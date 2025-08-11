Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 11 al 15 de agosto

Mhoni Vidente comparte las predicciones para cada signo en la segunda semana del mes del infinito. Con ayuda de las cartas del tarot, la astróloga cubana revela los golpes de suerte y los consejos para todo el zodíaco del 11 al 15 de agosto.

Las predicciones de Mhoni Vidente del 11 al 15 de agosto

La tarotista menciona que agosto es el mes del Sol, la guerra y el infinito, y enfoca sus predicciones en descubrir la fortuna que tendrá cada signo en el dinero, la prosperidad y la abundancia.

Esto es lo que vivirá cada signo en la segunda semana de agosto 2025

Aries

La carta de El Mago dice “pide que se te va a dar”. Existe una buena racha durante los próximos días, en la que se verá llegar prosperidad y riqueza. El mejor día será el 13, una fecha cabalística en la que se reinventará y fortalecerá.

Números de la suerte: 06, 13 y 44.

Tauro

La carta de El Diablo advierte sobre problemas de brujería, han buscado energías oscuras y ahora deberán protegerse. No deben confiar en nadie durante esta semana, tendrán mucho trabajo extra y compromisos. Su mejor día será el 12 de agosto.

Números de la suerte: 05, 27 y 48.

Géminis

La carta de El Mundo indica movimientos y cambios. La buena suerte estará con ellos el 14 de agosto, aunque será una semana de mucho trabajo y de crecimiento laboral, gracias a nuevos proyectos de puestos altos.

Números de la suerte: 14, 16 y 19.

Mhoni Vidente comparte las predicciones de cada signo para la segunda semana de agosto 2025 (Archivo)

Cáncer

La carta de El As de Copas habla de organización y consolidar proyectos, como la compra de una casa o un departamento. Su mejor día será el 11 de agosto, serán reconocidos laboralmente y podrán obtener más ingresos gracias al inicio de un nuevo negocio.

Números de la suerte: 12, 26 y 33.

Leo

La carta de El As de Oros indica una semana mágica, de buena suerte y de sorpresas. Los astros se alinearon a su favor y están bendecidos por el Sol. No deben temer ni ser indecisos, además de que tendrán que quitarse lo impulsivo y alejarse de personas tóxicas.

Números de la suerte: 04, 21 y 32.

Virgo

La carta de La Rueda de la Fortuna habla de crecimiento y cambios. Su mejor día será el 12 de agosto, aunque podrán tener problemas de salud. Esta semana es para tener más ganancias financieras, tomar decisiones por su felicidad y dejar de vivir para cumplir expectativas ajenas.

Números de la suerte: 22, 23 y 29.

Libra

La carta de El Juicio pide volver a estudiar y tener metas profesionales. Su mejor día será el 13 de agosto y deberán protegerse de las malas vibras. Tendrán muchos amores prohibidos, pueden divertirse. Además, algo que estaban esperando llegará esta semana y les traerá buena suerte.

Números de la suerte: 08, 34 y 40.

El horóscopo de Mhoni Vidente para agosto de 2025 y los signos que tendrán buena fortuna (Archivo)

Escorpio

La carta de La Estrella habla de brillo y del fin de la mala racha. Tienen el éxito en las manos, su mejor día es el 12 de agosto y durante toda la semana tendrán mucho trabajo, podrían recibir un bono o un aumento salarial.

Números de la suerte: 15, 26 y 30.

Sagitario

La carta de El Sol habla de abundancia, estabilidad y crecimiento. Es una semana de felicidad y de viajes, pero también de mucho trabajo, de arreglar asuntos de deudas, amorosos y bancarios. Tienen que poner fin a lo que ya no les guste, pero de buena manera y sin caer en sus impulsos.

Números de la suerte: 01, 07 y 19.

Capricornio

La carta de El Carruaje habla de seguir adelante. Mhoni Vidente asegura que van por buen camino y que su mejor día será el 13 de agosto, cuando podrán pedir por abundancia, felicidad, salud y amor, pues se les cumplirá inmediatamente.

Números de la suerte: 03, 10 y 24.

Acuario

La carta de El Loco pide pensar bien hacia dónde van y qué necesitan para ser felices. Se encuentran perdidos e indecisos casi en todo, por lo que deberán pensar claramente qué es lo que quieren.

Números de la suerte: 02, 09 y 28.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para la segunda semana de agosto 2025, con la lectura del tarot (Archivo) Mhoni Vidente/Youtube

Piscis

La carta de La Torre habla de construcción de un patrimonio, conocer gente nueva y volver a estudiar. Su mejor día será el 11 de agosto, es una semana de hacer ejercicio y trabajar para volver a sentirse atractivo, también serán invitados a una fiesta.

Números de la suerte: 11, 17 y 18.