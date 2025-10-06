Horóscopos de la semana de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 6 al 10 de octubre

La astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones para todos los signos del zodíaco, del 6 al 10 de octubre. La vidente indicó los números y colores de la suerte, y reveló el planeta que rige a cada signo en estos días.

Las predicciones de Mhoni Vidente del 6 al 10 de octubre

Para esta semana de octubre, la astróloga cubana recomienda alejarse de personas tóxicas y envidiosas y mantener el enfoque en lo que brinda felicidad a cada signo.

Aries

La carta El As de oro indica buena suerte. Es recomendable pensar en grande y actuar con humildad. Los Aries deben analizar mejor las cosas para evitar problemas más adelante. El mejor día será el viernes 10/10, que traerá abundancia. La pitonisa aconseja ahorrar y evitar los gastos impulsivos. El planeta que domina es Júpiter, que representa abundancia y energía.

Números mágicos: 08, 31 y 44.

Colores de la suerte: rojo y amarillo.

Tauro

La carta El Carruaje indica buena actitud y mentalidad positiva. Las energías se alinean y es momento de invertir en algo importante. La astróloga aconseja protegerse del mal de ojo y de las personas tóxicas. Es necesario conectar con la naturaleza y propiciar el crecimiento personal. El mejor día será el martes. El planeta que domina es el Sol, que ayuda a alejar las energías negativas.

Números mágicos: 24, 30 y 77.

Colores de la suerte: naranja y blanco.

Géminis

La carta El Diablo señala dinero rápido, suerte en juegos de azar y loterías. Es importante mantener los ojos abiertos y evitar las malas compañías. Será una semana de trabajo intenso y reuniones laborales. El mejor día será el miércoles. Es un buen momento para recibir dinero extra y resolver temas legales. El planeta que domina es Urano, asociado con cambios radicales.

Números mágicos: 11, 14 y 17.

Colores de la suerte: amarillo y naranja.

Cáncer

La carta El Loco indica que todos los caminos conducen a la abundancia y estabilidad. Llegará un dinero extra, pero se recomienda dar pasos firmes y ser constantes. Conviene evitar el estrés y los pensamientos negativos. La astróloga aconseja confiar en uno mismo para atraer la prosperidad. El mejor día será el jueves. El planeta que domina es la Luna, que favorece el progreso económico.

Números mágicos: 02, 21 y 23.

Colores de la suerte: negro y blanco.

La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió que planeta dominará a cada signo y lo que eso sognifica (YouTube/Mhoni Vidente)

Leo

La carta El Emperador simboliza fuerza y determinación. Mhoni Vidente sugiere eliminar los pensamientos negativos y evitar las obsesiones. El mejor día será el lunes. Es una buena semana para cambiar de trabajo o emprender un negocio importante. Las cartas auguran poder y crecimiento para los leoninos. El planeta que domina es Saturno, que impulsa los negocios exitosos.

Números mágicos: 06, 29 y 62.

Colores de la suerte: azul y amarillo.

Virgo

La carta La Torre identifica a Virgo como pilar del hogar y la familia. Lo ideal es mantener la calma y evitar los enojos. Será una semana de intenso trabajo. El mejor día será el miércoles. Conviene cuidarse del estrés y desconfiar de las malas intenciones. El planeta que domina es Venus, que mejora las relaciones personales y profesionales.

Números mágicos: 03, 04 y 32.

Colores de la suerte: morado y blanco.

Libra

La carta Rueda de la Fortuna anuncia buena suerte y claridad mental. Será una semana de reuniones y acuerdos laborales. Se recomienda pagar deudas y evitar gastos innecesarios. El mejor día será el martes. Se vislumbra crecimiento económico y energía renovada. El planeta que domina es Marte, que aporta poder y dinamismo.

Números mágicos: 07, 13 y 26.

Colores de la suerte: verde y blanco.

La carta de La Rueda de la Fortuna trae buena suerte y felicidad al signo de Libra (YouTube/Mhoni Vidente)

Escorpio

La carta El Mundo predice éxito y reconocimiento. Será una semana de encuentros laborales y recompensas por el esfuerzo. Conviene evitar a las personas negativas y las decisiones apresuradas. El mejor día será el jueves. Se espera una sorpresa económica. El planeta que domina es Mercurio, que anuncia mensajes y noticias importantes.

Números mágicos: 10, 34 y 40.

Colores de la suerte: azul y rojo.

Sagitario

La carta El Mago indica buena fortuna y actitud positiva. Habrá trabajo intenso, evaluaciones y pago de deudas. Es momento de ahorrar y construir un patrimonio. El mejor día será el lunes. Llegará dinero extra que ayudará a equilibrar las finanzas. El planeta que domina es Plutón, que representa renacimiento y nuevos comienzos.

Números mágicos: 18, 29 y 47.

Colores de la suerte: blanco y rojo.

Capricornio

La carta El Sol promete abundancia y estabilidad. El mejor día será el viernes. Se aconseja mantener la discreción y cerrar acuerdos importantes. También puede llegar un ingreso extra. La pitonisa recomienda no asumir problemas ajenos y evitar discusiones. El planeta que domina es Júpiter, que simboliza riqueza y expansión.

Números mágicos: 05, 16 y 21.

Colores de la suerte: blanco y azul.

Mhoni Vidente reveló que Jupiter dominará el signo de Capricornio y les traerá abundancia (MhoniVidente/YouTube) Captura de pantalla Youtube Mhoni Vidente

Acuario

La carta El Ermitaño anuncia luz, soluciones y oportunidades laborales. Es un buen momento para liberarse de culpas y avanzar. Se aproxima una semana de intensa actividad. El mejor día será el miércoles. Conviene evitar los chismes y las mentiras. Se prevén cambios positivos y regalos inesperados. El planeta que domina es Mercurio, que favorece el arte, la comunicación y el deporte.

Números mágicos: 06, 09 y 35.

Colores de la suerte: blanco y verde.

Piscis

La carta El Juicio marca una semana de decisiones y crecimiento. El mejor día será el lunes. Habrá reuniones laborales y transformaciones positivas. La astróloga recomienda superar los miedos y enfocarse en lo que genera bienestar. Llegará una oportunidad esperada que traerá desarrollo profesional. El planeta que domina es Marte, que anuncia movimientos intensos en el trabajo.

Números mágicos: 06, 12 y 50.

Colores de la suerte: rojo y verde.