Horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones del 26 de enero al 1 de febrero de 2026

El astrólogo Víctor Florencio, popularmente conocido como Niño Prodigio, reveló sus predicciones para cada signo del zodiaco del 26 de enero al 1° de febrero. Neptuno entra en Aries, lo que marcará un cambio grande en la identidad, los sueños y cómo se busca conectar con uno mismo.

​​Las predicciones de Niño Prodigio para la última semana de enero

El astrólogo reveló desde su cuenta oficial de YouTube cómo los movimientos cósmicos repercutirán de forma positiva en los signos, un periodo para confiar en la intuición que ayudará a actuar de forma libre. El mensaje de esta semana tiene como propósito ayudar a los signos a encontrar la paz en las decisiones y la gratitud en las cosas simples.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): los nacidos bajo este signo buscarán hacer las cosas muy rápido, pero el vidente aconseja tomarlo con calma y plantear hacia dónde se dirigen. Será necesario tomarse un respiro antes de responder un mensaje, firmar un papel o aceptar un compromiso. Hay que tomar un tiempo para hacer las cosas.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): Niño Prodigio señaló que las personas bajo este signo no necesitan demostrarle nada a nadie. Habrá una charla importante y que será muy valiosa, pero que debe ser sin prisas y sin pausas.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): una duda sobre proyectos personales se resolverá muy pronto. Momento para diferenciar qué hace crecer y qué distrae de las metas.

Una palabra de apoyo o un abrazo sincero demostrarán dónde está la verdadera riqueza (Pixabay) (Pixabay)

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): la vida demostrará que no vale la pena aferrarse a cosas materiales. Una palabra de apoyo o un abrazo sincero recordarán dónde está la verdadera riqueza.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): sentirás inquietud por un error cometido o por algo que se dirá fuera de lugar, pero hay que recordar que las cosas no salen siempre como uno espera. No hay que castigarse, ya que todo en la vida pasa por algo y también de todo se aprende.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): una meta que parecía inalcanzable se hará más clara y estará más cerca de lo que se piensa, gracias a la organización. Paso a paso, se alcanzarán grandes avances.

La fuerza interior será la mejor aliada para que todo salga bien (Archivo)

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): no hay que dejar que la opinión de otras personas genere confusión o desvíe tu camino. Hay que quedarse con la sabiduría del corazón. Los sentimientos serán los correctos.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): semana para centrarse en sí mismo y priorizar necesidades. Si algo incomoda, hay que marcar límites claros y aprender a decir no. Hay que ver las cosas claras para no dejarse usar.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero): una idea nueva podría parecer arriesgada, pero habrá seguridad para ejecutarla. La fuerza interior será tu mejor aliada para que todo salga bien.

Oportunidad para descubrir una versión más transparente y auténtica de sí mismo (Pixabay) (Pixabay)

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): si alguien muy allegado, ya sea un ser querido o un amigo, solicita ayuda, no hay que dudar en ofrecerla. Amar también es escuchar, acompañar y dar un apoyo sincero.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): esta semana saldrán a la luz algunas verdades. Serán un alivio y una oportunidad para descubrir una versión más transparente y auténtica de sí mismo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): tiempo para perderse en emociones o nostalgias. La vida pedirá usar la sensibilidad para escribir, cantar, pintar y quizá hasta cocinar. Hay que aprovechar la energía melancólica, pero intuitiva.

En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló los siguientes números: 27, 2, 13, 17, 80 y 78. El astrólogo cerró su mensaje con la afirmación “con Dios todo, sin él nada”.