nuevas puertas, pero será importante compartirla solo con las personas correctas. Para maximizar la visión a futuro y la autenticidad, el color violeta será el mejor aliado.
Signos de agua
- Cáncer (23 de junio al 23 de julio): existe una herida emocional que no ha dejado de doler y de hacerse presente. Gracias a la energía de Mercurio, es momento de dejarla en el pasado. El color blanco ayudará a atraer paz, purificación e invitará a que el corazón vuelva a abrirse sin temor.
- Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre): el cuerpo mandará señales de cansancio y será importante escucharlas. Para reforzar la salud y reconectarse con la energía interna, Niño Prodigio recomendó recurrir al color vinotinto.
- Piscis (20 de febrero al 20 de marzo): las emociones intensas que se presentaron en el pasado al fin serán canalizadas de forma correcta. El color aguamarina será útil para controlar las sensaciones, las cuales estarán a flor de piel.
Otras noticias de Agenda EEUU
Miss Universo 2025. Por qué Puerto Rico no tiene representante hasta hoy 11 de agosto de 2025
En pleno paso fronterizo. CBP incauta un contrabando millonario que iba a Nueva York
Decenas de vuelos. Las redadas masivas en California y Nueva York mantienen en niveles récord las deportaciones hacia El Salvador
- 1
Denuncian que cada vez hay más ratas en Buenos Aires: los barrios complicados y sus lugares “preferidos”
- 2
Conmoción en Israel por una pintada en el Muro de los Lamentos: “Hay un Holocausto en Gaza”
- 3
Anti turismo: vecinos holandeses usaron Google Maps para espantar visitantes
- 4
Adidas le pidió disculpas a México después de que el gobierno denunciara la apropiación cultural de unas sandalias