Horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones para cada signo del 15 al 21 de diciembre

Víctor Florencio, el famoso astrólogo conocido como Niño Prodigio, reveló qué les depara a los signos zodiacales en la tercera semana de diciembre. El pitoniso señaló que durante este período el cielo se ilumina con las lluvias de estrellas Gemínidas y Úrsidas, que llegan a recordar que siempre hay nuevas oportunidades.

Las predicciones de Niño Prodigio para la tercera semana de diciembre

Niño Prodigio, publicó en su cuenta oficial de YouTube las predicciones para cada signo del zodíaco, y aclaró que esta semana es perfecta para mirar al horizonte y ver luz, ya que el Universo pide abrir los ojos y el corazón junto con los eventos que se esperan en el cielo.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): esta semana alguien les pedirá ayuda en algo sencillo. El astrólogo advierte que en esa acción generosa puede estar la chispa de una bendición inesperada .

(23 de julio al 22 de agosto): Niño Prodigio señala que los leoninos sentirán la Ese movimiento o cualquier otro acto, que resulte simple, Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): una conversación espontánea dará la clave para algo importante. El astrólogo indica escuchar con mucha atención porque a veces la sabiduría llega en boca de quienes menos se espera.

Niño Prodigio expuso que las personas de Leo deberán realizar algún cambio en su rutina para sentirse mejor con ellos mismos (YouTube/NiñoProdigio)

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio señala que un sueño o una señal repetida durante la semana brindarán un mensaje profundo . El tarotista recomendó anotar y mirar con atención esta señal , porque será la guía que se esperaba.

(23 de agosto al 22 de septiembre): . No se trata de descubrir quién tiene la razón, solo de escuchar y responder con calma y con mucha conciencia. Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Niño Prodigio advierte que una reunión familiar o un encuentro con seres queridos les traerán muchas emociones y muy intensas. El experto aconseja acompañar a quienes lo necesitan, pero sin descuidar el corazón propio.

Niño Prodigio aconseja a los taurinos mirar las señales que aparecerán esta semana (YouTube/NiñoProdigio)

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): la lluvia de estrellas Gemínidas serán el espejo de este signo. Niño Prodigio indica que alguien del pasado puede reaparecer, pero no para volver, sino para recordar el crecimiento de uno mismo.

(20 de enero al 18 de febrero): . Niño Prodigio indica que algo que se sospechaba se va a confirmar, pero no se debe ver como una traición, sino como la Es necesario abrir los ojos para saber quién es quién. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): estos días traerán inspiración. El psíquico aconseja hacer un regalo o detalle simple para alguien. Ese gesto reforzará la conexión con esa persona.

Géminis estará bajo las energías de la lluvia de estrellas Gemínidas (YouTube/NiñoProdigio) (Captura de pantalla YouTube @Niño Prodigio)

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): llega dinero extra que se debe manejar con precaución y evitar gastar todo de inmediato . El astrólogo aconseja usar ese dinero como una semilla para algo más grande que se desea hace tiempo.

(23 de octubre al 22 de noviembre): . aconseja no aplazar esta resolución, ya que esto traerá orden la semana. Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): sentirán un fuerte deseo de descansar, aunque la agenda esté llena. El astrólogo aconseja aprender a decir “no” y tomarse un espacio para estar en calma y en silencio.

En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló que los números de la semana son: 33, 21, 1, 67, 53 y 10. El astrólogo cerró su mensaje con la afirmación “con Dios todo, sin él nada”.