El ritual de la manzana roja de Mhoni Vidente para atraer la riqueza en octubre de 2025
La astróloga cubana explica cómo abrir las siete puertas de la abundancia, el amor y la estabilidad
- 4 minutos de lectura'
Mhoni Vidente explicó que el ritual de la manzana roja es uno de los más poderosos y efectivos, pues abre las puertas a energías positivas y ayuda a atraer, estabilidad, amor y riqueza. Además, es perfecto para eliminar las energías negativas, envidias y otros problemas.
El ritual de Mhoni Vidente con una manzana roja para la riqueza
La astróloga y tarotista cubana explicó que para este ritual, además de la manzana roja, se necesitan otros ingredientes que son fáciles de conseguir y que incrementarán el poder del conjuro. Además de un elemento especial que deberá usarse durante siete días consecutivos para garantizar los resultados.
Mhoni Vidente revela que antes de comenzar con el paso a paso, se debe tener a la mano lo siguiente:
- Una manzana roja
- Incienso de sándalo, mirra o copal
- Una copa llena de agua
- Una copa de vidrio
- Tequila, ron o mezcal
- Cerillos de madera
- Jabón de las Siete Potencias, canela, coco o miel
- Listón rojo
- Tres billetes de la misma denominación
- Una vela o sirio de siete colores
- Un plato forrado de papel aluminio
- Perfume del pájaro macuá, doble suerte rápida o de la riqueza
- Perfume de la persona que busque atraer la abundancia
- Canela en polvo
- Sangre de dragón, que se consigue en las hierberías o botánicas.
Antes de iniciar el ritual, la persona deberá bañarse con el jabón de las Siete Potencias durante siete días consecutivos, para abrir las siete puertas de la riqueza. Es importante que comience con el conjuro cuando sienta que sus energías están equilibradas y tenga deseos de progresar.
Paso a paso del ritual de la manzana roja para la riqueza
La vidente explica que tras hacerse el baño con el jabón de las Siete Potencias, la persona deberá iniciar el ritual y colocará su perfume sobre la manzana roja, para después tallar tres cruces en la fruta con la uña de la mano derecha.
Después, se pasará la manzana por todo el cuerpo, mientras se reza un Padre Nuestro y se pide a las Siete Potencias, a los arcángeles y a las almas del purgatorio que traigan estabilidad, crecimiento y abundancia. Tras haber realizado este proceso, la fruta se enterrará en una maceta que se quedará en el jardín.
Posteriormente, se tomarán los tres billetes y se les pondrá el perfume personal, y el del pájaro macuá, para pasarlos por todo el cuerpo con una oración de atracción y protección. Este paso concluirá al colocar el dinero dentro de la copa con agua.
Después, deberá tomarse el listón rojo y ponerlo en la muñeca o en el tobillo del lado izquierdo, se amarrará con tres nudos y se dejará ahí hasta que se caiga solo, así se mantendrán alejadas las malas energías.
Mhoni Vidente explica que para continuar con el ritual de la manzana se debe colocar un poco de tequila dentro de la copa de cristal, tomar la vela de los siete colores y colocarle el perfume personal, el del pájaro macuá, sangre de dragón y canela.
Finalmente, se encenderá el incienso de sándalo con los cerillos de madera, después se prenderá la vela y se hará una oración para la abundancia, el amor, la estabilidad, el trabajo y la riqueza.
La astróloga cubana explica que cuando termine de consumirse la vela, se sacarán los billetes de la copa de agua y se gastarán en comida o en artículos necesarios en la casa, para que así se multiplique.
También deberá encenderse un incienso diario, mientras que el tequila se vaciará en la calle. Este ritual promete atraer energías positivas de forma poderosa en menos de siete días, si se hace con fe, y puede repetirse mensualmente.
Otras noticias de Agenda EEUU
Elecciones en Nueva York 2025. ¿Puedo votar si soy militar, pero vivo fuera de EE.UU.?
Relajación. El ritual ancestral con canela en el baño para atraer la prosperidad y limpiar las energías negativas
Concacaf. Hay esperanza: qué necesita Guatemala para quedarse con un cupo de repechaje para el Mundial 2026
- 1
Un presidente como nunca se vio
- 2
Por primera vez habrá vuelos directos entre la Argentina y China: cuánto costarán los pasajes y desde cuándo
- 3
Martín Caparrós sobre el Congreso Internacional de la Lengua Española: “Estamos al horno”
- 4
Un avión de Aerolíneas tuvo una falla en un motor cuando despegaba desde Aeroparque