Horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones para cada signo del 8 al 14 de diciembre
El astrólogo compartió cómo las figuras celestiales de esta semana abrirán los caminos rumbo a fin de año
Víctor Florencio, el famoso astrólogo conocido como Niño Prodigio, reveló qué les depara a los signos zodiacales la segunda semana de diciembre. El psíquico señaló que esta semana el cielo se ilumina por el Día de la Inmaculada Concepción de María (8 de diciembre), y el Día de la Virgen de Guadalupe (12 de diciembre). Estas fechas son un recordatorio de pureza, amor incondicional y mucha esperanza.
Las predicciones de Niño Prodigio para la semana del 8 al 14 de diciembre
Niño Prodigio, publicó en su cuenta oficial de YouTube las predicciones para cada signo del zodíaco, y aclaró que esta semana es perfecta para limpiar el corazón de resentimientos y abrir espacio a la fe.
El astrólogo develó que los signos podrán conectar con la protección divina para recibir bendiciones en lo cotidiano.
Signos de Fuego
- Aries (21 de marzo al 19 de abril): es una semana para dejar atrás un enojo que se venía arrastrando desde hace mucho tiempo. El astrólogo recomienda pedir a la Virgen de Guadalupe reconciliación con los caminos y el alma.
- Leo (23 de julio al 22 de agosto): Niño Prodigio advierte que un proyecto o trabajo que estaba detenido comenzará a moverse. El camino de los leoninos se iluminará milagrosamente. Es necesario confiar en Dios y en las vírgenes que darán el éxito, pero se debe ser constante.
- Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): estarán rodeados de muchas bendiciones y la propia fe los llevará a soñar en grande. El astrólogo indica que un viaje o plan a futuro comenzará a definirse y la gratitud abrirá horizontes infinitos.
Signos de Tierra
- Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio señala claridad económica. Las manos de los taurinos serán bendecidas y lo que toquen se convertirá en oro y comenzará a florecer en abundancia. El tarotista recomendó revisar cuentas y ordenar los pagos para ponerse al día y pedir a la Virgen abundancia.
- Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): semana ideal para organizar papeles, estudios, trámites y poner en orden todo lo que estaba estancado. La pureza está en los pequeños detalles.
- Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Niño Prodigio advierte que se deberá tomar una decisión en lo laboral, y la fe dará señales para elegir bien. El experto explicó que una persona mayor será la clave para guiarlos en lo correcto. La sabiduría se escucha en la calma.
Signos de Aire
- Géminis (21 de mayo al 21 de junio): los silencios o los malentendidos se irán y tendrán la palabra exacta para expresarse. Niño Prodigio indica que alguien cercano agradecerá la sinceridad. La verdad con amor siempre sana.
- Acuario (20 de enero al 18 de febrero): se aligeran las cargas emocionales. Niño Prodigio indica que esta semana se sentirán acompañados, no estarán solos, y aconseja dedicar un tiempo a orar o meditar, ya que la fe es el agua que limpia las heridas.
- Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): el hogar será el refugio que este signo necesita. El psíquico aconseja hacer una limpieza o cambiar la decoración para sentir que tanto la familia como uno mismo están protegidos. Es necesario mover la energía y recordar que la casa es un templo donde las personas y Dios habitan.
Signos de Agua
- Cáncer (21 de junio al 22 de julio): se sentirá un respiro en el amor. Si se encontraban en pareja, la “energía de las Marianas” traerá paz y ternura. Los solteros conocerán a alguien que inspira confianza. La Virgen pondrá en el camino a la persona correcta.
- Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): la Virgen de Guadalupe ayudará a reconectar con la mejor versión de uno mismo. Este signo tiene mucho para dar y deberá sentirse orgulloso y feliz de sí mismo.
- Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): sentirán un fuerte deseo de ayudar a los demás. El astrólogo indica que el Universo premiará esa bondad y Dios multiplicará las bendiciones.
En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló que los números de la semana son: 9, 6, 35, 77, 18 y 91. El astrólogo cerró su mensaje con la afirmación “con Dios todo, sin él nada”.
