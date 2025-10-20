Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: qué le depara a los signos del 20 al 24 de octubre
La famosa tarotista indicó lo que se viene esta semana y el mensaje de las cartas de la sabiduría
Mhoni Vidente compartió sus predicciones para todos los signos del zodíaco del 20 al 24 de octubre. La astróloga cubana reveló qué sucederá esta semana y consignó los números mágicos, los días y los colores de la suerte.
Las predicciones de Mhoni Vidente del 20 al 24 de octubre
Para esta semana de octubre, la astróloga explicó que se trata de un horóscopo de sabiduría, constelaciones y predicciones. Cada signo debe estar atento a lo que el destino le depara.
Aries
La carta As de Oros indica que es necesario ser conscientes al hablar y no contar las cosas. El mejor día será el martes 21 de octubre, cuando podrán crecer económicamente, pagar deudas, planear un viaje y reinventarse interiormente.
La pitonisa aconseja usar algo de plata y colores claros para evitar envidias y chismes. Llegará una propuesta económica nueva o un cambio laboral. Signos compatibles: Cáncer, Leo y Capricornio.
Las cartas de la sabiduría expresan que los arianos deben hacer limpieza de su casa, su persona y su mente. Las cartas españolas señalan que cualquier cambio de trabajo o proyecto nuevo será positivo y les dará el triunfo que esperaban. Anuncian abundancia y estabilidad económica.
Números mágicos: 30, 31 y 32.
Colores de la suerte: blanco y plateado.
Tauro
La carta La Templanza indica que el arcángel Miguel los ayudará a eliminar salaciones, envidias y chismes. El mejor día será el jueves 23 de octubre, que traerá energías positivas para crecer económicamente.
Signos compatibles: Escorpio, Capricornio y Tauro. El mensaje de las cartas de la sabiduría advierte que el tiempo es hoy: deben realizarse y esforzarse más. Las cartas españolas anuncian una sorpresa, un regalo o algo inesperado.
Números mágicos: 09, 13 y 21.
Colores de la suerte: blanco y rojo.
Géminis
La carta Rueda de la Fortuna expresa que es tiempo de crecer y avanzar. Semana clave para resolver situaciones personales, profesionales y académicas. El mejor día será el lunes 20 de octubre. La pitonisa recomienda cuidarse de personas tóxicas y liberarse de lo negativo del pasado.
Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Aries. Las cartas de la sabiduría advierten que hay que cerrar ciclos para abrir nuevos y avanzar. Las cartas españolas aconsejan precaución ante pleitos, enojos y problemas familiares o laborales.
Números mágicos: 05, 07 y 15.
Colores de la suerte: azul y rojo.
Cáncer
La carta El Sol marca una semana de brillo y crecimiento. Será muy positiva, con éxito y desarrollo laboral. El mejor día será el miércoles 22 de octubre. Mhoni Vidente recomienda precaución con chismes o intrigas en el trabajo, la escuela o la familia.
Signos compatibles: Piscis, Escorpio y Sagitario. Las cartas de la sabiduría traen suerte esta semana: todo lo que hagan se convertirá en oro. Las cartas españolas advierten que deben evitar pleitos callejeros y problemas laborales; el que se enoja, pierde.
Números mágicos: 03, 25 y 27.
Colores de la suerte: naranja y verde.
Leo
La carta El Emperador muestra estabilidad y crecimiento. Se recomienda ahorrar y formar un patrimonio. El mejor día será el jueves 23 de octubre. Semana intensa de trabajo, ideal para pedir un ascenso o aumento y aprovechar al máximo el potencial propio.
Signos compatibles: Sagitario, Capricornio y Aries. Las cartas de la sabiduría sugieren comprar algo de oro o plata para estimular las energías. Bendecida semana en todo lo que emprendan. Las cartas españolas anuncian un llamado o mensaje por una contratación importante.
Números mágicos: 02, 41 y 77.
Colores de la suerte: blanco y negro.
Virgo
La carta El Loco indica que es momento de avanzar con pasos firmes y alejar pensamientos tóxicos o personas dañinas. El mejor día será el martes 21 de octubre, con señales de crecimiento económico, reuniones laborales y la llegada de dinero importante.
Signos compatibles: Leo, Tauro y Capricornio. Las cartas de la sabiduría aconsejan vivir el presente y mantenerse lejos de personas problemáticas. Las cartas españolas recomiendan cautela ante chismes, intrigas o conversaciones falsas.
Números mágicos: 18, 19 y 24.
Colores de la suerte: blanco y verde.
Libra
La carta La Torre augura momentos de crecimiento, alegrías y sorpresas. El mejor día será el viernes 24 de octubre. La pitonisa sugiere estudiar y prepararse para exámenes. Signos compatibles: Géminis, Tauro y Acuario.
Las cartas de la sabiduría indican que hay lugares, personas o trabajos que ya no les corresponden. Es momento de tomar decisiones. Las cartas españolas alertan sobre deudas y préstamos; alguien del exterior o de otra empresa podría ofrecerles un empleo.
Números mágicos: 12, 16 y 28.
Colores de la suerte: azul y rojo.
Escorpio
La carta El Mundo predice una semana de abundancia, estabilidad y nuevos proyectos. El mejor día será el lunes 20 de octubre. Signos compatibles: Acuario, Piscis y Cáncer.
Las cartas de la sabiduría anuncian un poder superior que ayudará a cerrar negocios o contratos. Las cartas españolas sugieren resolver temas legales: una persona influyente traerá buenas noticias o un nuevo proyecto.
Números mágicos: 06, 14 y 17.
Colores de la suerte: amarillo y negro.
Sagitario
La carta La Estrella anuncia estabilidad y crecimiento. El mejor día será el jueves 23 de octubre. Semana intensa de trabajo, con auditorías y cierre de contratos. Es importante controlar el carácter y evitar discusiones.
Signos compatibles: Leo, Géminis y Aries. Las cartas de la sabiduría recomiendan respirar profundo ante el estrés. Cuidado con los documentos, préstamos o fraudes. Las cartas españolas indican reuniones y buenos resultados económicos.
Números mágicos: 11, 29 y 34.
Colores de la suerte: rosa fuerte y amarillo.
Capricornio
La carta El Diablo anuncia dinero rápido y fácil. Mhoni Vidente aconseja cuidarse de enemigos ocultos e invocar al arcángel Miguel para cortar las malas vibras. El mejor día será el martes 21 de octubre. Signos compatibles: Libra, Tauro y Virgo.
Las cartas de la sabiduría indican que es momento de dar y recibir para alcanzar la estabilidad. Ser positivos y reinventarse los ayudará a lograr sus objetivos. Las cartas españolas reflejan poder y determinación.
Números mágicos: 10, 30 y 35.
Colores de la suerte: rojo y blanco.
Acuario
La carta El Mago pide que confíen en su poder personal. El mejor día será el jueves 23 de octubre. Habrá dinero extra y crecimiento económico. Es momento de aprovechar la buena racha y pedir un ascenso. Signos compatibles: Virgo, Libra y Géminis.
Las cartas de la sabiduría advierten que los acuarianos deben pensar bien antes de actuar. Las cartas españolas recomiendan mantener cierta desconfianza ante nuevas propuestas.
Números mágicos: 04, 23 y 38.
Colores de la suerte: amarillo y rojo.
Piscis
La carta El Juicio representa poder y claridad. Es tiempo de tomar decisiones firmes y reconocer los logros alcanzados. El mejor día será el lunes 20 de octubre, con una semana sin complicaciones. Se recomienda evitar fraudes o gastos excesivos.
Signos compatibles: Cáncer, Escorpio y Aries. Las cartas de la sabiduría aconsejan tocar madera ante pensamientos negativos. Un proyecto nuevo impulsará su crecimiento. Las cartas españolas prometen suerte, estabilidad económica y prosperidad.
Números mágicos: 08, 20 y 74.
Colores de la suerte: blanco y verde.
