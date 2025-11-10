Horóscopo de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo en la semana del 10 al 14 de noviembre

Mhoni Vidente reveló las predicciones para todos los signos del zodiaco en la segunda semana de noviembre. Según la pitonisa, es necesario realizar cambios concretos para obtener buenos resultados.

La astróloga cubana reveló en su cuenta oficial de YouTube qué les sucederá a todos los signos del zodiaco. La pitonisa compartió el mensaje de las cartas de la sabiduría y los arcángeles protectores.

Aries

La carta El Emperador indica liderazgo, fuerza y poder en todas las áreas. La pitonisa aconseja evitar situaciones complejas, chismes y a personas envidiosas. Esta semana será de mucho crecimiento y el mejor día será el jueves que llega una propuesta de un nuevo trabajo o dinero extra.

Signos compatibles: Capricornio, Leo y Sagitario. El mensaje de las cartas advierte que es necesario tener una visión más elevada, ya que el pensamiento se materializa. Se aconseja pensar en positivo para atraer la riqueza.

El arcángel protector es Miguel, que ayudará a evitar envidias, malas vibras y personas tóxicas. Se aproxima una propuesta de trabajo que traerá mayor estabilidad.

Números mágicos: 23, 42 y 55.

Colores de la suerte: naranja y rojo.

Tauro

La carta El Mundo anuncia crecimiento económico y desarrollo profesional. Será una semana buena en lo que respecta a juntas laborales, cierre de contratos, revisión laboral o auditorías. El mejor día será el martes, por lo que Mhoni aconseja madurar, crecer y tener imaginación positiva.

Signos compatibles: Sagitario, Virgo y Cáncer. Las cartas aconsejan evitar el malhumor, los vicios y las malas personas que los rodean, a veces es mejor estar solo. Llega un cambio poderoso que trae dinero para saldar deudas.

El arcángel de este signo es Uriel que anuncia confianza, riqueza y abundancia.

Números mágicos: 20, 34 y 68.

Colores de la suerte: amarillo y azul.

Géminis

La carta As de Oros anuncia que será una semana de buena suerte y estabilidad. Se visualiza progreso y energía positiva, por lo que todo cambio que hagan funcionará a la perfección. El mejor día será el miércoles que traerá crecimiento y confianza.

Signos compatibles: Acuario, Libra y Escorpio. Las cartas exponen que es mejor soltar para recibir algo mejor. Es tiempo de crecer y de tener fuerza para salir adelante.

El arcángel que protegerá a Géminis es Metatrón, que proporcionará una dosis de fuerza y valor. Este arcángel trae crecimiento y concederá todos los deseos que se pidan con fe.

Números mágicos: 11, 32 y 60.

Colores de la suerte: blanco y azul.

Cáncer

La carta La Estrella indica que será una gran semana gracias a la alineación de las energías cósmicas. Se augura éxito, triunfo y dinero. El mejor día será el lunes, cuando les llegará una nueva oferta de trabajo. Viene dinero extra, pero se aconseja ahorrar.

Signos compatibles: Piscis, Acuario y Escorpio. Las cartas advierten que se cumplirán los deseos, pero deben tener un propósito.

El arcángel protector es Gabriel, que trae fe y confianza. Este ángel los ayudará a cerrar contratos, tener proyectos nuevos y renegociar cosas perdidas.

Números mágicos: 04, 15 y 21.

Colores de la suerte: amarillo y negro.

Leo

La carta El Loco indica que es momento de madurar, de pensar claro y de actuar de acuerdo con sus convicciones, deseos y metas. Semana clave para resolver problemas y asuntos legales, personales y de trabajo. El mejor día será el martes que llega con dinero, fortaleza y crecimiento. Mhoni Vidente asegura que llegará un regalo inesperado.

Signos compatibles: Libra, Sagitario y Acuario. Las cartas señalan un nuevo comienzo. Es necesario tener determinación para ser alguien y formar un futuro.

El arcángel protector es Rafael, por lo que aconseja realizar una limpieza con agua bendita o un limón verde. Además, los leoninos deberán cortar con la gente tóxica que no los deja avanzar.

Números mágicos: 16, 17 y 28.

Colores de la suerte: blanco y azul.

Virgo

La carta La Torre simboliza que es momento de construir para el futuro. Semana de mucho trabajo y de renegociar el contrato para tener un mejor sueldo. El mejor día será el viernes que llega con una sorpresa económica.

Signos compatibles: Cáncer, Capricornio y Tauro. Las cartas auguran abundancia y estabilidad económica.

El arcángel protector es Uriel que atrae fuerza, estabilidad económica y libertad para avanzar. Además, este ángel los ayudará a quemar todo lo negativo que los rodea.

Números mágicos: 30, 37 y 41.

Colores de la suerte: verde y amarillo.

Libra

La carta La Rueda de la Fortuna indica que será una semana de crecimiento y de avanzar. Llega una sorpresa amorosa o profesional que los llenará de alegría y satisfacción. Mhoni Vidente aconseja ahorrar para formar un patrimonio.

El mejor día será el martes por lo que se aconseja realizar cambios en los patrones de comportamiento como levantarse más temprano, gastar menos o eliminar lo negativo.

Signos compatibles: Géminis, Tauro y Aries. Las cartas señalan precaución con los fraudes, las mentiras y las falsas promesas. Momento abundancia y nuevos proyectos.

El arcángel que protege a Libra es Miguel, que trae paciencia y constancia, que permite eliminar energías negativas, problemas del pasado y mal de ojos.

Números mágicos: 06, 03 y 13.

Colores de la suerte: blanco y negro.

Escorpio

La carta As de Bastos predice un regalo inesperado que proporciona alegría. Semana de buena energía para empezar un negocio o volver a un anterior trabajo. El mejor día será el jueves, ya que se espera una recompensa laboral.

Signos compatibles: Piscis, Tauro y Cáncer. Las cartas indican que se debe soltar lo que no es para uno.

Uriel es el arcángel que los protege y que augura dinero y la posibilidad de un negocio propio.

Números mágicos: 07, 09 y 12.

Colores de la suerte: naranja y blanco.

Sagitario

La carta El Juicio indica que se deben resolver cuestiones de papeles y dinero. Será una semana de trabajo extra, juntas y resolución de temas a partir del diálogo. El mejor día será el lunes y se espera crecimiento, ascenso y estímulo de buenas energías a su alrededor.

Signos compatibles: Aries, Géminis y Leo. Las cartas predicen que es necesario olvidar el pasado para abrirse a nuevos caminos.

El arcángel que los protege es Miguel que ayudará a cortar el mal de ojo, brujerías y salaciones.

Números mágicos: 18, 29 y 53.

Colores de la suerte: azul y blanco.

Capricornio

La carta El Mago anuncia nuevos comienzos e ideas. Les llega una propuesta de trabajo o dinero extra que permitirá desenvolverse más y tener mayor crecimiento y desarrollo. El mejor día será el jueves que se espera mayor estabilidad económica.

Signos compatibles: Tauro, Virgo y Aries. Las cartas indican que se cumplirá algo que deseaban. El arcángel que los protege es Gabriel que trae equilibrio y nuevos contratos laborales.

Números mágicos: 05, 16 y 19.

Colores de la suerte: blanco y azul.

Acuario

La carta El Ermitaño indica que llega la solución a un problema del pasado. El mejor día será el miércoles y será una semana mágica, ya que llegará un nuevo trabajo para crecer económicamente.

Signos compatibles: Leo, Géminis y Libra. Las cartas aconsejan conectar con la naturaleza, sembrar árboles y plantas. El arcángel Miguel transformará lo negativo a positivo. Los ayudará a crecer, a estimular la riqueza y a quitarse envidias y mal de ojo.

Números mágicos: 08, 26 y 57.

Colores de la suerte: naranja y amarillo.

Piscis

La carta El Sol anuncia que será una semana de brillar y de sorpresas económicas. Momento clave de juntas laborales importantes. El mejor día será el martes que se espera estabilidad y crecimiento.

Signos compatibles: Virgo, Escorpio y Cáncer. Las cartas señalan que un gran amor se acerca a sus vidas con estabilidad.

El arcángel Metatrón cuidará de envidias, salaciones y brujerías. También, traerá crecimiento en todos los aspectos.

Números mágicos: 20, 31 y 77.

Colores de la suerte: rojo y naranja.