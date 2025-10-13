Horóscopo de Mhoni Vidente con las predicciones de esta semana del 13 al 17 de octubre

Mhoni Vidente compartió sus predicciones para todos los signos del zodíaco, del 13 al 17 de octubre. La astróloga cubana reveló qué es lo que viene en los próximos días y qué es lo que se necesita saber para iniciar la semana con la mejor de las suertes.

Las predicciones de Mhoni Vidente del 13 al 17 de octubre

Para esta semana de octubre, la astróloga cubana explicó qué necesita saber cada signo para que le vaya bien. Además, habló del mensaje de las cartas y de los signos compatibles.

Aries

La carta El Loco indica que es momento de pisar firme, madurar y mirar hacia el futuro. Se recomienda mantener una actitud positiva. Semana de sorpresas económicas, estabilidad, pago de deudas y sanación mental. Llegan proyectos y posibles cierres de contratos. El mejor día será el viernes 17 de octubre.

Signos compatibles: Capricornio, Leo y Sagitario. El mensaje de las cartas sugiere administrar bien el tiempo para cumplir con todo. El arcángel Rafael ayudará a limpiar la mente y sanar el cuerpo.

Números mágicos: 10, 29 y 34

Colores de la suerte: blanco y verde

Tauro

La carta La Justicia indica que es momento de resolver asuntos pendientes y trámites. Semana de mucho trabajo, estrés y energías cruzadas, por lo que conviene evitar influencias negativas. Es tiempo de madurar emocionalmente, construir patrimonio y alcanzar estabilidad. El mejor día será el martes 14 de octubre.

Signos compatibles: Acuario, Piscis y Virgo. El mensaje de las cartas anuncia una sorpresa económica y motivos para celebrar. El arcángel Metatrón ayudará a eliminar problemas.

Números mágicos: 4, 26 y 28

Colores de la suerte: rojo y amarillo

Géminis

La carta La Estrella representa estabilidad, crecimiento y abundancia. Es momento de avanzar con discreción y sin revelar planes. Semana de reconocimiento laboral. El mejor día será el lunes 13 de octubre. Es una etapa propicia para mantener una actitud positiva: se avecina un proyecto importante.

Signos compatibles: Libra, Sagitario y Acuario. El mensaje de las cartas anuncia frutos y recompensas. El arcángel Miguel dará estabilidad y eliminará malas energías.

Números mágicos: 11, 39 y 40

Colores de la suerte: rosa mexicano y azul

Mhoni Vidente advierte a los signos del zodíaco sobre qué arcángeles los acompañarán esta semana (YouTube/Mhoni Vidente)

Cáncer

La carta El Juicio marca una semana de reuniones laborales, reajustes, cambios de puesto y reacomodos. Llegarán logros y recompensas, así como mejores oportunidades de crecimiento. Conviene evitar chismes y comentarios malintencionados. El mejor día será el martes 14 de octubre.

Signos compatibles: Escorpio, Capricornio y Piscis. El mensaje de las cartas señala transformaciones positivas en el pensamiento y la actitud. El arcángel Gabriel traerá un llamado o contrato laboral

Números mágicos: 23, 35 y 62

Colores de la suerte: amarillo y rojo

Leo

La carta El Ermitaño muestra que encontrarán la solución que esperaban y la estabilidad que buscaban. Mhoni Vidente recomienda controlar el temperamento y la pasión. Semana de trabajo intenso, retos y proyectos nuevos. El mejor día será el miércoles 15 de octubre. Tiempo de crecimiento económico y formación de patrimonio.

Signos compatibles: Géminis, Aries y Sagitario. El mensaje de las cartas invita a mirar hacia el futuro. El arcángel Rafael aconseja evitar negocios poco transparentes.

Números mágicos: 18, 24 y 41

Colores de la suerte: blanco y negro

Virgo

La carta El Carruaje indica que es momento de avanzar sin miedo. Semana para resolver asuntos legales y organizar documentos. Es propicio iniciar un negocio además del trabajo actual. Conviene protegerse de envidias e intrigas. El mejor día será el jueves 16 de octubre.

Signos compatibles: Tauro, Acuario y Capricornio. El mensaje de las cartas anuncia posibilidades de riqueza y cambios positivos. El arcángel Uriel abrirá caminos hacia el éxito profesional.

Números mágicos: 5, 16 y 21

Colores de la suerte: azul y blanco

Predicciones de Mhoni Vidente para la tercera semana de octubre (MhoniVidente/Archivo) youtube

Libra

La carta As de Oros augura triunfos, buena energía y felicidad. Semana de sorpresas, regalos y reuniones laborales. Se aconseja ordenar las finanzas. El mejor día será el lunes 13 de octubre. Llega una recompensa económica, ideal para ahorrar y formar patrimonio.

Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Géminis. El mensaje de las cartas anuncia estabilidad. El arcángel Miguel ayudará a liberarse de envidias del pasado.

Números mágicos: 2, 24 y 43

Colores de la suerte: rojo y amarillo

Escorpio

La carta El Mago predice un periodo de crecimiento y abundancia. Semana de trabajo, estudio y resolución de pendientes. El mejor día será el jueves 16 de octubre. Signos compatibles: Escorpio, Piscis y Cáncer. El mensaje de las cartas invita a pedir con fe lo que se desea. El arcángel Metatrón sugiere mantener el equilibrio y evitar respuestas impulsivas.

Números mágicos: 11, 14 y 17

Colores de la suerte: azul y verde

Sagitario

La carta La Templanza anuncia una semana de recompensas económicas, cierre de proyectos y cambios positivos. El mejor día será el martes 14 de octubre. Mhoni Vidente aconseja cultivar la serenidad, la fe y la felicidad. Se avecina una transformación laboral.

Signos compatibles: Leo, Cáncer y Aries. El mensaje de las cartas advierte sobre una llamada importante desde el extranjero. El arcángel Gabriel abrirá las puertas de la estabilidad.

Números mágicos: 6, 12 y 18

Colores de la suerte: rojo y naranja

Los signos compatibles de Sagitario son Leo, Cáncer y Aries (Captuta/Youtube)

Capricornio

La carta El Mundo anuncia planes importantes, viajes, cambios laborales y reconocimientos. Se recomienda mantener la estabilidad. Mhoni Vidente anticipa negocios con el exterior que impulsarán el progreso.

Signos compatibles: Libra, Virgo y Tauro. El mejor día será el viernes 17 de octubre. El mensaje de las cartas destaca nuevas oportunidades. El arcángel Uriel aportará confianza y crecimiento profesional.

Números mágicos: 19, 25 y 31

Colores de la suerte: azul y rojo

Acuario

La carta El Diablo advierte sobre enemigos ocultos. Es un buen momento para fortalecer la autoestima y mantener buenas energías. Se aproxima un nuevo trabajo o proyecto. El mejor día será el miércoles 15 de octubre.

Signos compatibles: Virgo, Géminis y Tauro. El mensaje de las cartas invita a soltar lo viejo para recibir lo nuevo. El arcángel Jofiel inspira crecimiento y confianza en el futuro.

Números mágicos: 7, 13 y 32

Colores de la suerte: blanco y azul

Piscis

La carta La Torre señala una semana para tomar decisiones, construir patrimonio y avanzar con determinación. Habrá días de mucho trabajo y reuniones importantes. El mejor día será el lunes 13 de octubre.

Signos compatibles: Cáncer, Libra y Escorpio. El mensaje de las cartas anuncia nuevas oportunidades de prosperidad. El arcángel Uriel acompañará en el crecimiento económico.

Números mágicos: 8, 30 y 77

Colores de la suerte: naranja y amarillo