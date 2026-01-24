Cuál es el salario mínimo de un migrante que trabaja ocho horas en Texas: actualizado en enero 2026
Según estimaciones salariales, muchos empleados extranjeros perciben ingresos anuales cercanos a 36.000 dólares
- 4 minutos de lectura'
En Texas, en enero de 2026 el salario mínimo continúa fijado en 7,25 dólares por hora, el mismo monto establecido a nivel federal y que aplica por igual a todos los trabajadores. Esto equivale a US$58 por día para una jornada de ocho horas. No obstante, la mayoría de los trabajadores migrantes percibe un monto superior, según las plataformas especializadas en sueldos.
En enero 2026: cuál es el salario mínimo de un migrante en Texas
Si bien el sueldo mínimo continúa fijado en US$7,25 en Texas, así como sucede en otros estados, el migrante promedio gana US$17,45 por hora de trabajo, según ZipRecruiter. Esto equivale a US$697 por semana, US$3024 por mes y aproximadamente US$36.293 al año. En una jornada de ocho horas, la cantidad es de aproximadamente US$140 por día.
La plataforma especializada en trabajos también señala que registra salarios mínimos de US$18.167 por año para los migrantes en el Estado de la Estrella Solitaria. Este monto resulta en US$50 por día para una jornada de ocho horas, aunque también recopila cantidades tan altas como US$55.434 anuales.
De acuerdo con el sitio, la mayoría de los montos que perciben los trabajadores migrantes actualmente oscila entre US$29.300 y US$41.000. Además, quienes más ganan obtienen en general US$49.843 anuales en Texas.
Según el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), hay otros 13 estados que también mantienen el sueldo fijado por el gobierno federal:
- Islas Marianas del Norte.
- Iowa.
- Idaho.
- Indiana.
- Kansas.
- Kentucky.
- North Carolina.
- North Dakota.
- Nuevo Hampshire.
- Oklahoma.
- Pensilvania.
- Utah.
- Wisconsin.
Las ciudades con mejores salarios para los trabajadores migrantes en Texas
La plataforma ZipRecruiter indica en el informe que existen 10 ciudades donde el salario típico para un trabajador migrante supera el promedio en Texas:
- Eagle Pass: salario anual de US$40.188, el monto por hora es de US$19,32.
- Odessa: salario anual de US$39.309, el monto por hora es de US$18,90.
- Red Oak: salario anual de US$38.570, el monto por hora es de US$18,54.
- Dallas: salario anual de US$38.536, el monto por hora es de US$18,53.
- Midland: salario anual de US$38.246, el monto por hora es de US$18,39.
- Austin: salario anual de US$37.986, el monto por hora es de US$18,26.
- Harlingen: salario anual de US$37.891, el monto por hora es de US$18,22.
- Abilene: salario anual de US$37.711, el monto por hora es de US$18,13.
- Garland: salario anual de US$37.638, el monto por hora es de US$18,10.
- Corpus Christi: salario anual de US$37.629, el monto por hora es de US$18,09.
Cuáles son los estados con los salarios más elevados para los trabajadores migrantes
En general, las jurisdicciones que tienen las compensaciones más elevadas suelen ofrecer montos equitativos para los migrantes. En EE.UU., Washington D.C. (sueldo mínimo es de US$17,50 por hora) lidera con los ingresos más altos promedio debido a empleos bien remunerados en sectores públicos y profesionales.
Según Indeed, California, Massachusetts, Nueva York, Connecticut también figuran entre los estados con sueldos medios más altos.
El estudio explica que estados del noreste, como Massachusetts (US$85.436 anual), Connecticut (US$76.960 anual) y Nueva York (US$83.720 anual) tienen algunos de los más altos debido a la oferta de trabajos en sectores financieros, tecnológicos y de salud.
En contraparte, en el sur, en donde se ubica Texas, los salarios tienden a ser más bajos, con Mississippi (US$48.204 anual) y Luisiana (US$57.564 anual) en el extremo inferior.
Además, ZipRecruiter señala en un informe separado que los estados con los sueldos promedio más altos para los trabajadores migrantes son:
- Washington: ingreso medio de US$44.121 al año (US$21,21 por hora).
- Columbia: ingreso medio de US$44.021 al año (US$21,16 por hora).
- Nueva York: ingreso medio de US$42.619 al año (US$20,49 por hora).
- Massachusetts: ingreso medio de US$42.544 al año (US$20,45 por hora).
- Alaska: ingreso medio de US$41.953 al año (US$20,17 por hora).
