Horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones para cada signo del 8 al 14 de diciembre

Víctor Florencio, el famoso astrólogo conocido como Niño Prodigio, reveló qué les depara a los signos zodiacales la segunda semana de diciembre. El psíquico señaló que esta semana el cielo se ilumina por el Día de la Inmaculada Concepción de María (8 de diciembre), y el Día de la Virgen de Guadalupe (12 de diciembre). Estas fechas son un recordatorio de pureza, amor incondicional y mucha esperanza.

Las predicciones de Niño Prodigio para la semana del 8 al 14 de diciembre

Niño Prodigio, publicó en su cuenta oficial de YouTube las predicciones para cada signo del zodíaco, y aclaró que esta semana es perfecta para limpiar el corazón de resentimientos y abrir espacio a la fe.

El astrólogo develó que los signos podrán conectar con la protección divina para recibir bendiciones en lo cotidiano.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): es una semana para dejar atrás un enojo que se venía arrastrando desde hace mucho tiempo . El astrólogo recomienda pedir a la Virgen de Guadalupe reconciliación con los caminos y el alma.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): Niño Prodigio advierte que un proyecto o trabajo que estaba detenido comenzará a moverse. El camino de los leoninos se iluminará milagrosamente. Es necesario confiar en Dios y en las vírgenes que darán el éxito, pero se debe ser constante.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): estarán rodeados de muchas bendiciones y la propia fe los llevará a soñar en grande. El astrólogo indica que un viaje o plan a futuro comenzará a definirse y la gratitud abrirá horizontes infinitos.

Niño Prodigio comparte el mensaje del Universo para los signos del zodíaco (Facebook/Niño Prodigio)

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio señala claridad económica . Las manos de los taurinos serán bendecidas y lo que toquen se convertirá en oro y comenzará a florecer en abundancia. El tarotista recomendó revisar cuentas y ordenar los pagos para ponerse al día y pedir a la Virgen abundancia.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): semana ideal para organizar papeles, estudios, trámites y poner en orden todo lo que estaba estancado. La pureza está en los pequeños detalles.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Niño Prodigio advierte que se deberá tomar una decisión en lo laboral, y la fe dará señales para elegir bien. El experto explicó que una persona mayor será la clave para guiarlos en lo correcto. La sabiduría se escucha en la calma.

El Niño Prodigio dio a conocer lo que viene para cada signo zodiacal en la segunda semana del último mes del año (YouTube/@NiñoProdigio) (Captura de pantalla YouTube/ @Niño Prodigio)

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): los silencios o los malentendidos se irán y tendrán la palabra exacta para expresarse . Niño Prodigio indica que alguien cercano agradecerá la sinceridad. La verdad con amor siempre sana.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero): se aligeran las cargas emocionales. Niño Prodigio indica que esta semana se sentirán acompañados, no estarán solos, y aconseja dedicar un tiempo a orar o meditar, ya que la fe es el agua que limpia las heridas.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): el hogar será el refugio que este signo necesita. El psíquico aconseja hacer una limpieza o cambiar la decoración para sentir que tanto la familia como uno mismo están protegidos. Es necesario mover la energía y recordar que la casa es un templo donde las personas y Dios habitan.

El Niño Prodigio indicó que esta semana estarán presentes la Virgen María y la Virgen de Guadalupe, quienes traerán bendiciones a los signos (YouTube/NiñoProdigio) @ninoprodigio vía Instagram

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): se sentirá un respiro en el amor . Si se encontraban en pareja, la “energía de las Marianas” traerá paz y ternura. Los solteros conocerán a alguien que inspira confianza . La Virgen pondrá en el camino a la persona correcta.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): la Virgen de Guadalupe ayudará a reconectar con la mejor versión de uno mismo. Este signo tiene mucho para dar y deberá sentirse orgulloso y feliz de sí mismo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): sentirán un fuerte deseo de ayudar a los demás. El astrólogo indica que el Universo premiará esa bondad y Dios multiplicará las bendiciones.

En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló que los números de la semana son: 9, 6, 35, 77, 18 y 91. El astrólogo cerró su mensaje con la afirmación “con Dios todo, sin él nada”.