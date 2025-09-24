Los mejores perfumes para Libra en 2025: los aromas que recomienda Mhoni Vidente para atraer amor y dinero
La astróloga cubana reveló cuáles son los aromas que potencian a los nacidos bajo este signo durante su temporada
Mhoni Vidente anunció las predicciones en el amor y el trabajo para las personas del signo Libra, cuya temporada se extiende del 21 de septiembre al 20 de octubre. Durante este período, la astróloga cubana recomendó utilizar perfumes de sándalo, pachulí o cuero, con el fin de atraer cambios positivos. Todos se pueden conseguir en EE.UU., tanto en línea como en tiendas físicas.
Los mejores perfumes de sándalo, pachulí o cuero para la temporada de Libra
El sándalo, pachulí y cuero representan fragancias clave para esta temporada. El primero aporta notas suaves y armoniosas; el segundo combina matices dulces con un toque amaderado; mientras que el tercero evoca una sensación de elegancia y sofisticación.
Bajo estos matices, existen diversas fragancias tanto para hombres como mujeres que cuentan con sándalo, pachulí y cuero.
Perfumes de hombre y mujer con sándalo
- Santal 33 by Le Labo: esta fragancia compuesta con sándalo evoca extensas y desiertas llanuras del Oeste americano. Tiene un costo promedio de US$110.
- Santal Blush by Tom Ford: el aroma es una fusión entre sándalo cremoso y exóticas especias orientales. Tiene un costo estándar de US$195.
- Million Gold For Her de Rabanne: esta fragancia combina ricos florales, toques de almizcle mineral y vainilla. Tiene un costo estándar de US$170.
Perfumes de hombre y mujer con pachulí
- Myslf Eau de Parfum by Yves Saint Laurent: es un aroma recargable que cuenta con maderas cálidas, pachulí y almizcle. Tiene un costo estándar entre US$80 y US$108.
- Valentino Donna Eau De Parfum: el aroma lanzado por Valentino en 2015 es un homenaje a la sofisticación de la alta costura italiana. Tiene un costo estándar de US$97.99.
- K by Dolce & Gabbana: la fragancia de azafrán e higo connota una combinación de notas decididas, persistentes y atrevidas. Tiene un costo estándar entre US$89 y US$110.
Perfumes de hombre y mujer con cuero
- Ombré Leather Eau de Parfum by Tom Ford: la fragancia cuenta con cuero negro, pachulí y vetiver. Este perfume es ideal para momentos especiales por su larga duración y tiene un costo estándar US$240.
- Montblanc Extreme Leather: la fragancia evoca la refinada artesanía del cuero de Montblanc. Cuenta con una fragancia intensa y tiene un costo estándar de US$160.
- Memo Paris African Leather: inspirada en los paisajes de la sabana africana, la fragancia cuenta con cuero profundo y geranio floral. Tiene un costo estándar de US$340.
Qué le depara Libra en su temporada
Mhoni sostuvo que el signo de Libra está en busca del verdadero amor, progreso y éxito en cuestiones de trabajo. A partir del 21 de septiembre, vendrán cambios importantes en el rubro e incluso posibilidades de un negocio propio.
En el caso de las personas que no tienen un estatus regular, ya sea en Estados Unidos o en el país en el que residan, comenzarán a arreglar todos los papeles pendientes para conseguir la residencia. Con respecto a los estudios, será el momento de terminar o volver a empezar la universidad para tener mejores oportunidades.
