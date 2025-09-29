Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 28 de septiembre al 3 de octubre

La pitonisa cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones y recomendaciones para cerrar septiembre de la mejor manera e iniciar con el pie derecho el mes de octubre. En su mensaje, destacó la importancia de aprovechar la energía de transición entre meses para atraer la abundancia y fortalecer los proyectos personales. Además, reveló los números y golpes de suerte para cada signo zodiacal, con consejos específicos que, según ella, ayudarán a enfrentar los próximos días con mayor claridad y confianza.

Predicciones de Mhoni Vidente para la primera semana de octubre

Para los últimos días de septiembre y los primeros de octubre de 2025, la astróloga cubana dio sus sugerencias y predicciones para concluir el noveno y comenzar el décimo mes del año, de acuerdo a la fortuna de cada signo.

Aries

Para Aries, estos días estarán regidos por la carta de la Rueda de la Fortuna, y el mejor día es el 1° de octubre, que será fundamental para tener un buen mes. Será una semana de mucho trabajo, por lo que hay que llenarse de energía positiva. Habrá una oportunidad de crecimiento laboral y a nivel económico, con oportunidades de nuevos negocios.

Números mágicos: 18, 26 y 27.

Colores de la suerte: blanco y verde.

Tauro

La carta del Mundo indica que es momento de recuperar la estabilidad emocional y estabilidad en todos los sentidos. El mejor día de la semana será el miércoles primero de octubre, que será un mes grandioso: no presten dinero y no confíen en los demás. Se esperan cierres de contratos con posibilidad de ascenso.

Números mágicos: 02, 04 y 31.

Colores de la suerte: blanco y azul.

Géminis

La carta de la Fuerza es fundamental, ya que indica que no se deben rendir; será una semana agotadora por el trabajo. Se recomienda ordenar mejor las ideas y organizarse bien. El mejor día será el 1 de octubre, que debe mantener una buena actitud para arrancar bien el mes.

Números mágicos: 01, 15 y 26.

Colores de la suerte: azul y rojo.

Se esperan cambios y buenas noticias para los signos en octubre (YT Mhoni Vidente)

Cáncer

La carta del Emperador dice que debes seguir adelante y no rendirse, lo que pensabas que estaba perdido, lo vas a recuperar. El mejor día para este signo será el 1 de octubre, habrá cambios positivos en la firma de documentos y se recomienda volver a estudiar. Habrá oportunidades de negocios en el extranjero.

Números mágicos: 03, 32 y 36.

Colores de la suerte: blanco y verde.

Leo

La carta del Carruaje dice que sigas hacia adelante. La presión laboral y emocional será algo que perjudicará todo esta semana. Serán días de mucho trabajo, pero con la ganancia de mucho dinero; no debes tener miedo al qué dirán. Octubre será un mes de mucho movimiento.

Números mágicos: 22, 39 y 50.

Colores de la suerte: naranja y azul.

Virgo

La carta del Loco significa crecimiento, tanto en el ámbito laboral como económico. Arreglar el hogar será indispensable esta semana y mantener la actitud positiva será fundamental. Serán días de mucho trabajo, pero está en puerta un viaje de placer.

Números mágicos: 08, 11 y 48.

Colores de la suerte: blanco y azul.

Inicia el décimo mes del año con las predicciones de Mhoni Vidente (YT Mhoni Vidente)

Libra

La carta As de Oro será la que rija esta semana. Es mes de cumpleaños que dará estabilidad, pero hay que buscar oportunidades para crecer, con mucho trabajo y compromisos. Será una semana llena de alegrías con varias sorpresas.

Números mágicos: 11, 16 y 35.

Colores de la suerte: amarillo y naranja.

Escorpio

La carta del Juez indica que debes procurar tener estabilidad económica. Mhoni recomienda hacerse una limpia para poder crecer en el presente y el futuro. Se esperan viajes este mes con mucho trabajo, pero hay que ahorrar. Será una semana muy agobiante.

Números mágicos: 10, 29 y 43.

Colores de la suerte: amarillo y naranja.

Sagitario

La carta del Sol dice que habrá estabilidad y economía, pero el lado oscuro de este símbolo dice que hay que quitarse la avaricia. Regala siete monedas a alguien que quieras para que se multiplique. El día 1 es bueno para cerrar negocios, pero será una semana con mucho estrés. Cuidado con los chismes.

Números mágicos: 12, 13 y 19.

Colores de la suerte: amarillo y rojo.

El signo del zodiaco sagitario es el noveno signo zodiacal (Pixabay/@Alexas_Fotos) (Pixabay/@Alexas_Fotos)

Capricornio

La carta del Mago indica que lo que pidas se te va a dar. Se esperan viajes y negocios nuevos que darán más abundancia. Se recomienda administrar el tiempo y arreglar documentación referente a la escuela. Trata de no sobrepensar las cosas. Se van a resolver tus problemas.

Números mágicos: 05, 23 y 30.

Colores de la suerte: blanco y negro.

Acuario

Será un mes de abundancia, la carta del Ermitaño dice que no le tengas miedo a las cosas pese a las caídas del pasado. Será una semana con mucho trabajo, pero con muchas recompensas. No te martirices por personas que no lo merecen, con personas malagradecidas. Habrá sorpresas económicas para esta semana.

Números mágicos: 06, 21 y 34.

Colores de la suerte: blanco y rojo.

Piscis

La carta del Diablo señala la llegada exagerada de mucho dinero. Cierres de contratos, proyectos nuevos y nuevos negocios. Hay mucha envidia en personas cercanas, no cuentes tus planes y proyectos. Viene un reconocimiento para un ascenso laboral.

Números mágicos: 06, 17 y 88.

Colores de la suerte: azul y naranja.