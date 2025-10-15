El ritual de la manzana roja de Mhoni Vidente para atraer la riqueza en octubre de 2025

Mhoni Vidente explicó que el ritual de la manzana roja es uno de los más poderosos y efectivos, pues abre las puertas a energías positivas y ayuda a atraer, estabilidad, amor y riqueza. Además, es perfecto para eliminar las energías negativas, envidias y otros problemas.

El ritual de Mhoni Vidente con una manzana roja para la riqueza

La astróloga y tarotista cubana explicó que para este ritual, además de la manzana roja, se necesitan otros ingredientes que son fáciles de conseguir y que incrementarán el poder del conjuro. Además de un elemento especial que deberá usarse durante siete días consecutivos para garantizar los resultados.

Mhoni Vidente revela que antes de comenzar con el paso a paso, se debe tener a la mano lo siguiente:

Una manzana roja

Incienso de sándalo, mirra o copal

Una copa llena de agua

Una copa de vidrio

Tequila, ron o mezcal

Cerillos de madera

Jabón de las Siete Potencias, canela, coco o miel

Listón rojo

Tres billetes de la misma denominación

Una vela o sirio de siete colores

Un plato forrado de papel aluminio

Perfume del pájaro macuá, doble suerte rápida o de la riqueza

Perfume de la persona que busque atraer la abundancia

Canela en polvo

Sangre de dragón, que se consigue en las hierberías o botánicas.

Antes de iniciar el ritual, la persona deberá bañarse con el jabón de las Siete Potencias durante siete días consecutivos, para abrir las siete puertas de la riqueza. Es importante que comience con el conjuro cuando sienta que sus energías están equilibradas y tenga deseos de progresar.

Mhoni Vidente indica bañarse con el jabón de las Siete Potencias como parte del ritual de la manzana (YouTube/Mhoni Vidente)

Paso a paso del ritual de la manzana roja para la riqueza

La vidente explica que tras hacerse el baño con el jabón de las Siete Potencias, la persona deberá iniciar el ritual y colocará su perfume sobre la manzana roja, para después tallar tres cruces en la fruta con la uña de la mano derecha.

Después, se pasará la manzana por todo el cuerpo, mientras se reza un Padre Nuestro y se pide a las Siete Potencias, a los arcángeles y a las almas del purgatorio que traigan estabilidad, crecimiento y abundancia. Tras haber realizado este proceso, la fruta se enterrará en una maceta que se quedará en el jardín.

Posteriormente, se tomarán los tres billetes y se les pondrá el perfume personal, y el del pájaro macuá, para pasarlos por todo el cuerpo con una oración de atracción y protección. Este paso concluirá al colocar el dinero dentro de la copa con agua.

El listón rojo se amarrará en la muñeca izquierda o en el tobillo izquierdo (YouTube/Mhoni Vidente)

Después, deberá tomarse el listón rojo y ponerlo en la muñeca o en el tobillo del lado izquierdo, se amarrará con tres nudos y se dejará ahí hasta que se caiga solo, así se mantendrán alejadas las malas energías.

Mhoni Vidente explica que para continuar con el ritual de la manzana se debe colocar un poco de tequila dentro de la copa de cristal, tomar la vela de los siete colores y colocarle el perfume personal, el del pájaro macuá, sangre de dragón y canela.

Finalmente, se encenderá el incienso de sándalo con los cerillos de madera, después se prenderá la vela y se hará una oración para la abundancia, el amor, la estabilidad, el trabajo y la riqueza.

La astróloga cubana explica que cuando termine de consumirse la vela, se sacarán los billetes de la copa de agua y se gastarán en comida o en artículos necesarios en la casa, para que así se multiplique.

Mhoni Vidente es una astróloga y tarotista cubana que comparte predicciones y rituales (Archivo) (Captura de pantalla YouTube/@ Mhoni Vidente)

También deberá encenderse un incienso diario, mientras que el tequila se vaciará en la calle. Este ritual promete atraer energías positivas de forma poderosa en menos de siete días, si se hace con fe, y puede repetirse mensualmente.