Niño Prodigio revela cómo le irá a los 12 signos del Zodíaco durante 2026 y su piedra de la suerte

Víctor Florencio, el famoso astrólogo conocido como Niño Prodigio, reveló sus predicciones para los 12 signos del Zodíaco durante 2026 y detalló que piedra energética deberán utilizar para atraer la buena suerte.

Las predicciones de Niño Prodigio para 2026

Niño Prodigio, publicó en su cuenta oficial de YouTube las predicciones para cada signo. El vidente brindó información sobre lo que se necesita en 2026 para comenzar el año lleno de energía que llegará de la mano de los astros y ayudará a evolucionar y transformar el camino de las personas.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): febrero será un mes clave para aprender a decir “no” a lo que no suma y enfocarse en los proyectos propios . En el amor el fuego se enciende y conectarán de forma más honesta, mientras que en las relaciones muchas personas se alejan para dar espacio a gente nueva. El cuarzo de la suerte es la Amatista (para tomar decisiones) y los números son: 2, 35 y 47 .

(21 de marzo al 19 de abril): será un mes clave para . En el amor el fuego se enciende y conectarán de forma más honesta, mientras que en las relaciones muchas personas se alejan para dar espacio a gente nueva. El cuarzo de la suerte es la (para tomar decisiones) y los números son: . Leo (23 de julio al 22 de agosto): Niño Prodigio indica que “este es su año”. El 30 de junio, Júpiter entra en Leo y marca el inicio de una etapa de mucha luz, optimismo y suerte en amor y dinero . Llega una gran prosperidad económica y muchos viajes. El cuarzo de la suerte es el ojo de tigre (para mantener la firmeza y valentía) y los números son: 8, 43 y 71.

(23 de julio al 22 de agosto): Niño Prodigio indica que “este es su año”. El 30 de junio, Júpiter entra en Leo y marca el inicio de una . Llega una gran prosperidad económica y muchos viajes. El cuarzo de la suerte es el (para mantener la firmeza y valentía) y los números son: Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): el astrólogo indica que este año comienza con mucha emoción, pero evoluciona hacia el éxito y la lucha por lo propio. Las nuevas oportunidades en negocios o parejas serán exitosas. El cuarzo de la suerte es la hematita (para no desviarse del camino) y los números son: 3, 18 y 42.

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio indica que será un año de gran abundancia y decisiones sabias . A partir del 16 de mayo, con la luna nueva en Tauro se sentirán más poderosos y sensuales. El astrólogo aconseja ahorrar debido a las altas ganancias que se recibirán. La piedra de la suerte es la sodalita (para la comunicación) y los números son: 7, 22 y 54.

(20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio indica que será un año de . A partir del 16 de mayo, con la luna nueva en Tauro se sentirán más poderosos y sensuales. El astrólogo aconseja ahorrar debido a las altas ganancias que se recibirán. La piedra de la suerte es la (para la comunicación) y los números son: Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): será un año de autodescubrimiento y de resurgir como el ave fénix. A partir de abril, llegan nuevas oportunidades laborales. Niño Prodigio aconseja alejarse de chismes y de personas negativas. La piedra de la suerte es el jaspe rojo (para conectar con la tierra) y los números son: 11, 58 y 73.

(23 de agosto al 22 de septiembre): será un año de A partir de abril, llegan nuevas oportunidades laborales. Niño Prodigio aconseja alejarse de chismes y de personas negativas. La piedra de la suerte es el (para conectar con la tierra) y los números son: Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Niño Prodigio garantiza mucha fuerza debido a la alineación de cinco planetas en el signo. Es el momento ideal para lanzar negocios. En caso de tener juicios, herencias o papeles pendientes, se resolverán este año. La piedra de la suerte es la piedra Solar o sunstone (para la alegría y protección), y los números son: 18, 50 y 66.

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): será un año de renovación y mucha exposición pública. El tarot predice éxito y equilibrio , pero advierte que es necesario evitar contar los planes hasta que se cumplan al 100%. Júpiter activará el dinero y la piedra de la suerte llega de mano del cuarzo verde (para bienestar y crecimiento). Los números son: 1, 13 y 29.

(21 de mayo al 21 de junio): será un año de El tarot predice , pero advierte que es necesario evitar contar los planes hasta que se cumplan al 100%. Júpiter activará el dinero y la piedra de la suerte llega de mano del (para bienestar y crecimiento). Los números son: Acuario (20 de enero al 18 de febrero): el 2026 es uno de los mejores años. El último trimestre será clave para la profesión e inversiones . El tarot muestra felicidad y armonía, pero también el descubrimiento de mentiras o personas de doble cara. El cuarzo de la suerte es la rosa del desierto (para soltar cargas del pasado) y los números son: 5, 37 y 76.

(20 de enero al 18 de febrero): el 2026 es uno de los mejores años. . El tarot muestra felicidad y armonía, pero también el descubrimiento de mentiras o personas de doble cara. El cuarzo de la suerte es la (para soltar cargas del pasado) y los números son: Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): año de crecimiento espiritual, límites necesarios y amor sólido. El 13 de febrero, Saturno obligarán a marcar límites. La mitad del año trae mucha seguridad en las relaciones y llegará alguien que brindará estabilidad, incluso económica. La piedra es el cuarzo cristal (para transparencia emocional) y los números son: 2, 55 y 80.

Signos de Agua