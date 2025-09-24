Los mejores perfumes para Libra en 2025: los aromas que recomienda Mhoni Vidente para atraer amor y dinero

Mhoni Vidente anunció las predicciones en el amor y el trabajo para las personas del signo Libra, cuya temporada se extiende del 21 de septiembre al 20 de octubre. Durante este período, la astróloga cubana recomendó utilizar perfumes de sándalo, pachulí o cuero, con el fin de atraer cambios positivos. Todos se pueden conseguir en EE.UU., tanto en línea como en tiendas físicas.

Los mejores perfumes de sándalo, pachulí o cuero para la temporada de Libra

El sándalo, pachulí y cuero representan fragancias clave para esta temporada. El primero aporta notas suaves y armoniosas; el segundo combina matices dulces con un toque amaderado; mientras que el tercero evoca una sensación de elegancia y sofisticación.

El sándalo parte de una especie botánica originaria de la India y se ha utilizado como relajante por sus matices dulces Shutterstock - Shutterstock

Bajo estos matices, existen diversas fragancias tanto para hombres como mujeres que cuentan con sándalo, pachulí y cuero.

Perfumes de hombre y mujer con sándalo

Santal 33 by Le Labo: esta fragancia compuesta con sándalo evoca extensas y desiertas llanuras del Oeste americano. Tiene un costo promedio de US$110.

Además de sándalo, Santal 33 combina una mezcla de cardamomo con notas de iris y violeta Captura de pantalla/Le Labo Fragance

Santal Blush by Tom Ford: el aroma es una fusión entre sándalo cremoso y exóticas especias orientales. Tiene un costo estándar de US$195.

el aroma es una fusión entre sándalo cremoso y exóticas especias orientales. Million Gold For Her de Rabanne: esta fragancia combina ricos florales, toques de almizcle mineral y vainilla. Tiene un costo estándar de US$170.

Este perfume connota feminidad pura con jazmín e ylang-ylang solar Captura de pantalla/Sephora

Perfumes de hombre y mujer con pachulí

Myslf Eau de Parfum by Yves Saint Laurent: es un aroma recargable que cuenta con maderas cálidas, pachulí y almizcle. Tiene un costo estándar entre US$80 y US$108.

Myslf Eau de Parfum Recargable de Yves Saint Laurent combina pachulí de Indonesia y notas amaderadas Captura de pantalla/Amazon

Valentino Donna Eau De Parfum : el aroma lanzado por Valentino en 2015 es un homenaje a la sofisticación de la alta costura italiana. Tiene un costo estándar de US$97.99.

: el aroma lanzado por Valentino en 2015 es un homenaje a la sofisticación de la alta costura italiana. K by Dolce & Gabbana: la fragancia de azafrán e higo connota una combinación de notas decididas, persistentes y atrevidas. Tiene un costo estándar entre US$89 y US$110.

La fragancia connota masculinidad fuerte y carismática Captura de pantalla/Dolce Gabanna

Perfumes de hombre y mujer con cuero

Ombré Leather Eau de Parfum by Tom Ford: la fragancia cuenta con cuero negro, pachulí y vetiver. Este perfume es ideal para momentos especiales por su larga duración y tiene un costo estándar US$240.

Tom Ford caracteriza a la fragancia como uno de "profunda textura que te impregna de una sensualidad táctil" Captura de pantalla/Sephora

Montblanc Extreme Leather : la fragancia evoca la refinada artesanía del cuero de Montblanc. Cuenta con una fragancia intensa y tiene un costo estándar de US$160 .

: la fragancia evoca la refinada artesanía del cuero de Montblanc. Cuenta con una fragancia intensa y . Memo Paris African Leather: inspirada en los paisajes de la sabana africana, la fragancia cuenta con cuero profundo y geranio floral. Tiene un costo estándar de US$340.

La fragancia contaba con un intenso acorde de cuero Captura de pantalla/Amazon

Qué le depara Libra en su temporada

Mhoni sostuvo que el signo de Libra está en busca del verdadero amor, progreso y éxito en cuestiones de trabajo. A partir del 21 de septiembre, vendrán cambios importantes en el rubro e incluso posibilidades de un negocio propio.

En el caso de las personas que no tienen un estatus regular, ya sea en Estados Unidos o en el país en el que residan, comenzarán a arreglar todos los papeles pendientes para conseguir la residencia. Con respecto a los estudios, será el momento de terminar o volver a empezar la universidad para tener mejores oportunidades.